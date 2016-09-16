老舊倉庫大變身:過時空間成為時尚住宅

老舊的東西總涵蓋著很多故事，當我們在整理居家空間時，常常捨不得丟棄一些充滿記憶的物品，而這些捨不得經過長期的累積，就會變成了空間殺手。而消耗這些空間殺手的就是倉庫，當倉庫跟著這些堆積起來的物品一起老舊，漸漸的也就更不受人喜愛。這棟位於日本的老倉庫在經歷了歲月的洗禮後，在エイチエム建築企画室的達人們的設計下搖身一變，成為了帶有禪味及現代風的時尚雅居。
佇立於草地的這棟舊建築，在經過改造前就像是個佝僂的老者，在草地上靜謐地呆坐著，任憑歲月毫不留情的為它留下痕跡。
將外圍的結構都用黑色的色調，並且保留了舊有的紅磚牆；排列在建築物旁的木材，給了這棟沒大肆改過結構的建築增添了幾許田園風。
在改造前，紅磚牆內的空間拿來當作停車位似乎是唯一恰當的事，畢竟改造前的內部空間只適合讓車子在裡面休息吧!
經過改造後，原本只能當作停車用的車庫變成了很有質感的小客廳。紅磚牆保留了老屋特有的復古氣息，加上原有結構的梁柱，搭配吊掛式的照明設備，讓客廳整個挑高的空間感到相當舒適。
這是典型老舊倉庫會給人的畫面，堆疊了許多無必要卻又棄之可惜的雜物；放置久的記憶就連同灰塵一起越來越舊。
改造時利用的大量的木頭元素，增加了內部空間的和諧感；選用深色的木地板及大型木家具，搭配具有強烈色彩的擺飾，讓老倉庫化身成為現代風的和諧空間。
日本人喜歡將山水的的概念帶入居家環境裡，在這裡也利用植栽淡淡的透出日本禪的精神，安定的力量讓這舊倉庫用新的風貌繼續延續它的歷史。
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