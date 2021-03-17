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一進門就笑! 10 種別緻可愛的玄關設計

Genie Chien Genie Chien
Seba Life , Canan Delevi Canan Delevi 玄關、走廊與階梯配件與裝飾品
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人們常常認為自己沒有足够的空間，來打造一個很有特色的玄關。但事實上，即使只是一個小小的住家，只要透過一些巧思，運用顏色搭配，你就可以設計出一個既時尚又新穎的門口。舉例來說，如果你喜歡大自然的花花草草，那麼你可以考慮在玄關處打造一個迷你小花園，通過置物架或者小桌子來擺放那些你喜歡的、適合室內生長的植物盆栽；如果你習慣在回家的第一時間更換衣服，那麼你也可以在人口玄關處設計一個更方便的更衣空間等等，其實類似的例子還有很多，所以千萬不要白白浪費了玄關的空間喔！這個小小的區塊連結了室內和室外，不論你是用它來迎接客人，擺脫外部喧擾的世界，或只是你每天進出家門時短暫停留一下下，經過小小的設計，你會愛上這個奇妙的小空間。事不宜遲，立刻來欣賞這 10 組別緻的玄關設計！

​1. 飯店套房式的小入口

Seba Life , Canan Delevi Canan Delevi 玄關、走廊與階梯配件與裝飾品
Canan Delevi

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

如果你喜歡飯店套房的豪華外觀，你會愛上這個玄關設計！安裝在牆上的燈光，不會佔據地板上的空間，還有裝置在牆上的架子和一張舒適的凳子。柔和的顏色提升了整體視覺的美感。

​2. 別緻的儲物設計

Как декорировать маленькие прихожие?, ООО "Сфера" ООО 'Сфера' 玄關、走廊與階梯儲藏櫃
ООО <q>Сфера</q>

ООО "Сфера"
ООО <q>Сфера</q>
ООО "Сфера"

一個別出心裁的儲物空間，可以把單調無趣的鞋櫃變成吸睛的鞋子展示區。牆上這些大膽又實用的掛鉤，打破了傳統思考的框架，創造出更多的收納空間來。

如果你不知道怎麼搭配的話，我們的專家很樂意協助你!

​3. 質樸的入口設計

homify 工業風的玄關、走廊與階梯
homify

homify
homify
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這處狹窄的入口擺放了一條長凳，在這裡你可以舒舒服服地穿鞋。鞋架上方安裝有隱藏式燈光，鞋櫃下的光線則創造出迷人的氛圍。

4. 美麗的粉彩色系

Dom jednorodzinny w Redzie , PracowniaPolka PracowniaPolka 玄關、走廊與階梯櫥櫃與書櫃
PracowniaPolka

PracowniaPolka
PracowniaPolka
PracowniaPolka

這個漂亮的玄關櫃不佔據太大空間，卻讓小小的玄關變得美麗無比，多功能的設計可充當鞋櫃使用。牆上可以裝置好看的照片，創造出一個小小的藝廊來。

​5. 顏色的搭配

miniszyk, unikat:lab unikat:lab 走廊 & 玄關
unikat:lab

miniszyk

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從這個玄關設計照片可以看到它採用了豐富多彩的顏色，整片黑色牆面搭配粉紅色座椅，構成視覺上的亮點，和地板上的小地墊相互呼應。

6. 實用的小創意

Products, Maze Interior Maze Interior 玄關、走廊與階梯衣架與掛勾
Maze Interior

Products

Maze Interior
Maze Interior
Maze Interior

即使是最微小的角落，也可以用來創造一種家的氛圍！像是這樣的掛鉤，既可吊掛外衣，又可放置提包，堪稱美觀又實用。

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​7. 藝術品味的入口

Forti contrasti sul golfo di Napoli, PDV studio di progettazione PDV studio di progettazione 玄關、走廊與階梯櫥櫃與書櫃 Black
PDV studio di progettazione

PDV studio di progettazione
PDV studio di progettazione
PDV studio di progettazione

玄關處採用充滿活力的紫色門框，還裝置了一面光滑的置物架。空間裡擺放一些前衛感的藝術品，讓人誤以為置身美術館中。

8. 超大型裝飾品

Elfa und Lumi Ausstellung im Möbelgeschäft "Möbel Inhofer", Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH 玄關、走廊與階梯衣架與掛勾
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

在玄關處擺放這麼一個純白色系的花瓶，剛巧把多出來的空間填滿，卻不顯得過度擁擠，是個調節視覺的聰明方法。

​9. 簡單而別緻

Квартира в стиле Loft , Alexander Krivov Alexander Krivov 工業風的玄關、走廊與階梯
Alexander Krivov

Alexander Krivov
Alexander Krivov
Alexander Krivov

鏡子是在小空間中創造錯覺的最佳辦法，像是照片上這款帶有時尚氣息的黑色鏡框，映照出活力感的藝術作品，讓人忍不住佇足欣賞！

10. 經典式小玄關設計

Wee House Interior The Wee House Company 房子
The Wee House Company

Wee House Interior

The Wee House Company
The Wee House Company
The Wee House Company

這個很實用的入口設計，可以當作更衣室使用。裡面設有一個板凳式座位，不佔太大空間，卻提供了更多的儲物功能，堪稱設計上的巧思。

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