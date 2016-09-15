大家族看過來!有停車位的雅緻木頭住宅

要維繫一個大家族實在不容易，大家族的好處是你從來不會有感到孤單的片刻，然而這也代表了，無法享有自己獨處的時間。到底要怎麼樣才能與家人們緊密連結，卻又能偶爾耍自閉呢? 來自日本的專業達人們為我們提供了完美解答。

這間位在含有綠意的街上的住宅外觀很有親和力，而室內也營造出讓人放鬆的氣氛，最令人眼睛一亮的，是那凝聚家族情感的木材火爐。讓我們來看看這間住宅的魅力吧!