老石屋改造:擁有美好石牆的通風住宅

門面主結構被保留了下來，但全新的裝修卻讓人幾乎認不出它原來的模樣！華麗的隔板，為上層的居家添加上隱私性，與下層的石造門面設計形成極為和諧的畫面。開敞的前廊上擺置著桌椅傢俱，可供休閒用餐，在園中的游泳池戲水後，可以在此享受日光浴。