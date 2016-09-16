老舊倉庫大變身:過時空間成為時尚住宅

老舊的東西總涵蓋著很多故事，當我們在整理居家空間時，常常捨不得丟棄一些充滿記憶的物品，而這些捨不得經過長期的累積，就會變成了空間殺手。而消耗這些空間殺手的就是倉庫，當倉庫跟著這些堆積起來的物品一起老舊，漸漸的也就更不受人喜愛。這棟位於日本的老倉庫在經歷了歲月的洗禮後，在エイチエム建築企画室的達人們的設計下搖身一變，成為了帶有禪味及現代風的時尚雅居。