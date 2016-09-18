還它一片天空吧！倫敦凋零小屋的重生

承載著歐洲的文化與歷史，倫敦一直是個充滿韻味與深度的城市，在這個熱鬧的城市角落，我們發現一間不起眼的邋遢小屋。這間小屋看起來被遺棄了很久，它老舊泛黃、裝潢已經剝落了，土褐色的木門很過時，整體狀態很需要好好改造一番。Bradley Van Der Straeten Architects 的建築師發現了這間小屋的潛力，他們用了簡單的色彩、創造更大的空間，現在的它簡直是夢幻住宅！讓我們看看吧！