挑高房的小天地！到溫暖的閣樓住宅裡度假

天花板挑高的房子，你會想要怎麼設計呢？如果沒有好好替這樣的房子設計，它很容易會變得空洞乏味的。今天要參觀的住宅地坪其實不大，但設計師在挑高的空間裡打造了一個閣樓的小天地、省下不少空間的同時也創造了獨一無二的風格。今天就讓我們告訴你如何運用閣樓轉換住家的氣氛和你的心情吧！
你會發現閣樓下方的空間是多麽迷人。在這張照片裡，我們看到這個空間變成了溫馨的餐廳，木傢俱的使用跟閣樓的木材相配，在溫暖的橘黃色空間裡與家人朋友一起用餐、談天，這一刻我們的距離變得好親近。
在閣樓創造的空間下方吊上個吊床吧！有想過嗎？ 你是不是覺得休息的空間在二樓也有點麻煩？朋友來的時候不知道要讓他睡哪？這樣的話，開始覺得吊床這個點子不錯了吧？工作累了或想小憩一下的時候爬上吊床，在家裡渡個假的感覺很不錯呢！
閣樓的部分是用窗簾圍起來而不是木板，不用擔心隱私以外，也讓空氣流通。在小住宅裡最忌諱太多的實牆隔間，這裡的生活空間是開放式的，閣樓的部分用窗簾就剛剛好呢，早上起來把窗簾拉開，整個空間看起來就會更開闊，快筆記起來！
挑高的住宅就是讓你在空中有了另一個空間，而且也象徵了比較懷舊有風味的建築設計，但是這種格局很容易讓整個住宅感覺太空洞呆板。裝上閣樓就會好很多，利用了空間、增添溫馨感，而且也很適合懸掛大型吊燈，讓整個住宅更有設計感、減少空蕩的感覺。
挑高的房子伴隨而來的就是超高超廣大的牆壁。如果你就這樣放著它不管，這間住宅就會看起來冷冰冰的沒有生氣。但如果你像這位設計師這樣把它填滿就會改善很多，看起來既有個性又溫馨，快把那些國外買回來的紀念品畫作都放上去吧！
這間住宅用了很多木製傢具來展現它粗獷的美感，看看那木地板、木椅、木桌等等，統一的色調和民族風的裝飾品強烈的展現了屋主的風格。
因為挑高的格局，這間住宅有了整面挑高的大窗戶，充足的自然光慷慨得灑滿整間屋子，木頭在陽光下被烘得暖洋洋的，在這樣溫潤暖黃的氛圍之下心情也不由得也輕盈了起來，在吊床上隨性一躺就好像度著假呢。
現在我們結束了這個旅行，你會想要怎麼設計你的閣樓住宅呢？延伸閱讀：閣樓小公寓: 盡收星空和日出的迷人空間