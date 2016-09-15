牆面後的隱藏花園: 結合木頭與混凝土的美麗住家

今日的社會中，人們總是在現代的設計中，找尋一些過去的影子。而不管是什麼樣類型的設計，能夠結合現代與傳統的思維，才是最無價的。今天 homify 要帶你到日本的神奈川縣的川崎旅遊，欣賞建築師融合日本現代與傳統所打造出的美麗住家。這個面積大約 72 坪的住宅位在一個傾斜的地塊上，享有美好的綠意，而建築師也善加利用自然綠意，打造出美麗的住家。
這間住宅的奶油色混凝土建材搭配上比較深的棕色系建材，形成了非常鮮明卻又和諧的對比。滿載綠意的在柵欄身後擔任起這個家的守護神，除了可以讓室內的人欣賞綠意，還能讓屋外的路人不會直視到室內的動態。
我們可以從這張圖片中看出這間房子位在傾斜的地塊上，而這在日本神奈川縣是非常常見的地形。建築師透過縝密的規劃，完美地讓這間住宅牢固地站立在地面上。
雖然說建築師的功力深厚，但是這個家最讓人驚豔的絕對是滿滿綠意所形成的小綠洲，那綠油油的灌木以及高大的樹木，讓人似乎可以望著它們好一會兒，也不會感到無聊。而樹木反射在大片落地窗上的反射，更是成為難以用言語形容的美麗畫作。
從這圖中我們可以欣賞到這個家的花園全貌，身處在圍欄後面的它是進門之後才會發現的小驚喜。以木板搭建而成的露臺以及長凳讓全家人可以在此進行許多休閒娛樂，不論是烤肉也好，或是晚上在此賞月亮，都是非常幸福的事情。
在這個住家裡面，挑高的設計是花園外的第二個驚喜，你可以看到現代化且十分寬敞的廚房。完善的現代化廚房家電設備讓人煮起飯來更得心意手。窗戶的設計讓陽光可以打在木頭的地板上，而木頭天花板的設計十分獨特，讓人看到傳統日本住宅的影子。
想不到在浴室也有讓人意想不到的設計，像是天井般的天花板設計為浴室帶來充足的光線，也因此這個沐浴的空間不會陰暗潮濕。這間浴室也顯示出日本人的生活習慣，分開的沐浴處與浴缸，能夠讓人在此釋放累積了一整天的壓力，重新出發。
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