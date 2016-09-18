還它一片天空吧！倫敦凋零小屋的重生

承載著歐洲的文化與歷史，倫敦一直是個充滿韻味與深度的城市，在這個熱鬧的城市角落，我們發現一間不起眼的邋遢小屋。這間小屋看起來被遺棄了很久，它老舊泛黃、裝潢已經剝落了，土褐色的木門很過時，整體狀態很需要好好改造一番。Bradley Van Der Straeten Architects 的建築師發現了這間小屋的潛力，他們用了簡單的色彩、創造更大的空間，現在的它簡直是夢幻住宅！讓我們看看吧！
改造之前的牆壁狀態真的不太好，油漆都剝落了。地板乏善可陳，天花板也很無聊，老舊的深褐色木門和過時的傢俱都讓這個地方看起來不僅邋遢，甚至有點悲傷。
換上了嶄新的淺色木地板、重新漆好了鄉村風的牆面、配上個性傢俱，這個客廳的轉變太驚人了！想過在天花板上有這麼棒的空間嗎？打掉了天花板，終於還給了這個小屋一片天空，不受阻隔的光線恣意灑落、空氣流通也變好了！屋頂兩側尖尖的部份做成了實用的閣樓，深色的實木橫梁對比著白色的屋頂很好看，更稱職的加強了結構。一組吊燈低調得懸吊著，替這個客廳增添了優雅的氣息。
這面結合了拉門的淺綠色木板牆完全是這間住宅的重點。這種綠色襯托得整個空間的白色主調更明亮開闊，上方的實木橫梁延伸視覺，整個空間顯得更大。木牆前面是富現代感的鉻合金煙囪和黑色暖爐，帶來一點工業風的氛圍。細緻的梯子顏色與地板相合，而簡約的黑色沙發讓這個客廳顯得高雅。
注意這道牆的作法，將原本斑剝的灰泥清理乾淨，一部分直接讓底下的石牆結構外漏，一部分再把灰泥補上，這種粗獷的風格跟整個小屋的設計也很相稱！看到裡面臥室的地板設計嗎？用不同質感的木材鋪地，讓臥室空間跟客廳做出區隔、加強質感。
從這個角度來看客廳，這面牆絕對會抓住所有訪客的眼睛。只有窗戶周邊的部分用灰泥補起，其他的部分就讓石牆自然裸露，配上屋頂和窗戶透入的陽光、時髦的壁燈，這面牆變成了小屋最美的風景，也定義了在鄉村感之外成熟洗練的風格。
在小屋的另一側，我們看到一個簡單的廚房，旁邊是用與另一側同樣的綠色木材架設的結構。這個區域結合閣樓成了最好的收納空間，你可以把換季的衣服、棉被、雜物、那把通往閣樓的梯子等等的都收進去，無把手的門像機關一樣，讓你收納好之後門一關就隱形，一點都不雜亂。這真的是設計師兼顧美感之外非常實用的巧思呢！
改造後的小屋隔成了三個區塊，結合閣樓的設計讓整個空間更實用開闊，而簡單的梯子就能解決登高的問題，不需要傳統的階梯去佔據空間。這樣開放式的格局是現代室內設計的趨勢，在地狹人稠的地方更能擁有舒適的生活。
今天這間倫敦小屋是不是給你很多靈感呢？簡單的設計巧思就可以讓一個乏善可陳的舊房子變得驚為天人呢！還想知道更多改造案例嗎？延伸閱讀：老式廚房大變身！充滿溫暖色調的料理空間