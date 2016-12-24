10 個讓人想家的海景露臺

台灣是個四面環海的島嶼，而生長在這樣的土地上的我們，海，以及海的味道對我們來說是再熟悉不過的了。居住在台北這樣繁華的現代大都市，只需要短短的一小時，就可以立刻在海中浮潛，衝浪或是踏踏浪。對於海有不一樣的情感的我們，是不是光是望著海就是一種來自家鄉的情懷呢?

這本點子簿要帶同樣愛海的你，欣賞 10 個美麗的海景露臺。