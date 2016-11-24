家有狗寶貝! 與狗生活的完美住家空間

家中有如己出一樣的狗寶貝嗎? 那麼你一定能體會買狗容易養狗難的道理。要如何讓狗寶貝們住得舒適，身心都能健康快樂地成長絕對是一門大學問。這次的點子簿為了愛狗如命的 狗爸媽 們整理了適合與狗生活的完美住家空間，希望能夠給家中有狗寶貝的你一點靈感。