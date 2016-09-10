5 種助你獨立生活快樂的聰明床組

一個人在地狹人稠、寸土寸金的都市中生活打拼，好不容易覓得一間自己喜歡的小窩，雖然沒有多寬敞，卻足以為你遮風擋子彈，並且還稍有一些自己能當起設計師，為它佈置改造的潛力。而一切有關獨立生活之美麗幻想的第一步，是添購一張舒適的床！床是房間裡佔掉最大空間的傢俱，如果買得不聰明，吞噬掉所有的生活空間，幻想的泡泡大概就會先開始破掉好幾顆。這次點子簿就要來為你介紹兼具設計感與機能性的床，幫助你更愉快的享受奮鬥人生。
再來這張床實在是太有效能了，被稱為「The Living Cube」，意即一個長方體就包辦了所有寢室配備所需！像是閣樓上的床一樣，要睡覺得練個臂力爬上樓梯，下面開個門彎腰走進去有非常寬敞的置物空間，可以安置衣物或是其他雜物。這樣子的Loft Bed在極度重視空間節約的日本雖然非常常見，但是像圖片中連長方體的側面都充分利用的更是技高一層。相當於壁櫃功能的側邊能夠用衣架掛幾件常用的外套，底下放幾雙鞋子，再來是書籍雜誌與電視，也都能一起卡位進去。我們私心認為這個組床櫃從機能性到顏色都十分適合有型的未婚男性族群。
床底下的空間如果能被妥善利用絕對對空間的節約大有幫助。雖然附有收納功能的設計也很多種，但是像這樣上掀式的收納設計，比起抽屜拉取式的，完全沒有周圍額外空間的需求，不必擔心走道寬度不足的問題。
還有一種既節省經費又富有彈性的選擇就是地鋪式床墊！雖然老一輩的認為床還是要高的好，但是地鋪床墊不僅花費相對少、移動方便，不知道是不是一種回歸大地的概念，睡起來其實有種莫名安心感，更好入眠。像圖片中把放置床位的區域往上提高一個階梯的高度，除了能與寢室其他空間有所區隔，還可以在這個高度裡做一些收納抽屜。
沙發床最早的發想可追溯到美國的1960年代，一個傢俱兩種使用，一直到今天它都還是廣受大家喜愛。像圖片中這樣能把床腳摺疊進沙發的設計，不僅便利還具有復古機械美感。
也有在家接案的soho族群必須長時間把臥房當成工作室使用的吧？！如果是這樣，來張也能當書桌使用的床如何呢？像圖片裡這樣，工作的時候結合旁邊的書櫃是功能完善的工作區，到了晚上，翻下書桌就出現了一張床舖！！這樣子的設計，也許也有利於逼迫工作到一半忍不住就想往床上躺（然後滾一滾睡著）的在家工作者，無法輕易偷懶，是很有督促生活正面向上功能的積極款兩用傢俱。
看完床的選擇，你或許也對書櫃的選擇有興趣？歡迎延伸閱讀 書蟲看過來！10-種獨特的壁面書櫃