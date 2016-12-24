10 個讓人想家的海景露臺

台灣是個四面環海的島嶼，而生長在這樣的土地上的我們，海，以及海的味道對我們來說是再熟悉不過的了。居住在台北這樣繁華的現代大都市，只需要短短的一小時，就可以立刻在海中浮潛，衝浪或是踏踏浪。對於海有不一樣的情感的我們，是不是光是望著海就是一種來自家鄉的情懷呢?
這本點子簿要帶同樣愛海的你，欣賞 10 個美麗的海景露臺。
使用玻璃牆的露臺可以確保你的安全之餘，還能夠不遮擋到美麗的海景。你只需要準備兩張舒適的躺椅，就可以與愛人或是好友們在此共度美好的午後。
這個露臺利用往外延伸的建築設計，製造出像是置身在懸崖般的錯覺。露臺上的舒適白色臥椅與木頭平台形成美好對比，在這個露臺上十分適合舉辦小型的海邊時尚派對。
這個木頭露臺的上方有屋頂遮蓋，因此在欣賞海景的同時，不用害怕被炙熱的太陽曬得頭昏眼花。在陰影處的灰色沙發椅也很適合在海邊玩耍後的人們在此小睡一下。
這個露臺的亮點無非是迷你泳池的設計。想像著浸泡在小泳池內，一邊喝著沁涼的啤酒，望向不遠的海邊，這樣的人生太叫人稱羨!
這個露臺一邊是白牆，一邊是石牆，也因此自然地產生遮蔭處，喜歡曬日光浴的人則可以往靠近柵欄處的地方坐。
這個草坪的露臺讓人好想在欣賞海景的同時，一邊在上面慵懶地盡情打滾。而這樣的設計也非常適合與小孩及愛狗一起在此玩耍。
這個設計成圓弧狀的露臺簡單卻又大器，坐在木頭長凳上，似乎就能望著海放空許久。
走簡約風格，甚至有點禪意的露臺眼前是泳池、小草原，再來就是一望無際的海。如此平靜的氣息，是最適合望海的風格。
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