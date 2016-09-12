你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

老石屋改造:擁有美好石牆的通風住宅

Genie Chien Genie Chien
réhabilitation d'une maison de ville de 1890, atelier julien blanchard architecte dplg atelier julien blanchard architecte dplg
Loading admin actions …

將廢墟改造成可以住人的房子，聽起來真是不可思議，但這座很有年紀的石屋經過 Julien Blanchard 建築團隊的重新設計裝修，真的就變身成為現代感十足的住家！這項改造專案除了必須强化舊有結構、整修門面和重新塑造內部空間之外，還必須賦予它更多的居住功能。改造後的成果相當成功，流洩出一股清新質樸的氛圍，現在就一起來參觀！

​改造前外觀

réhabilitation d'une maison de ville de 1890, atelier julien blanchard architecte dplg atelier julien blanchard architecte dplg
atelier julien blanchard architecte dplg

atelier julien blanchard architecte dplg
atelier julien blanchard architecte dplg
atelier julien blanchard architecte dplg

照片呈現出改造前的風貌，儼然是久被棄置的廢墟了。建築物本身是由石頭和混凝土所構成，上下有兩層，外面有個花園，頂層還有個陽臺。儘管看起來像是凋零的古蹟，穩固的基底深具改造潛力。

室內景象

réhabilitation d'une maison de ville de 1890, atelier julien blanchard architecte dplg atelier julien blanchard architecte dplg
atelier julien blanchard architecte dplg

atelier julien blanchard architecte dplg
atelier julien blanchard architecte dplg
atelier julien blanchard architecte dplg

室內同樣是年久失修的慘況。舊石牆顯露出它的過往，如果要改造成能夠住人的地方，顯然必須將空間重新佈局一番，牆壁結構必須加強，同時還要添加新的住家元素。

​改造後全新的外觀

réhabilitation d'une maison de ville de 1890, atelier julien blanchard architecte dplg atelier julien blanchard architecte dplg 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
atelier julien blanchard architecte dplg

atelier julien blanchard architecte dplg
atelier julien blanchard architecte dplg
atelier julien blanchard architecte dplg

門面主結構被保留了下來，但全新的裝修卻讓人幾乎認不出它原來的模樣！華麗的隔板，為上層的居家添加上隱私性，與下層的石造門面設計形成極為和諧的畫面。開敞的前廊上擺置著桌椅傢俱，可供休閒用餐，在園中的游泳池戲水後，可以在此享受日光浴。

質樸現代風

réhabilitation d'une maison de ville de 1890, atelier julien blanchard architecte dplg atelier julien blanchard architecte dplg 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
atelier julien blanchard architecte dplg

atelier julien blanchard architecte dplg
atelier julien blanchard architecte dplg
atelier julien blanchard architecte dplg

室內保留了舊石牆，同時以水泥來強化其結構，所呈現出來的是一片非常質樸自然的風格，再以現代式的傢俱來裝潢，混搭出極具個性品味的風格。

​廚房設計

réhabilitation d'une maison de ville de 1890, atelier julien blanchard architecte dplg atelier julien blanchard architecte dplg 現代廚房設計點子、靈感&圖片
atelier julien blanchard architecte dplg

atelier julien blanchard architecte dplg
atelier julien blanchard architecte dplg
atelier julien blanchard architecte dplg

廚房走的是極簡約的設計，白色櫥櫃將烹飪器皿集中於一處，前方即是用餐區。空間裡採用直線光滑的表面裝置，創造出明亮的氛圍，淺色木質地板為居家增添溫馨優雅氣息。上方的燈具猶如一頂皇冠，是室內的一大亮點。

簡約的主臥室

réhabilitation d'une maison de ville de 1890, atelier julien blanchard architecte dplg atelier julien blanchard architecte dplg 臥室
atelier julien blanchard architecte dplg

atelier julien blanchard architecte dplg
atelier julien blanchard architecte dplg
atelier julien blanchard architecte dplg

主臥室同樣採取簡單的配色，白牆白櫃搭配黑色的門，再以原木床櫃巧妙地稀釋掉沈重感，帶來幾許圓融的氣息。傢具陳設簡約典雅，讓空間不會顯得過度擁擠。

延伸閱讀:

廢墟翻修：擁有流暢曲線的童話系住宅

房屋改造: 44 坪狹長建築物變身優雅冷調的現代空間

集合住宅的春天：老閣樓變身

10 個適合小庭院的盆景設計
喜歡這項廢墟大變身的改造專案嗎？留言分享你的想法吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了