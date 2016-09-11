挑高房的小天地！到溫暖的閣樓住宅裡度假

在閣樓創造的空間下方吊上個吊床吧！有想過嗎？ 你是不是覺得休息的空間在二樓也有點麻煩？朋友來的時候不知道要讓他睡哪？這樣的話，開始覺得吊床這個點子不錯了吧？工作累了或想小憩一下的時候爬上吊床，在家裡渡個假的感覺很不錯呢！

閣樓的部分是用窗簾圍起來而不是木板，不用擔心隱私以外，也讓空氣流通。在小住宅裡最忌諱太多的實牆隔間，這裡的生活空間是開放式的，閣樓的部分用窗簾就剛剛好呢，早上起來把窗簾拉開，整個空間看起來就會更開闊，快筆記起來！