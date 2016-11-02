現代黑色木屋: 光的折射與葉片剪影的開放空間

誰說木屋的木頭只能以原色現身呢? 如果想要感受木頭的自然風味，卻又想要維持住宅的現代感，那麼你可以效法這間位於日本三重縣伊賀的黑色木屋。來自石井智子/美建設計事務所的專家們親自設計，將木材的表面上了一層黑色的漆，也讓房子的外觀看來十分當代! 至於房子內讓人意想不到的開放式設計，更是讓光能在牆面上折射，也讓葉片的剪影成為最美的裝飾品。
設計師將這間住宅取名為中庭樹屋，而實際上中庭在這間住宅扮演著連結兩翼的的建築的角色。從這個角度你可以看到連結庭院的壁面幾乎沒有任何的牆面，而是以大面積的落地窗取代。因此只要打開落地窗，屋主就可以從此端到彼端，而光線也更能在各個角落竄動。
從街道上看這間住宅，應該一點也猜想不到裡面是如此地開放吧? 深黑色的亮漆在陽光的照射下沉穩卻又閃耀，與從中庭竄出來的樹木色調成為唯美的對比。
這個家最令人激賞的設計就是每個空間都像是無縫隙一樣地緊密連結。不管是一樓到二樓，或是一樓到庭院，似乎都能感受到不同空間的呼吸。看看那倒影在牆上的光的折射，是不是像是藝術品一樣呢?
連接室內與室外的綠廊道是最讓人感到幸福的空間!從這個角度你能看到在一片黑中特別顯眼的紅色推門，連接兩翼的玻璃走道也非常有時尚感。
雖然外觀以及室內家具都充滿現代感，但是許多建築的細節依舊吐露著傳統的印記。看看這屋頂所使用的樑柱，以及將家中框起的木頭線條，是不是很有老式的美感呢?
你喜歡有不同設計概念的現代木屋嗎? 看看你會不會也喜歡: 沉穩的氣味:匠心獨到的現代木屋