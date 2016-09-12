老石屋改造:擁有美好石牆的通風住宅

將廢墟改造成可以住人的房子，聽起來真是不可思議，但這座很有年紀的石屋經過 Julien Blanchard 建築團隊的重新設計裝修，真的就變身成為現代感十足的住家！這項改造專案除了必須强化舊有結構、整修門面和重新塑造內部空間之外，還必須賦予它更多的居住功能。改造後的成果相當成功，流洩出一股清新質樸的氛圍，現在就一起來參觀！
照片呈現出改造前的風貌，儼然是久被棄置的廢墟了。建築物本身是由石頭和混凝土所構成，上下有兩層，外面有個花園，頂層還有個陽臺。儘管看起來像是凋零的古蹟，穩固的基底深具改造潛力。
室內同樣是年久失修的慘況。舊石牆顯露出它的過往，如果要改造成能夠住人的地方，顯然必須將空間重新佈局一番，牆壁結構必須加強，同時還要添加新的住家元素。
門面主結構被保留了下來，但全新的裝修卻讓人幾乎認不出它原來的模樣！華麗的隔板，為上層的居家添加上隱私性，與下層的石造門面設計形成極為和諧的畫面。開敞的前廊上擺置著桌椅傢俱，可供休閒用餐，在園中的游泳池戲水後，可以在此享受日光浴。
室內保留了舊石牆，同時以水泥來強化其結構，所呈現出來的是一片非常質樸自然的風格，再以現代式的傢俱來裝潢，混搭出極具個性品味的風格。
廚房走的是極簡約的設計，白色櫥櫃將烹飪器皿集中於一處，前方即是用餐區。空間裡採用直線光滑的表面裝置，創造出明亮的氛圍，淺色木質地板為居家增添溫馨優雅氣息。上方的燈具猶如一頂皇冠，是室內的一大亮點。
主臥室同樣採取簡單的配色，白牆白櫃搭配黑色的門，再以原木床櫃巧妙地稀釋掉沈重感，帶來幾許圓融的氣息。傢具陳設簡約典雅，讓空間不會顯得過度擁擠。
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