森林中的貴氣王子:結合混凝土與木頭的典雅住宅

這個家的戶外露臺可以說是我們最喜歡的區域，尤其是與廚房連結的窗戶旁的小吧檯。在舉辦夏日烤肉派對的時候，負責料理的人可以輕鬆地不用踏出門就把料理端給屋外的人，而在屋外的人則可以在吧檯或是露臺上的餐桌上盡情享用美食與美景，可謂是一大享受!

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