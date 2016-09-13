8 種使用樹樁的創意佈置法

創意是無極限的，不管是什麼類型的設計，都會有出乎我們意料之外的使用素材。在設計的世界裡，所有的元素都是可能的，而只要能適度發揮創意，家中的樣貌也能更加獨特美麗。今天我們要說到的創意呢，是有關樹樁的利用。所謂的樹樁就是指樹木被砍伐後所留下的其中一段，這樣的元素當成家中的家具，能夠讓人直接從視覺上感受到樹木的形體與存在。
現在就讓我們來欣賞 8 種樹樁的創意佈置法!
你在所有的家具店裡面搜尋許久，但就是找不到個性獨具的咖啡桌嗎?何不試試看購買幾個樹樁，然後把它們隨性地擺在沙發前方，樹木本身獨特的紋路，就是最美好的裝飾。
不知道怎麼樣擺設你的樹樁嗎? 讓達人們幫助你!
用一個樹樁當作你最心愛的展示級植物的寶座，是不是能讓自然加層自然，更有原始的風味呢?
樹樁也可以當作最簡單的凳子，當你坐在樹樁上面的時候，你可以感受到來自樹林間的溫度。這張凳子經過加工處理，磨去了原有的外表，放在客廳內也將成為最為時尚俐落的家具兼裝飾品。
這個經過加工，花園用的樹樁盆栽似乎已經看不太出來樹樁的樣貌，而圓弧度的設計非常優雅，放在花園當盆栽一定能成為最美的飾品。
圖中的樹樁嵌上了黃色燈泡，成為最引人注目的藝術品。將這些樹樁放在花園中，晚上的時候還有引路的功效。
樹木帶給人安心的踏實感，而當作踏腳石再適合不過，也能跟一般花園所使用的石頭踏腳石有所區分。
這個當作花園間隔的樹樁已經打破原有的形體，但是你仍能夠稍微看到樹木的線條，而它的樣貌在花園眾多植物中也不會被埋沒。
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