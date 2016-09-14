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中秋烤肉趣!10 個異國情調的烤肉空間

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Blokhutten, NuBuiten.nl NuBuiten.nl 庭院遮陽棚
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月圓人團圓，這句話不管聽再多次，每當中秋一到的時候，還是會讓人深深地體會這五個字背後的意涵及帶來的感觸。雖然不知道台灣人是從什麼時候開始開始了每逢中秋必烤肉的習慣，但是我們相信，最終的目的都是讓家人能夠團圓齊聚一起熱鬧一下，享受有彼此陪伴的美好時光。

我們為你集結了幾種不同於台灣吃烤肉的環境，也許你可以找到不錯的靈感，下一次中秋的時候，可以在異國風情的環境下吃烤肉喔!

1. 都會戶外風

PATIOS Y TERRAZAS, Asilvestrada Asilvestrada 庭院
Asilvestrada

Asilvestrada
Asilvestrada
Asilvestrada

這個烤肉跟戶外用餐的空間非常有都會感，木頭的百葉牆也讓你能夠在享受戶外烤肉時光的同時，免去被外人窺視的疑慮。

２　日系風

荏田町の家, 新井アトリエ一級建築士事務所 新井アトリエ一級建築士事務所 庭院
新井アトリエ一級建築士事務所

新井アトリエ一級建築士事務所
新井アトリエ一級建築士事務所
新井アトリエ一級建築士事務所

日系的大露臺非常適合全家在此烤肉，與室內無縫隙的設計更加方便你進房拿取烤肉用品以及食物。椅子不夠的話，還可以直接並肩坐在階梯上。

3. 地中海風情

Main terrace under roof of Morus trees with Hydrangea and corten steel garden wall/ Hoofdterras moderne tuin onder Morus dakbomen met hortensia's en corten stalen tuinmuur. FLORERA , design and realisation gardens and other outdoor spaces. 庭院
FLORERA , design and realisation gardens and other outdoor spaces.

Main terrace under roof of Morus trees with Hydrangea and corten steel garden wall/ Hoofdterras moderne tuin onder Morus dakbomen met hortensia's en corten stalen tuinmuur.

FLORERA , design and realisation gardens and other outdoor spaces.
FLORERA , design and realisation gardens and other outdoor spaces.
FLORERA , design and realisation gardens and other outdoor spaces.

在以爬藤植物搭建而成的露天棚子下一起坐著享受烤肉，是不是挺有地中海風情的呢? 植物所帶來的遮蔭效果也能讓在戶外的你感到較為涼爽。

如果沒有信心自己搭建這樣的棚子，達人們非常樂意協助你！

4.優雅風格

Concrete House , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects 庭院
Nico Van Der Meulen Architects

Concrete House

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

這個在房子外的露臺上的用餐區十分地簡單優雅，在餐桌上吃點烤肉後，大夥兒還能到下面的空間圍著聊天。

5. 現代田園

Luxe boerderijtuin met zwembad en vijver, Van Mierlo Tuinen | Exclusieve Tuinontwerpen Van Mierlo Tuinen | Exclusieve Tuinontwerpen 庭院
Van Mierlo Tuinen | Exclusieve Tuinontwerpen

Van Mierlo Tuinen | Exclusieve Tuinontwerpen
Van Mierlo Tuinen | Exclusieve Tuinontwerpen
Van Mierlo Tuinen | Exclusieve Tuinontwerpen

上圖的露臺上的家具很有現代感，但是木材的壁爐卻帶來了田園的情調。在這裡應該可以很有時尚感地享用食物吧！

6. 波希米亞情調

Amsteldijk, De Dakdokters De Dakdokters 庭院
De Dakdokters

De Dakdokters
De Dakdokters
De Dakdokters

這樣的露天露臺，是不是很有隨性慵懶的浪人感呢？坐在Ｌ型的木頭座椅上，吃著烤肉，享受著微風，這個中秋節實在太過愜意了！

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7. 露天木屋風

Blokhutten, NuBuiten.nl NuBuiten.nl 庭院遮陽棚
NuBuiten.nl

NuBuiten.nl
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露天木屋讓人能感受到木頭的溫暖，卻又讓你不管颳風下雨，都可以盡情地享受烤肉與吃烤肉的時間。

8. 烤肉木屋

The interior of a 10m² Barbecue Cabin in a Derbyshire garden. Arctic Cabins 庭院
Arctic Cabins

The interior of a 10m² Barbecue Cabin in a Derbyshire garden.

Arctic Cabins
Arctic Cabins
Arctic Cabins

這間烤肉木屋以烤肉桌為中心，圍著烤肉盤的木頭桌子是不是很有圍爐的感覺呢？吃完烤肉後還可以在旁邊的坐椅上休息，肚子稍微空了之後再戰！

9. 豪華貴氣

Urban Courtyard for Entertaining, Bestall & Co Landscape Design Ltd Bestall & Co Landscape Design Ltd 庭院
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd

Urban Courtyard for Entertaining

Bestall & Co Landscape Design Ltd
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd
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這個家的戶外空間設置了室外的廚房，旁邊則是簡單的木桌。含烤肉設備的廚房是不是十分豪氣呢？來上一杯紅酒，就是貴氣的中秋烤肉天。

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