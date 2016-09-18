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還它一片天空吧！倫敦凋零小屋的重生

I-Hui Hsiao I-Hui Hsiao
Porth Cottage, Bradley Van Der Straeten Architects Bradley Van Der Straeten Architects
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承載著歐洲的文化與歷史，倫敦一直是個充滿韻味與深度的城市，在這個熱鬧的城市角落，我們發現一間不起眼的邋遢小屋。這間小屋看起來被遺棄了很久，它老舊泛黃、裝潢已經剝落了，土褐色的木門很過時，整體狀態很需要好好改造一番。Bradley Van Der Straeten Architects 的建築師發現了這間小屋的潛力，他們用了簡單的色彩、創造更大的空間，現在的它簡直是夢幻住宅！讓我們看看吧！

改造前：無趣的裝潢

Porth Cottage, Bradley Van Der Straeten Architects Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects

Porth Cottage

Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects

改造之前的牆壁狀態真的不太好，油漆都剝落了。地板乏善可陳，天花板也很無聊，老舊的深褐色木門和過時的傢俱都讓這個地方看起來不僅邋遢，甚至有點悲傷。

改造後：驚為天人

Porth Cottage, Bradley Van Der Straeten Architects Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects

Porth Cottage

Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects

換上了嶄新的淺色木地板、重新漆好了鄉村風的牆面、配上個性傢俱，這個客廳的轉變太驚人了！想過在天花板上有這麼棒的空間嗎？打掉了天花板，終於還給了這個小屋一片天空，不受阻隔的光線恣意灑落、空氣流通也變好了！屋頂兩側尖尖的部份做成了實用的閣樓，深色的實木橫梁對比著白色的屋頂很好看，更稱職的加強了結構。一組吊燈低調得懸吊著，替這個客廳增添了優雅的氣息。

改造後：材料和顏色選擇

Porth Cottage, Bradley Van Der Straeten Architects Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects

Porth Cottage

Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects

這面結合了拉門的淺綠色木板牆完全是這間住宅的重點。這種綠色襯托得整個空間的白色主調更明亮開闊，上方的實木橫梁延伸視覺，整個空間顯得更大。木牆前面是富現代感的鉻合金煙囪和黑色暖爐，帶來一點工業風的氛圍。細緻的梯子顏色與地板相合，而簡約的黑色沙發讓這個客廳顯得高雅。

改造後：粗獷感的石牆

Porth Cottage, Bradley Van Der Straeten Architects Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects

Porth Cottage

Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects

注意這道牆的作法，將原本斑剝的灰泥清理乾淨，一部分直接讓底下的石牆結構外漏，一部分再把灰泥補上，這種粗獷的風格跟整個小屋的設計也很相稱！看到裡面臥室的地板設計嗎？用不同質感的木材鋪地，讓臥室空間跟客廳做出區隔、加強質感。

改造後：讓牆面變成藝術

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Porth Cottage

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Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects

從這個角度來看客廳，這面牆絕對會抓住所有訪客的眼睛。只有窗戶周邊的部分用灰泥補起，其他的部分就讓石牆自然裸露，配上屋頂和窗戶透入的陽光、時髦的壁燈，這面牆變成了小屋最美的風景，也定義了在鄉村感之外成熟洗練的風格。

改造後：強大的功能性

Porth Cottage, Bradley Van Der Straeten Architects Bradley Van Der Straeten Architects
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Porth Cottage

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Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects

在小屋的另一側，我們看到一個簡單的廚房，旁邊是用與另一側同樣的綠色木材架設的結構。這個區域結合閣樓成了最好的收納空間，你可以把換季的衣服、棉被、雜物、那把通往閣樓的梯子等等的都收進去，無把手的門像機關一樣，讓你收納好之後門一關就隱形，一點都不雜亂。這真的是設計師兼顧美感之外非常實用的巧思呢！

改造後：聰明的格局規劃

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Porth Cottage

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Bradley Van Der Straeten Architects

改造後的小屋隔成了三個區塊，結合閣樓的設計讓整個空間更實用開闊，而簡單的梯子就能解決登高的問題，不需要傳統的階梯去佔據空間。這樣開放式的格局是現代室內設計的趨勢，在地狹人稠的地方更能擁有舒適的生活。

今天這間倫敦小屋是不是給你很多靈感呢？簡單的設計巧思就可以讓一個乏善可陳的舊房子變得驚為天人呢！還想知道更多改造案例嗎？延伸閱讀：老式廚房大變身！充滿溫暖色調的料理空間

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