想高雅不難：魅力四射的白色住宅

想到義大利，腦海是不是就浮現高端時尚、宏偉的建築、美味的義大利料理？米蘭更是如此，這個城市代表了高雅、時尚、成熟的氛圍，所以今天要看的住宅也很讓人期待呢！36 坪的空間不算大，但沒有束縛住這裡的可能性，你會看到設計師如何讓這間白色的住宅展現讓人神魂顛倒的魅力！一起來感受一下吧！
這個住宅看起來簡潔現代。白色的主調，配上溫暖的橡木地板，還有得天獨厚的充足自然光讓視野更開闊明亮。而地板的木色隨著不同房間的光線變換不同的色調，有時是沈穩的暗褐色、有時你會看到溫暖的蜜黃色，實在沒有什麼比木頭加上陽光更美麗的了。而這樣的白色住宅就像畫布，你需要注意的是挑選幾個特殊的單品去點綴，避免讓純白色太過單調。看到幾何圖形的地毯和植栽嗎？就是運用單品點綴的好例子呢！
我們再仔細看一下這個客廳。舒適的紫色絨毛沙發非常搶眼，所以一旁的其他擺設都是簡約低調的風格，才不會讓這裡太過凌亂。注意到這個客廳和走廊之間捨棄了門，而是用一道深褐色的木頭拉門區隔的嗎？這個設計讓空氣更流通、陽光更可以肆無忌憚的灑落，動線也更流暢了，但是當覺得需要隱私的時候還是可以輕易地滑動拉門創造隔間，專家們的巧思總是讓我們的生活更方便呢。
餐廳跟廚房區域的明亮感很討喜，既然這裡的陽光是渾然天成的設計，那麼使用白色作為這個空間的重點才是聰明的。簡約的風格隱藏了所有的手把及門把顯得俐落，但是也不失溫馨的舒適感，因為在一片白中還是有細緻的木頭餐椅搭配著，它的流暢線條在白色襯托下看起來更精巧。還有那盞時尚的銅製吊燈，跟地板、木椅的色調相呼應，適當得豐富了這個空間。
看到走廊聰明的利用方式總是讓人很欣慰。建築師發現了這個住宅有個寬大的走廊，他們就這樣把它變成了一個圖書館了！將走廊的一側打造出凹槽、在天花板裡嵌入間接光，讓走廊跟書櫃的部分都能被照亮，這個文青區就應運而生了。
這是一個高雅又有點復古的浴室。貓腳浴缸和水槽選擇了簡約但經典的設計，一樣白色的主調讓這裡看起來像五星級飯店，不過大理石紋地板的線條、金色的鏡框、金色的置物架是不是又剛剛好得拯救了一片死白的無趣呢？這種裝飾也讓這個浴室顯得高雅又奢華，想像在這裡泡個澡多浪漫呢！喜歡這種顏色簡單的高雅住宅嗎？延伸閱讀：白與黑的完美線條：米蘭舊工廠的改造奇蹟