盡享山間悠閒時光! 坐落在山裡的優雅日式住宅

現代人嚮往山居生活，身處一個令人心曠神怡的環境，如果有處舒適宜人的住家，簡直就是夢想中的天堂！ homify 要帶大家去拜訪座落於一處悠閒山村的建築物，它是由土岐建築設計事務所的達人們所打造的一棟外型簡潔，內部卻包含多功能的住宅，非常適合追求簡單生活的年輕小家庭居住，現在就一起來參觀！