家有狗寶貝! 與狗生活的完美住家空間

家中有如己出一樣的狗寶貝嗎? 那麼你一定能體會買狗容易養狗難的道理。要如何讓狗寶貝們住得舒適，身心都能健康快樂地成長絕對是一門大學問。這次的點子簿為了愛狗如命的
狗爸媽 們整理了適合與狗生活的完美住家空間，希望能夠給家中有狗寶貝的你一點靈感。
戶外的空間不用太大，就能讓狗兒們每天在此
活動身軀。
經常修整的草坪讓狗兒們跑起來更盡興!
如果你家中的狗兒是像黃金獵犬、紐芬蘭犬、拉布拉多這種水性佳的類型的話，可以在家中設置一個讓它們盡情玩樂的戲水處。戶外空間不夠大，無法蓋一個泳池嗎？那可以在夏日擺設一個吹氣的塑膠泳池，讓愛水的狗兒們過過癮。
耐刮的磁磚地板能夠防止小狗們因為愛活動或是調皮而損壞了家中的建材，如果剛買小狗的話，更要盡量避免使用木頭的地板。
潔白的磁磚地板即使是狗兒們不小心在不對的地方上廁所，也能立刻清理。
夏天的時候，冰冷的磁磚地板可以讓怕熱的狗兒們感到涼爽舒適。
石頭的地板也是好選擇。
不僅是人，狗兒們也會非常喜歡由木頭搭建而成的甲板露臺。
木頭的露臺讓狗兒們可以小歇。
在陽光下玩累了，狗兒可以立刻回到木頭的甲板休息，好不愜意啊!
如果你家養的是像米格魯、伯恩山犬、澳洲牧羊犬這種非常熱愛戶外活動的狗種的話，那麼一間在鄉下的鄉村小木屋絕對是最完美的選擇。狗兒們能夠符合其天性享受戶外活動，是最為理想的環境。
如果沒有辦法下鄉，那麼就將庭院打造成一個讓狗可以玩樂的娛樂場所吧。
在庭院中蓋一間開放式的狗屋，讓狗寶貝們被綠意環繞，它們的心情絕對會更好。