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便宜好上手！9 種用油漆改變住家氛圍的方法

I-Hui Hsiao I-Hui Hsiao
Интерьер OOD, INT2architecture INT2architecture 書房/辦公室
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油漆是室內設計的萬用材料之一，不只可以替牆壁上色，它能做到的事情太多了。不但便宜、實用、快速，而且任何人都可以上手，所以說油漆絕對是室內裝潢不可或缺的好工具！

但是到底該怎麼運用油漆讓家裡煥然一新呢？今天我們要帶你看看 9 個運用油漆的好方法，而且就只是油漆而不假手別的方法喔！無論你想要單純的替房間上色或是翻新舊傢俱，快接下去看吧！

1. 劃分空間

Интерьер OOD, INT2architecture INT2architecture 小臥室
INT2architecture

INT2architecture
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在這個簡單的套房裡，臥房的部分上了沈穩的藍色，簡單得就跟其他空間分隔開來，這種色調也成功創造了寧靜安穩的氛圍，不論再累的日子都能在這裡得到平靜吧！

2. 傳統空間的潛能

homify 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
homify

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這種老派傳統的住宅一向都會使用比較單調的色彩，但是油漆如此方便又這麼多顏色可以使用，這間房間是不是看起來再也不老派了？它現在大膽、明亮又有朝氣！

3. 製造對比

D&S Altaş Home, yücel partners yücel partners 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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油漆還可以用色彩製造對比來區分空間。在這個例子裡，我們看到一面身黑色的牆壁明顯跟其餘的白色調產生對比，但又跟同一平面的深色電視牆相連、再配上深色的吊燈，在對比中創造了富有設計感的一致性。

4. 分區上色

Интерьер OOD, INT2architecture INT2architecture 書房/辦公室
INT2architecture

INT2architecture
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這間結合了辦公空間的住宅整體使用明亮的白色，但是在沙發後面的區域上了深色的海軍藍。在第一個方法那裡我們也看到，這麼做可以成功得做出不同空間的氛圍。你可以輕易得想像，在這裡工作做的時候，可以轉身走到沈穩的藍海中稍微放鬆一下。

5. 讓舊傢俱變個身

Cabinet painted in Chalk Paint decorative paint by Annie Sloan Annie Sloan 廚房收納櫃與書櫃
Annie Sloan

Cabinet painted in Chalk Paint decorative paint by Annie Sloan

Annie Sloan
Annie Sloan
Annie Sloan

這個沒想到吧？你可以用油漆了重新替傢俱上色！本來的破舊斑剝在新色上身不見了，現在這個櫃子看起來嶄新又搶眼！

6. 床頭的色彩

Colourful boys bedroom LLI Design 臥室
LLI Design

Colourful boys bedroom

LLI Design
LLI Design
LLI Design

就像這個小孩房，就該是明亮開心的顏色！選一面牆漆上適合的顏色，那間本來單調的房間瞬間就會充滿活力喔

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7. 替書櫃內牆上色

Discovery Bay Flat, HK, atelier blur / georges hung architecte d.p.l.g. atelier blur / georges hung architecte d.p.l.g. 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
atelier blur / georges hung architecte d.p.l.g.

atelier blur / georges hung architecte d.p.l.g.
atelier blur / georges hung architecte d.p.l.g.
atelier blur / georges hung architecte d.p.l.g.

替整面牆上色看起來太多了嗎？如果你有這個案例裡的書櫃，那麼幫書櫃的內牆上色吧！不像整面牆的顏色這麼明顯，但隱隱露出的色彩看起來是不是更有趣呢？

8. 來個壁畫怎麼樣

prima e dopo, Creativespace Sartoria Murale Creativespace Sartoria Murale 牆壁與地板壁紙 紙 White
Creativespace Sartoria Murale

Creativespace Sartoria Murale
Creativespace Sartoria Murale
Creativespace Sartoria Murale

這個要給技癢的畫家們大顯身手一下。讓你的牆壁變成畫布，大膽得讓想像力揮灑吧！你的房子就該你做主張，何不就用油漆畫一幅畫呢？

9. 替天花板上色

Weteringbuurt , Architectenbureau Vroom Architectenbureau Vroom 客廳
Architectenbureau Vroom

Architectenbureau Vroom
Architectenbureau Vroom
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對多數人來說，替天花板上色似乎不會是個好主意，我們習慣了白色的天花板，但是你只要跟設計師討論一下，選對了顏色，又有何不可？在這個例子裡我們看到了整片紅色的屋頂，搭配了簡潔的傢俱和明亮的採光，這個住宅變得既特殊又有格調！

希望你喜歡這些運用油漆的方法，是不是迫不及待要動手了呢？想看油漆以外的選擇嗎？延伸閱讀：12種讓你家超有風格的壁紙

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