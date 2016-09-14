舊式公寓大變身: 保留古典餘韻的現代風美宅

瑞士以其驚人的自然美景聞名於世，每年吸引成千上萬的遊客到此探訪。在這裡有一間由 Fastarch Architekturburo Eth/Sia 建築師改造的公寓，巧妙地將瑞士特有的美感和魅力，融入到裝修設計中。設計師運用白色作為內部和外部裝潢的主色調，呈現極其簡約又優雅的風格。同時採用木材帶來的溫暖色調，為住宅空間注入家庭的溫馨感。一起來參觀它的改變！
裝修前的景象，儼然百廢待興的模樣，建築物裡到處可見斑駁剝落的痕跡，急需建築專家發揮創意將它改頭換面，才能重新變回可以住人的環境。
改造後的起居空間非常明亮潔淨。美麗的拼花地板帶來溫馨的視覺感受，白色牆壁反射著燦爛的陽光，空間上顯得比實際面積更寬敞。大片的門窗讓大自然的光源透入，從室內便可欣賞到戶外的景緻。門外的陽臺裝置有白色鏤花欄杆，為公寓增添幾許古樸的魅力。
實木複合地板為這個走廊帶來迷人的氛圍，對稱的幾何圖案，襯托著白色的牆壁和天花板，陽光從方型窗戶外流洩入室內，創造出一股清新平靜的氣氛。
以暗色原木打造的樓梯，圓融光滑的簡約造型，非常有美感，同時與潔白無暇的牆面形成了鮮明的對比。樓梯下還有足够的空間，可以在此設置一個小型書房，或是打造一處小孩的遊戲空間。
在這個開放式的廚房裡，主要採用白色和不銹鋼兩種元素。巨大的玻璃門讓大量的陽光灑入室內，光滑的排煙系統與白色的流理台相互呼應。一邊在這裡作菜，還可一邊欣賞室外美麗的綠意，該是多麼令人嚮往的生活！
這個美麗又充滿陽光的陽臺，任何人都會一看就愛上！以細緻木板舖設成的地板，散發出溫暖親切的感覺，是戶外燒烤派對的最佳場所。黑色的鐵欄杆有著幾何圖型，吸引你時時想來這兒呼吸新鮮空氣，同時享受周圍的風景。
改造後的公寓外觀，有著十分莊嚴的意象，令人印象深刻忍不住佇足欣賞。白色格調流露出傳統歐洲典雅的風格，舊世界的魅力召喚著路過的人們，走進探索它深層的內涵！
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