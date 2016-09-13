看海的日子：享有絕世美景與院子的白色挑高住宅

一望無際的海可以讓人感到放鬆，也可以讓人感受到來自於未知所帶來的恐懼。有時候光是望著海，就能體悟到人生的各種滋味以及哲理，如果能住在可以看到海的住宅裡，是否能在貼近自然的同時，更加貼近人生呢?
今天我們要介紹的住宅是可以享受到美麗海景的白色挑高住宅，住宅的外觀形狀就像是方塊一樣，讓人猜不出裡頭是如此挑高，而能望見海的綠廊道更是最大亮點。
現在就讓我們出發到海邊吧!
帶著樸實感卻又不失時尚的住宅外觀以白色為主體，搭配上木頭的邊框，讓人感受到鄉間質樸之美。從前院到住宅需要踏上幾層的階梯，除了可以當作通道使用，也可以讓屋主在上面休息或是擺放烤肉用具。整理得十分平整的草坪是適合全家大小一起運動的好地方。
一走進住宅內部，那開放式的格局以及挑高的天花板，似乎讓人的心胸跟著開闊起來。如同外觀的用色以及建材，室內也以白色牆面搭配木頭框架以及天花板。值得一看的是照片正中間的小型和室，這也是建築師的小用心。
天哪! 如果你的客廳就位在離海如此近的地方，你應該不會想要看電視了吧? 客廳旁邊的綠廊道讓人可以在此放鬆，一邊欣賞海的藍色，一邊思考平常沒有時間想到的大小事，或是沉靜地放空。
客廳一踏出來的階梯綠廊道可以讓許多客人在此閒聊賞景，而大面積的落地窗拉門可以隨著心情以及用途拉開。而對於害怕日曬的人來說，也可以直接躲在屋頂下的階梯處。
當夜晚來臨時，在家中就可以看見海的顏色變化，而室內那溫暖的黃光漸漸亮起，讓居住的人感到溫馨舒適。想像在此煮一餐海鮮料理，一家大小坐在餐桌旁享用美食，是人生一大樂事!
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