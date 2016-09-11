你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

挑高房的小天地！到溫暖的閣樓住宅裡度假

I-Hui Hsiao I-Hui Hsiao
Loft LA, Juan Carlos Loyo Arquitectura Juan Carlos Loyo Arquitectura 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Loading admin actions …

天花板挑高的房子，你會想要怎麼設計呢？如果沒有好好替這樣的房子設計，它很容易會變得空洞乏味的。今天要參觀的住宅地坪其實不大，但設計師在挑高的空間裡打造了一個閣樓的小天地、省下不少空間的同時也創造了獨一無二的風格。今天就讓我們告訴你如何運用閣樓轉換住家的氣氛和你的心情吧！

閣樓下的小天地

Loft LA, Juan Carlos Loyo Arquitectura Juan Carlos Loyo Arquitectura 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Juan Carlos Loyo Arquitectura

Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura

你會發現閣樓下方的空間是多麽迷人。在這張照片裡，我們看到這個空間變成了溫馨的餐廳，木傢俱的使用跟閣樓的木材相配，在溫暖的橘黃色空間裡與家人朋友一起用餐、談天，這一刻我們的距離變得好親近。

想過吊個吊床嗎？

Loft LA, Juan Carlos Loyo Arquitectura Juan Carlos Loyo Arquitectura 臥室
Juan Carlos Loyo Arquitectura

Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura

在閣樓創造的空間下方吊上個吊床吧！有想過嗎？ 你是不是覺得休息的空間在二樓也有點麻煩？朋友來的時候不知道要讓他睡哪？這樣的話，開始覺得吊床這個點子不錯了吧？工作累了或想小憩一下的時候爬上吊床，在家裡渡個假的感覺很不錯呢！

閣樓的部分是用窗簾圍起來而不是木板，不用擔心隱私以外，也讓空氣流通。在小住宅裡最忌諱太多的實牆隔間，這裡的生活空間是開放式的，閣樓的部分用窗簾就剛剛好呢，早上起來把窗簾拉開，整個空間看起來就會更開闊，快筆記起來！

挑高格局真的太適合閣樓設計了

Loft LA, Juan Carlos Loyo Arquitectura Juan Carlos Loyo Arquitectura 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Juan Carlos Loyo Arquitectura

Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura

挑高的住宅就是讓你在空中有了另一個空間，而且也象徵了比較懷舊有風味的建築設計，但是這種格局很容易讓整個住宅感覺太空洞呆板。裝上閣樓就會好很多，利用了空間、增添溫馨感，而且也很適合懸掛大型吊燈，讓整個住宅更有設計感、減少空蕩的感覺。

填滿你的牆

Loft LA, Juan Carlos Loyo Arquitectura Juan Carlos Loyo Arquitectura 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Juan Carlos Loyo Arquitectura

Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura

挑高的房子伴隨而來的就是超高超廣大的牆壁。如果你就這樣放著它不管，這間住宅就會看起來冷冰冰的沒有生氣。但如果你像這位設計師這樣把它填滿就會改善很多，看起來既有個性又溫馨，快把那些國外買回來的紀念品畫作都放上去吧！

粗獷的藝術感

Loft LA, Juan Carlos Loyo Arquitectura Juan Carlos Loyo Arquitectura 現代風玄關、走廊與階梯
Juan Carlos Loyo Arquitectura

Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura

這間住宅用了很多木製傢具來展現它粗獷的美感，看看那木地板、木椅、木桌等等，統一的色調和民族風的裝飾品強烈的展現了屋主的風格。

瀟灑的自然光

Loft LA, Juan Carlos Loyo Arquitectura Juan Carlos Loyo Arquitectura 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Juan Carlos Loyo Arquitectura

Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura

因為挑高的格局，這間住宅有了整面挑高的大窗戶，充足的自然光慷慨得灑滿整間屋子，木頭在陽光下被烘得暖洋洋的，在這樣溫潤暖黃的氛圍之下心情也不由得也輕盈了起來，在吊床上隨性一躺就好像度著假呢。

現在我們結束了這個旅行，你會想要怎麼設計你的閣樓住宅呢？延伸閱讀：閣樓小公寓: 盡收星空和日出的迷人空間

焦點排行榜: 本週最受好評的 5 本點子簿 (9 月 11 日)
你喜歡這個住宅專案嗎?與我們分享你的感想吧!

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了