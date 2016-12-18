7 撇步讓你省錢蓋房子

開始計劃打造一個新的家園是件艱鉅的挑戰，尤其是在預算方面，要如何能省則省，是要經過精密的策劃的。雖說如此，千萬不要讓恐懼阻止你著手建設一個夢想的家。也許你有成本的壓力，但是絕對有可以因應的策略。今天我們為大家整理了 7 個讓你省錢蓋房子的撇步，如果你正認真地考慮建造新家，那就趕快跟我們一起來看看這些好點子吧~
當你要考慮蓋房子的時候，有個省錢的好方式就是盡可能使用當地的建材，減少進口的素材。除了可以節省進口的費用之外，建商也可以更準時地拿到所需的素材，不需要浪費時間在等待的時間上。
你可能看上一塊狀快看起來很良好，周遭環境也十分美麗的地，而在沒有測試之下便衝動購買了那塊建地。但是沒有測試地下的狀態，很有可能你需要花上更多時間以及金錢修補一塊有問題的建地，傷財也傷心。
最理想的狀態就是跟你的建築師以及他的團隊談一個固定的費用，如果說發生了不可預期的狀況需要加費用的話，你可以在額外支付 5%或是10%的預算，這樣你的成本可以在你的掌握之中。
雖然說要省錢，但是我們建議你千萬不可省掉打地基的錢。地基對於一個房子的穩固性來說是相當重要的，更有可能是影響生命的重大結構，因此不管怎樣想省錢，地基的品質一定要顧好。
選擇較為低廉的外牆的素材可以為你省下一筆費用！ 現在流行的新選擇是微水泥，它可打造出一個光滑且美麗的外牆，但是成本比一般的石膏還要來的便宜。
你不需要購買整套的衛浴設備，這些成套的設計師衛浴組看起來都差不多，你可以自己上網找衛浴設備做混搭，省錢並且又能更有個性。
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