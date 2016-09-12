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盡享山間悠閒時光! 坐落在山裡的優雅日式住宅

Genie Chien Genie Chien
山里のいえ, toki Architect design office toki Architect design office 現代廚房設計點子、靈感&圖片 木頭 Wood effect
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現代人嚮往山居生活，身處一個令人心曠神怡的環境，如果有處舒適宜人的住家，簡直就是夢想中的天堂！ homify 要帶大家去拜訪座落於一處悠閒山村的建築物，它是由土岐建築設計事務所的達人們所打造的一棟外型簡潔，內部卻包含多功能的住宅，非常適合追求簡單生活的年輕小家庭居住，現在就一起來參觀！

​山城裡的時尚住家

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toki Architect design office

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這棟住宅座落於群山環繞的山區，周圍有著一片恬靜的田園風景，房子的一側還有流水通過。住家門前有停車位和庭院，還有一片可供開發的空地。深灰色的外觀很具有現代時尚感，適合年輕家庭的品味。

迎賓門廊

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通往入口處，可以看到由許多不同建材打造出來的門廊。深灰色的混凝土牆，搭配著溫暖的木質門面，門前是條非常質樸的木造小徑，一路延伸向大門，襯著略微傾斜的屋頂，宛如在向來客致意歡迎。

​戶外休閒陽臺

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一樓的右側裝置著一個木造平台，創造出一處美觀的休閒陽臺。二樓同樣設有一個陽臺，提供了寬敞的室外空間。向外延展出來的屋簷，為陽台提供了良好的遮蔽，不論晴雨天都可在此自由活動。

入口設計

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入口處設計的玻璃門，讓充沛的光源可以灑入室內，感覺相當明亮且通風。混凝土打造的牆壁及木質櫥櫃為空間營造出平靜的氛圍。牆壁及地板有著刻意曝露出來的粗糙表面，盡顯主人低調質樸的風格。

​起居室空間

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起居室的設計，構成一個三維視角。進門處是一個簡約的客廳，木造樓梯通往二樓的起居空間，可作為家中小孩主要作息場地。客廳向內延伸到廚房及用餐區，地板及傢俱都以木質為主，流露出十足的時尚泛兒。

整合式廚房

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現代廚房的設計，流行將烹飪區和餐桌整合為一，備餐的廚師可與家人一邊談天說地，上菜後一起享用美食，符合現代小家庭簡單生活的訴求。寬廣的開放式門窗彷彿打開了一片新的風景，在此用餐心情格外舒暢。

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和諧的木質視覺

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廚房連接著戶外陽臺，再跨出一步，便是一座花園。室內外都採用大量的木頭材質，傢俱、櫃檯、地板和門框共同營造出極為和諧的視覺效果，讓人很想在此享受慵懶的下午茶。

迷你小和室

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室內設計了一個小小的和室。在現代住家裡有這麼一處迷你空間，其實並不顯得突兀。透明窗外有一個小花園，自然光透進室內，流洩著一股安靜寧謐的氛圍，閒時可在此讀書小憩，或是打坐冥想。

​日式浴室

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浴室同樣呈現出濃濃的日本風格，窗戶的高度特別設計得與浴缸相搭襯。在這個私人空間裡，可以一邊沐浴一邊欣賞戶外綠意，享受放鬆閒適的私密時光。

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