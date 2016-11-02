現代黑色木屋: 光的折射與葉片剪影的開放空間

設計師將這間住宅取名為中庭樹屋，而實際上中庭在這間住宅扮演著連結兩翼的的建築的角色。從這個角度你可以看到連結庭院的壁面幾乎沒有任何的牆面，而是以大面積的落地窗取代。因此只要打開落地窗，屋主就可以從此端到彼端，而光線也更能在各個角落竄動。