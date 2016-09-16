想高雅不難：魅力四射的白色住宅

這個住宅看起來簡潔現代。白色的主調，配上溫暖的橡木地板，還有得天獨厚的充足自然光讓視野更開闊明亮。而地板的木色隨著不同房間的光線變換不同的色調，有時是沈穩的暗褐色、有時你會看到溫暖的蜜黃色，實在沒有什麼比木頭加上陽光更美麗的了。而這樣的白色住宅就像畫布，你需要注意的是挑選幾個特殊的單品去點綴，避免讓純白色太過單調。看到幾何圖形的地毯和植栽嗎？就是運用單品點綴的好例子呢！