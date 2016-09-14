森林中的貴氣王子:結合混凝土與木頭的典雅住宅

在深深樹林裡，有個由著名建築師工作室 Uptic 所設計的大驚喜。不尋常的木頭建築外觀看起來氣勢非凡，而一踏進屋內後，裡面的房間更是氣派十足。從餐廳高聳的天花板，到巧妙設計的戶外露臺，這間住宅散發著優雅高貴的魅力。雖然這間房子的外表比一般的鄉間住宅現代許多，但其採用大量的木材與石材等天然素材，讓它依舊與周遭的自然環境完美融合。
這間以混凝土為基底的木頭建築非常堅固，加高的門廊從側邊延伸出來，成為歡迎客人前來的迎賓入口。暖色調的外觀與周圍閃亮的樹葉們相互呼應，當陽光反射在木材上時，樹枝的倒影非常美麗。
結合現代與古典風格的廚房既優雅又時尚，較深色的木頭廚房收納櫃以及淺色流理台讓煮菜變成是一種享受。大面積的玻璃門與窗戶能帶來充足自然光，也能讓廚房的空間通風良好。玻璃吊燈與白色的高腳椅，為廚房帶來時尚感。
木材是這個家中的主要素材，地板、展示架、餐桌，天花板都是木材，讓人感受到暖暖的氣息。開放式的餐廳與客廳無縫隙連結，沒有阻隔的設計讓大夥兒可以在身在各個區域中依舊貼近彼此。餐桌上的大梯形白色燈具以及米白色的座椅搭配上古典的地毯，讓餐廳這個區塊十分高雅。
在客廳的空間中，最引人注目的便是壁爐身後的裸露石頭與電視機下方的木頭櫃形成的對比。灰色的大沙發與土色的單人沙發，加上米白色的咖啡桌，這間客廳簡單並且讓人可以徹底地放鬆。高聳的天花板，以及牆面上的氣窗，讓這個家通風採光一網打盡。
以灰色以及奶油色所主導的臥室非常適合讓身心沉靜下來，在漫長的一天後放鬆休息。房間所使用的床頭櫃以及床頭燈非常典雅，這個家不論是哪個空間都維持一致的風格。
這個家的戶外露臺可以說是我們最喜歡的區域，尤其是與廚房連結的窗戶旁的小吧檯。在舉辦夏日烤肉派對的時候，負責料理的人可以輕鬆地不用踏出門就把料理端給屋外的人，而在屋外的人則可以在吧檯或是露臺上的餐桌上盡情享用美食與美景，可謂是一大享受!
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