中秋烤肉趣!10 個異國情調的烤肉空間

月圓人團圓，這句話不管聽再多次，每當中秋一到的時候，還是會讓人深深地體會這五個字背後的意涵及帶來的感觸。雖然不知道台灣人是從什麼時候開始開始了每逢中秋必烤肉的習慣，但是我們相信，最終的目的都是讓家人能夠團圓齊聚一起熱鬧一下，享受有彼此陪伴的美好時光。

我們為你集結了幾種不同於台灣吃烤肉的環境，也許你可以找到不錯的靈感，下一次中秋的時候，可以在異國風情的環境下吃烤肉喔!