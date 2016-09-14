中秋烤肉趣!10 個異國情調的烤肉空間

月圓人團圓，這句話不管聽再多次，每當中秋一到的時候，還是會讓人深深地體會這五個字背後的意涵及帶來的感觸。雖然不知道台灣人是從什麼時候開始開始了每逢中秋必烤肉的習慣，但是我們相信，最終的目的都是讓家人能夠團圓齊聚一起熱鬧一下，享受有彼此陪伴的美好時光。
我們為你集結了幾種不同於台灣吃烤肉的環境，也許你可以找到不錯的靈感，下一次中秋的時候，可以在異國風情的環境下吃烤肉喔!
這個烤肉跟戶外用餐的空間非常有都會感，木頭的百葉牆也讓你能夠在享受戶外烤肉時光的同時，免去被外人窺視的疑慮。
日系的大露臺非常適合全家在此烤肉，與室內無縫隙的設計更加方便你進房拿取烤肉用品以及食物。椅子不夠的話，還可以直接並肩坐在階梯上。
在以爬藤植物搭建而成的露天棚子下一起坐著享受烤肉，是不是挺有地中海風情的呢? 植物所帶來的遮蔭效果也能讓在戶外的你感到較為涼爽。
如果沒有信心自己搭建這樣的棚子，達人們非常樂意協助你！
這個在房子外的露臺上的用餐區十分地簡單優雅，在餐桌上吃點烤肉後，大夥兒還能到下面的空間圍著聊天。
上圖的露臺上的家具很有現代感，但是木材的壁爐卻帶來了田園的情調。在這裡應該可以很有時尚感地享用食物吧！
這樣的露天露臺，是不是很有隨性慵懶的浪人感呢？坐在Ｌ型的木頭座椅上，吃著烤肉，享受著微風，這個中秋節實在太過愜意了！
露天木屋讓人能感受到木頭的溫暖，卻又讓你不管颳風下雨，都可以盡情地享受烤肉與吃烤肉的時間。
這間烤肉木屋以烤肉桌為中心，圍著烤肉盤的木頭桌子是不是很有圍爐的感覺呢？吃完烤肉後還可以在旁邊的坐椅上休息，肚子稍微空了之後再戰！
這個家的戶外空間設置了室外的廚房，旁邊則是簡單的木桌。含烤肉設備的廚房是不是十分豪氣呢？來上一杯紅酒，就是貴氣的中秋烤肉天。
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