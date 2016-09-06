迷你套房大改造: 11 坪小宅裡的開闊生活

改造一個年久失修的過氣住宅不容易，不是每一個房子要改造都是敲敲打打拆除一切就好，還有很多要注意的。Transition Interior Design 一直擅長替老舊的住宅變身，今天我們來到這個不到 11 坪的迷你住宅，看看設計師怎麼引領著光線灑滿空間，讓它變得明亮寬闊、時尚又兼具實用性。
這間住宅看得出很重的年代感，但絕對不是那種美麗的復古韻味。原本的廚房已經被拆除了，本來這裡有一片老舊斑剝的大面系統櫥櫃，一旦把它拆除了之後就能空出不少空間，還好這間住宅的採光還不錯！來看看接下來的改變。
這絕對是我們改造過最迷你的住宅之一，但設計師讓廚房跟客廳結合起來變成開放式空間，大面採光的窗戶讓整個空間感覺明亮開闊，一點都沒有不到 11 坪的住宅會有的壓迫感。眼前的餐台結合了流理台跟餐桌的功能，與天然橡木做成的櫥櫃、銅製的吊燈共譜舒適的自然色調。接著，注意到色彩鮮明的裝飾品帶來的效果嗎？黃色的椅子、土耳其藍的吐司機，替這裡增添了更多活力！
沒有什麼比系統櫃更壓迫空間的了，偏偏在 80、90 年代系統櫃是裝潢界的大勢。它們當然提供了夠多的收納空間，但也幾乎是把房間切割成了兩半，而且說實在，現在你會發現它們真的不好看。便宜的木材用料、呆板的鏡子、貼皮的木地板更沒有讓這個房間的質感提昇，但至少我們現在知道元兇是誰了！
沒錯這就是我們要的！外露的磚牆跟原本的系統櫃完全是不同的風景，看看這房間變得多有風格！高級的木地板、優雅的鎢絲吊燈，加上復古的床頭櫃提升了整體質感，絕對替整間住宅加了不少分。
好的，我們會希望這裡應該要放上一個「請勿進入」的牌子，因為他看起來糟透了！老舊的磁磚、不忍卒視的馬桶坐墊、狹小的格局都讓這間廁所看起來很不吸引人。
賞心悅目，是吧？狹小的廁所變成了明亮同時隱密的空間，整片的白色牆面讓整個空間更開闊，搭配上復古的木框鏡子、木棚架點綴顏色、對比色的幾何磁磚地板延伸視覺，是不是一個很美的空間？完全可以想像在裡面享受一本書的平靜時光。
這個迷你住宅的改造真的替其他改造案設立了很高的標準，空間夠的時候怎麼改都不難，但要在不到11坪的狹小空間裡兼顧功能性跟設計感真的不簡單呢！想知道更多小宅改造嗎？延伸閱讀：明亮小套房: 暗黑夢靨變身夢幻地中海