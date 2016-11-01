你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

好踏實！10 間你夢寐以求的美麗平房

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
Hinanai Village House, dygsa dygsa 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Loading admin actions …

住在只有一層的平房內，能夠與土地份外親近，那種感覺實在好踏實。不過不是所有的地方都適合平房“生存”，如果周圍被高聳的大樓們包夾，那似乎就不是平房棲身的理想之處。

今天我們要帶大家看看，10 間位在沒有遮蔽建築圍繞的位置上的美麗平房。這些質樸卻又帶有現代感的設計讓人看了就好安心，並且幻想住在這些平房內，心情會是多麼地平靜啊!

1. 開放的住所

大田の家, 宇佐美建築設計室 宇佐美建築設計室 房子
宇佐美建築設計室

宇佐美建築設計室
宇佐美建築設計室
宇佐美建築設計室

建築師去除了牆面，以玻璃拉門的設計營造開放的氛圍，也讓室內空間可與花園毗鄰。大膽的深黑色外觀與室內的木頭與潔淨的白色還有戶外的淺灰色平台形成非常強烈的對比，是使用簡單色調打造出多重層次的高招。

2. 中性色調

平井の家, 株式会社kotori 株式会社kotori 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
株式会社kotori

株式会社kotori
株式会社kotori
株式会社kotori

這間簡單的平房最大的特色便是有屋頂遮蓋的戶外平台，以及較平地稍高一點的地面設計。自然的色調十分柔和，而鏡面效果的大面積窗戶讓室內的人可以享受自然光，卻又能擁有完善的隱私。

3. 日系土色

M邸, 長谷雄聖建築設計事務所 長谷雄聖建築設計事務所 房子
長谷雄聖建築設計事務所

長谷雄聖建築設計事務所
長谷雄聖建築設計事務所
長谷雄聖建築設計事務所

這間土色的平房使用了非常日系的拉門，淺灰色的走道也很有日系的禪意。這樣的外型，是不是讓你聯想到一些低調但其實奢華的日本餐廳呢?

4. 現代長塊

haus-vila, 一級建築士事務所haus 一級建築士事務所haus 房子
一級建築士事務所haus

一級建築士事務所haus
一級建築士事務所haus
一級建築士事務所haus

這個長方形的平房，利用白色牆面與木頭牆面營造出視覺上的對比，讓人一看就深深被打動。門前的中色系磚頭小牆以及簡單的小樹巧妙地遮蔽了入口處，讓屋主享有隱私。

5. 木頭百葉窗

上新庄の家, haws建築設計事務所 haws建築設計事務所 房子 木頭 White
haws建築設計事務所

haws建築設計事務所
haws建築設計事務所
haws建築設計事務所

這間以白色為主體的平房使用了木頭的百葉窗以及牆面氣窗，搭配上一些帶來綠意的小樹，從外觀上看來非常有質感。

6. 花草控的天堂

大きな一枚屋根の下で, エヌ スケッチ エヌ スケッチ 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
エヌ スケッチ

エヌ スケッチ
エヌ スケッチ
エヌ スケッチ

這間有大片落地窗的平房對著大面積的花園，可以種上許多蔬菜以及植物，是花草控的天堂。傳統的瓦礫屋頂，是傳統的印記。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7. 大面積的木頭平台

切り妻屋根の平屋の家, 青木昌則建築研究所 青木昌則建築研究所 房子
青木昌則建築研究所

青木昌則建築研究所
青木昌則建築研究所
青木昌則建築研究所

這間平房最吸引人的莫非就是大面積的木頭平台了，正對著草地的平台，非常適合在辛苦一天後在此來一杯，同時欣賞著美麗的星空。

8. 穩重的平房

ＮＩＩＨＡＭＡ Ｈｏｕｓｅ, 澤村昌彦建築設計事務所 澤村昌彦建築設計事務所 房子
澤村昌彦建築設計事務所

澤村昌彦建築設計事務所
澤村昌彦建築設計事務所
澤村昌彦建築設計事務所

穩重感似乎是這間平房給人的第一印象。也許是非常大器的深色瓦礫以及深色木材，還有灰色的水泥地，都讓人能想像住在裡面一定能很安穩沉靜。

9. 玻璃門

Hinanai Village House dygsa 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
dygsa

Hinanai Village House

dygsa
dygsa
dygsa

五分之四為木頭，剩下的表面是白色牆面的這間平房極具現代感。大面積的玻璃窗與門盡顯屋內的美好設計。

10.開了洞的屋頂

TOHKOU HOUSE, 松岡健治一級建築士事務所 松岡健治一級建築士事務所 房子
松岡健治一級建築士事務所

松岡健治一級建築士事務所
松岡健治一級建築士事務所
松岡健治一級建築士事務所

這間看似是平房的房子，利用了屋頂的設計，內部其實有兩層樓。這間平房的屋頂也有天窗的設計，讓自然光能從天而降。

喜歡這樣的平房設計的你，或許也想看看:獨棟住宅: 充滿木頭溫暖的混凝土建築

降低家中潮濕度的方法與秘密

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Add SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了