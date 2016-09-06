迷你套房大改造: 11 坪小宅裡的開闊生活

沒有什麼比系統櫃更壓迫空間的了，偏偏在 80、90 年代系統櫃是裝潢界的大勢。它們當然提供了夠多的收納空間，但也幾乎是把房間切割成了兩半，而且說實在，現在你會發現它們真的不好看。便宜的木材用料、呆板的鏡子、貼皮的木地板更沒有讓這個房間的質感提昇，但至少我們現在知道元兇是誰了！