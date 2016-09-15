便宜好上手！9 種用油漆改變住家氛圍的方法

油漆是室內設計的萬用材料之一，不只可以替牆壁上色，它能做到的事情太多了。不但便宜、實用、快速，而且任何人都可以上手，所以說油漆絕對是室內裝潢不可或缺的好工具！
但是到底該怎麼運用油漆讓家裡煥然一新呢？今天我們要帶你看看 9 個運用油漆的好方法，而且就只是油漆而不假手別的方法喔！無論你想要單純的替房間上色或是翻新舊傢俱，快接下去看吧！
在這個簡單的套房裡，臥房的部分上了沈穩的藍色，簡單得就跟其他空間分隔開來，這種色調也成功創造了寧靜安穩的氛圍，不論再累的日子都能在這裡得到平靜吧！
油漆還可以用色彩製造對比來區分空間。在這個例子裡，我們看到一面身黑色的牆壁明顯跟其餘的白色調產生對比，但又跟同一平面的深色電視牆相連、再配上深色的吊燈，在對比中創造了富有設計感的一致性。
這間結合了辦公空間的住宅整體使用明亮的白色，但是在沙發後面的區域上了深色的海軍藍。在第一個方法那裡我們也看到，這麼做可以成功得做出不同空間的氛圍。你可以輕易得想像，在這裡工作做的時候，可以轉身走到沈穩的藍海中稍微放鬆一下。
這個沒想到吧？你可以用油漆了重新替傢俱上色！本來的破舊斑剝在新色上身不見了，現在這個櫃子看起來嶄新又搶眼！
就像這個小孩房，就該是明亮開心的顏色！選一面牆漆上適合的顏色，那間本來單調的房間瞬間就會充滿活力喔
替整面牆上色看起來太多了嗎？如果你有這個案例裡的書櫃，那麼幫書櫃的內牆上色吧！不像整面牆的顏色這麼明顯，但隱隱露出的色彩看起來是不是更有趣呢？
這個要給技癢的畫家們大顯身手一下。讓你的牆壁變成畫布，大膽得讓想像力揮灑吧！你的房子就該你做主張，何不就用油漆畫一幅畫呢？
對多數人來說，替天花板上色似乎不會是個好主意，我們習慣了白色的天花板，但是你只要跟設計師討論一下，選對了顏色，又有何不可？在這個例子裡我們看到了整片紅色的屋頂，搭配了簡潔的傢俱和明亮的採光，這個住宅變得既特殊又有格調！
希望你喜歡這些運用油漆的方法，是不是迫不及待要動手了呢？想看油漆以外的選擇嗎？延伸閱讀：12種讓你家超有風格的壁紙