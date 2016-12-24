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10 個讓人想家的海景露臺

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
homify 露臺
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台灣是個四面環海的島嶼，而生長在這樣的土地上的我們，海，以及海的味道對我們來說是再熟悉不過的了。居住在台北這樣繁華的現代大都市，只需要短短的一小時，就可以立刻在海中浮潛，衝浪或是踏踏浪。對於海有不一樣的情感的我們，是不是光是望著海就是一種來自家鄉的情懷呢?

這本點子簿要帶同樣愛海的你，欣賞 10 個美麗的海景露臺。

1. 玻璃牆

Gwel an Treth Perfect Stays 露臺
Perfect Stays

Gwel an Treth

Perfect Stays
Perfect Stays
Perfect Stays

使用玻璃牆的露臺可以確保你的安全之餘，還能夠不遮擋到美麗的海景。你只需要準備兩張舒適的躺椅，就可以與愛人或是好友們在此共度美好的午後。

2. 挑戰膽量

ULUWATU HOUSE Guz Architects 露臺
Guz Architects

ULUWATU HOUSE

Guz Architects
Guz Architects
Guz Architects

這個露臺利用往外延伸的建築設計，製造出像是置身在懸崖般的錯覺。露臺上的舒適白色臥椅與木頭平台形成美好對比，在這個露臺上十分適合舉辦小型的海邊時尚派對。

3. 可以遮陽的露臺

Terraza Isla Margarita, THE muebles THE muebles 露臺
THE muebles

THE muebles
THE muebles
THE muebles

這個木頭露臺的上方有屋頂遮蓋，因此在欣賞海景的同時，不用害怕被炙熱的太陽曬得頭昏眼花。在陰影處的灰色沙發椅也很適合在海邊玩耍後的人們在此小睡一下。

4. 有泳池的露臺

Proyecto de viviendas de lujo - Morano Mare, Raul Caballeria Arquitectos S.A.S Raul Caballeria Arquitectos S.A.S 露臺 陶器 Wood effect
Raul Caballeria Arquitectos S.A.S

Raul Caballeria Arquitectos S.A.S
Raul Caballeria Arquitectos S.A.S
Raul Caballeria Arquitectos S.A.S

這個露臺的亮點無非是迷你泳池的設計。想像著浸泡在小泳池內，一邊喝著沁涼的啤酒，望向不遠的海邊，這樣的人生太叫人稱羨!

5. 牆與牆之間的露臺

Casa La Lagartija, alexandro velázquez alexandro velázquez 露臺
alexandro velázquez

alexandro velázquez
alexandro velázquez
alexandro velázquez

這個露臺一邊是白牆，一邊是石牆，也因此自然地產生遮蔭處，喜歡曬日光浴的人則可以往靠近柵欄處的地方坐。

6. 草坪的露臺

Gwel-An-Treth, Sennen Cove, Cornwall, Laurence Associates Laurence Associates 露臺
Laurence Associates

Gwel-An-Treth, Sennen Cove, Cornwall

Laurence Associates
Laurence Associates
Laurence Associates

這個草坪的露臺讓人好想在欣賞海景的同時，一邊在上面慵懶地盡情打滾。而這樣的設計也非常適合與小孩及愛狗一起在此玩耍。

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7. 圓弧的露臺

Gwel-An-Treth, Sennen Cove, Cornwall, Laurence Associates Laurence Associates 露臺
Laurence Associates

Gwel-An-Treth, Sennen Cove, Cornwall

Laurence Associates
Laurence Associates
Laurence Associates

這個設計成圓弧狀的露臺簡單卻又大器，坐在木頭長凳上，似乎就能望著海放空許久。

8. 木頭透明屋頂

homify 露臺
homify

homify
homify
homify

以木頭柱子搭配玻璃所建成的遮蔭棚讓人可以在享受日照的同時，不會被曬得體無完膚。氣派的沙發座椅以及充滿質感的木頭咖啡桌也展示了豪華的風格。

9.地中海風情

Casa Menne, Panarea, Aeolian Islands, Sicily Adam Butler Photography 露臺
Adam Butler Photography

Casa Menne, Panarea, Aeolian Islands, Sicily

Adam Butler Photography
Adam Butler Photography
Adam Butler Photography

白色石灰土搭建而成的露臺，配上美麗的九重葛，散發出濃厚的地中海風格。

不熟悉這樣的建材嗎?專家們很樂意協助你!

10. 簡約的露臺

View homify 露臺
homify

View

homify
homify
homify

走簡約風格，甚至有點禪意的露臺眼前是泳池、小草原，再來就是一望無際的海。如此平靜的氣息，是最適合望海的風格。

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