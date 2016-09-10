5 種助你獨立生活快樂的聰明床組

再來這張床實在是太有效能了，被稱為「The Living Cube」，意即一個長方體就包辦了所有寢室配備所需！像是閣樓上的床一樣，要睡覺得練個臂力爬上樓梯，下面開個門彎腰走進去有非常寬敞的置物空間，可以安置衣物或是其他雜物。這樣子的Loft Bed在極度重視空間節約的日本雖然非常常見，但是像圖片中連長方體的側面都充分利用的更是技高一層。相當於壁櫃功能的側邊能夠用衣架掛幾件常用的外套，底下放幾雙鞋子，再來是書籍雜誌與電視，也都能一起卡位進去。我們私心認為這個組床櫃從機能性到顏色都十分適合有型的未婚男性族群。