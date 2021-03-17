一進門就笑! 10 種別緻可愛的玄關設計

人們常常認為自己沒有足够的空間，來打造一個很有特色的玄關。但事實上，即使只是一個小小的住家，只要透過一些巧思，運用顏色搭配，你就可以設計出一個既時尚又新穎的門口。舉例來說，如果你喜歡大自然的花花草草，那麼你可以考慮在玄關處打造一個迷你小花園，通過置物架或者小桌子來擺放那些你喜歡的、適合室內生長的植物盆栽；如果你習慣在回家的第一時間更換衣服，那麼你也可以在人口玄關處設計一個更方便的更衣空間等等，其實類似的例子還有很多，所以千萬不要白白浪費了玄關的空間喔！這個小小的區塊連結了室內和室外，不論你是用它來迎接客人，擺脫外部喧擾的世界，或只是你每天進出家門時短暫停留一下下，經過小小的設計，你會愛上這個奇妙的小空間。事不宜遲，立刻來欣賞這 10 組別緻的玄關設計！
如果你喜歡飯店套房的豪華外觀，你會愛上這個玄關設計！安裝在牆上的燈光，不會佔據地板上的空間，還有裝置在牆上的架子和一張舒適的凳子。柔和的顏色提升了整體視覺的美感。
一個別出心裁的儲物空間，可以把單調無趣的鞋櫃變成吸睛的鞋子展示區。牆上這些大膽又實用的掛鉤，打破了傳統思考的框架，創造出更多的收納空間來。
如果你不知道怎麼搭配的話，我們的專家很樂意協助你!
這個漂亮的玄關櫃不佔據太大空間，卻讓小小的玄關變得美麗無比，多功能的設計可充當鞋櫃使用。牆上可以裝置好看的照片，創造出一個小小的藝廊來。
從這個玄關設計照片可以看到它採用了豐富多彩的顏色，整片黑色牆面搭配粉紅色座椅，構成視覺上的亮點，和地板上的小地墊相互呼應。
即使是最微小的角落，也可以用來創造一種家的氛圍！像是這樣的掛鉤，既可吊掛外衣，又可放置提包，堪稱美觀又實用。
玄關處採用充滿活力的紫色門框，還裝置了一面光滑的置物架。空間裡擺放一些前衛感的藝術品，讓人誤以為置身美術館中。
在玄關處擺放這麼一個純白色系的花瓶，剛巧把多出來的空間填滿，卻不顯得過度擁擠，是個調節視覺的聰明方法。
鏡子是在小空間中創造錯覺的最佳辦法，像是照片上這款帶有時尚氣息的黑色鏡框，映照出活力感的藝術作品，讓人忍不住佇足欣賞！
這個很實用的入口設計，可以當作更衣室使用。裡面設有一個板凳式座位，不佔太大空間，卻提供了更多的儲物功能，堪稱設計上的巧思。
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