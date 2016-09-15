大家族看過來!有停車位的雅緻木頭住宅

要維繫一個大家族實在不容易，大家族的好處是你從來不會有感到孤單的片刻，然而這也代表了，無法享有自己獨處的時間。到底要怎麼樣才能與家人們緊密連結，卻又能偶爾耍自閉呢? 來自日本的專業達人們為我們提供了完美解答。
這間位在含有綠意的街上的住宅外觀很有親和力，而室內也營造出讓人放鬆的氣氛，最令人眼睛一亮的，是那凝聚家族情感的木材火爐。讓我們來看看這間住宅的魅力吧!
這間位在充滿綠意的寧靜社區內的住宅大概有 60 坪，門前留下的大松樹是這個家的守護者，其他較小型的植物也讓這個家更引人入勝。以木頭垂直搭建的外觀，配上些許的白色大門牆面，以及窗戶的白色外框，更是成功營造出大家族的溫馨門面。
進入了大門後，走上灰色的走道，映入眼簾的是右手邊的門以及左手邊的小露臺，還有最令人喜愛的花草植物。建築師將角度算得剛剛好，因此露臺身旁的大面積窗戶能引進自然光之餘，路人也無法直接從街上窺探窗內的人的動向。
玄關處的土黃色牆面讓人一進門就感受到平和的氣息，可以收納鞋子的段差以及右手邊的燈具都很有讓人能沉靜下來的日本味道。
在這張圖中你可以看到這個家的中心點，也就是帶來熱情溫度的壁爐。壁爐的身後是些許鄉村風情的磚牆，而這個空間也連結了中庭的區域。由於大面的窗戶，主要的起居空間十分明亮。木頭的地板讓人看了就想要在地面盡情打滾。
這個家中的餐廳非常有時尚咖啡感的氛圍，木頭的大長桌以及充滿手的觸感的座椅，加上閃耀著溫暖的光芒的小巧吊燈，是全家人聚餐，天南地北地閒聊的最佳場所。廚房的空間雖然不大，但開放式的設計與餐廳完美地合而為一。
這個家中有間小巧別緻的和室，地板上的塌塌米與外面的木頭地板無縫隙連結，只要將拉門拉上，就是屬於自己的專屬靜坐或是閱讀以及小歇空間。
沿著窗戶而建的二樓走道連結著戶外的陽台以及二樓的各個房間，而在二樓的人不用走下樓，就可以站在這個走道與一樓的人對話，是非常適合大家族的設計。
相信這樣的住宅，一定能讓一家大小都開心和樂地生活。
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