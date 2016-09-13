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8 種使用樹樁的創意佈置法

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創意是無極限的，不管是什麼類型的設計，都會有出乎我們意料之外的使用素材。在設計的世界裡，所有的元素都是可能的，而只要能適度發揮創意，家中的樣貌也能更加獨特美麗。今天我們要說到的創意呢，是有關樹樁的利用。所謂的樹樁就是指樹木被砍伐後所留下的其中一段，這樣的元素當成家中的家具，能夠讓人直接從視覺上感受到樹木的形體與存在。

現在就讓我們來欣賞 8 種樹樁的創意佈置法!

時尚咖啡桌

news 2016, Creativespace Sartoria Murale Creativespace Sartoria Murale 牆面
Creativespace Sartoria Murale

Creativespace Sartoria Murale
Creativespace Sartoria Murale
Creativespace Sartoria Murale

你在所有的家具店裡面搜尋許久，但就是找不到個性獨具的咖啡桌嗎?何不試試看購買幾個樹樁，然後把它們隨性地擺在沙發前方，樹木本身獨特的紋路，就是最美好的裝飾。

不知道怎麼樣擺設你的樹樁嗎? 讓達人們幫助你!

植物座

JAC HOUSE, Studio Marcio Michaluá Studio Marcio Michaluá 溫室
Studio Marcio Michaluá

Studio Marcio Michaluá
Studio Marcio Michaluá
Studio Marcio Michaluá

用一個樹樁當作你最心愛的展示級植物的寶座，是不是能讓自然加層自然，更有原始的風味呢? 

簡單的凳子

Meble, Atelio Atelio 客廳凳子與椅子
Atelio

Atelio
Atelio
Atelio

樹樁也可以當作最簡單的凳子，當你坐在樹樁上面的時候，你可以感受到來自樹林間的溫度。這張凳子經過加工處理，磨去了原有的外表，放在客廳內也將成為最為時尚俐落的家具兼裝飾品。

田園風情的床頭櫃

homify 臥室
homify

homify
homify
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如果你住在一間木屋裡，並且想要各個細節都有來自樹林間的氣息，那麼選用一個樹樁當作床頭櫃是最好的點子了。

花園用的盆栽

Small Space For Plants : The Ele Pot, Roy Yin Roy Yin 花園植物盆栽與花瓶
Roy Yin

Small Space For Plants : The Ele Pot

Roy Yin
Roy Yin
Roy Yin

這個經過加工，花園用的樹樁盆栽似乎已經看不太出來樹樁的樣貌，而圓弧度的設計非常優雅，放在花園當盆栽一定能成為最美的飾品。

動手做屬於你的藝術品

Cracked Log Lamps, Duncan Meerding Duncan Meerding 花園照明
Duncan Meerding

Cracked Log Lamps

Duncan Meerding
Duncan Meerding
Duncan Meerding

圖中的樹樁嵌上了黃色燈泡，成為最引人注目的藝術品。將這些樹樁放在花園中，晚上的時候還有引路的功效。

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戶外的踏腳石

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MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

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MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
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樹木帶給人安心的踏實感，而當作踏腳石再適合不過，也能跟一般花園所使用的石頭踏腳石有所區分。

簡單的花園間隔

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VIVSA. VIVIENDA SANA

VIVSA. VIVIENDA SANA
VIVSA. VIVIENDA SANA
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這個當作花園間隔的樹樁已經打破原有的形體，但是你仍能夠稍微看到樹木的線條，而它的樣貌在花園眾多植物中也不會被埋沒。

延伸閱讀:

12 個美麗的自宅中庭設計

石頭與植栽的對話: 讓庭院展現不同的生命力

空間改造術: 潔淨的別緻公寓

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