好踏實！10 間你夢寐以求的美麗平房

住在只有一層的平房內，能夠與土地份外親近，那種感覺實在好踏實。不過不是所有的地方都適合平房“生存”，如果周圍被高聳的大樓們包夾，那似乎就不是平房棲身的理想之處。
今天我們要帶大家看看，10 間位在沒有遮蔽建築圍繞的位置上的美麗平房。這些質樸卻又帶有現代感的設計讓人看了就好安心，並且幻想住在這些平房內，心情會是多麼地平靜啊!
建築師去除了牆面，以玻璃拉門的設計營造開放的氛圍，也讓室內空間可與花園毗鄰。大膽的深黑色外觀與室內的木頭與潔淨的白色還有戶外的淺灰色平台形成非常強烈的對比，是使用簡單色調打造出多重層次的高招。
這間簡單的平房最大的特色便是有屋頂遮蓋的戶外平台，以及較平地稍高一點的地面設計。自然的色調十分柔和，而鏡面效果的大面積窗戶讓室內的人可以享受自然光，卻又能擁有完善的隱私。
這間土色的平房使用了非常日系的拉門，淺灰色的走道也很有日系的禪意。這樣的外型，是不是讓你聯想到一些低調但其實奢華的日本餐廳呢?
這個長方形的平房，利用白色牆面與木頭牆面營造出視覺上的對比，讓人一看就深深被打動。門前的中色系磚頭小牆以及簡單的小樹巧妙地遮蔽了入口處，讓屋主享有隱私。
這間以白色為主體的平房使用了木頭的百葉窗以及牆面氣窗，搭配上一些帶來綠意的小樹，從外觀上看來非常有質感。
穩重感似乎是這間平房給人的第一印象。也許是非常大器的深色瓦礫以及深色木材，還有灰色的水泥地，都讓人能想像住在裡面一定能很安穩沉靜。
這間看似是平房的房子，利用了屋頂的設計，內部其實有兩層樓。這間平房的屋頂也有天窗的設計，讓自然光能從天而降。
喜歡這樣的平房設計的你，或許也想看看:獨棟住宅: 充滿木頭溫暖的混凝土建築