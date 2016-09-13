看海的日子：享有絕世美景與院子的白色挑高住宅

一望無際的海可以讓人感到放鬆，也可以讓人感受到來自於未知所帶來的恐懼。有時候光是望著海，就能體悟到人生的各種滋味以及哲理，如果能住在可以看到海的住宅裡，是否能在貼近自然的同時，更加貼近人生呢?

今天我們要介紹的住宅是可以享受到美麗海景的白色挑高住宅，住宅的外觀形狀就像是方塊一樣，讓人猜不出裡頭是如此挑高，而能望見海的綠廊道更是最大亮點。

現在就讓我們出發到海邊吧!