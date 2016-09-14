舊式公寓大變身: 保留古典餘韻的現代風美宅

瑞士以其驚人的自然美景聞名於世，每年吸引成千上萬的遊客到此探訪。在這裡有一間由 Fastarch Architekturburo Eth/Sia 建築師改造的公寓，巧妙地將瑞士特有的美感和魅力，融入到裝修設計中。設計師運用白色作為內部和外部裝潢的主色調，呈現極其簡約又優雅的風格。同時採用木材帶來的溫暖色調，為住宅空間注入家庭的溫馨感。一起來參觀它的改變！