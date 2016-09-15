便宜好上手！9 種用油漆改變住家氛圍的方法

油漆是室內設計的萬用材料之一，不只可以替牆壁上色，它能做到的事情太多了。不但便宜、實用、快速，而且任何人都可以上手，所以說油漆絕對是室內裝潢不可或缺的好工具！

但是到底該怎麼運用油漆讓家裡煥然一新呢？今天我們要帶你看看 9 個運用油漆的好方法，而且就只是油漆而不假手別的方法喔！無論你想要單純的替房間上色或是翻新舊傢俱，快接下去看吧！