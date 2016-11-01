好踏實！10 間你夢寐以求的美麗平房

住在只有一層的平房內，能夠與土地份外親近，那種感覺實在好踏實。不過不是所有的地方都適合平房“生存”，如果周圍被高聳的大樓們包夾，那似乎就不是平房棲身的理想之處。

今天我們要帶大家看看，10 間位在沒有遮蔽建築圍繞的位置上的美麗平房。這些質樸卻又帶有現代感的設計讓人看了就好安心，並且幻想住在這些平房內，心情會是多麼地平靜啊!