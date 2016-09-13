8 種使用樹樁的創意佈置法

創意是無極限的，不管是什麼類型的設計，都會有出乎我們意料之外的使用素材。在設計的世界裡，所有的元素都是可能的，而只要能適度發揮創意，家中的樣貌也能更加獨特美麗。今天我們要說到的創意呢，是有關樹樁的利用。所謂的樹樁就是指樹木被砍伐後所留下的其中一段，這樣的元素當成家中的家具，能夠讓人直接從視覺上感受到樹木的形體與存在。

現在就讓我們來欣賞 8 種樹樁的創意佈置法!