牆面後的隱藏花園: 結合木頭與混凝土的美麗住家

這間住宅的奶油色混凝土建材搭配上比較深的棕色系建材，形成了非常鮮明卻又和諧的對比。滿載綠意的在柵欄身後擔任起這個家的守護神，除了可以讓室內的人欣賞綠意，還能讓屋外的路人不會直視到室內的動態。

我們可以從這張圖片中看出這間房子位在傾斜的地塊上，而這在日本神奈川縣是非常常見的地形。建築師透過縝密的規劃，完美地讓這間住宅牢固地站立在地面上。