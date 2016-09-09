20 個你可以在自家小角落打造的花園

不管是在室內還是室外，你總是能將自然的元素添加到這些空間中。今天 homify 為你精心挑選了 20 個小花園靈感，每個都是非常實惠簡單，你自己就能達成的方法。
首先，你要先分析和選擇最適合你家的植物品種。重要的是，不要混用多種類型的花草，避免破壞整體的平衡感與和諧度。另一個關鍵點是你要檢視你的可用空間，進而決定你要取材於什麼樣的小花園。現在就讓我們來看看這 20 個小花園靈感！
牆面花園非常適合擁有有限空間的你，如果不希望院子的白色壁面讓人感到死氣沈沈，你可以打造類似這樣的花園，以花色為留白處上色。
位在巴西聖保羅的 MC3 Arquitetura, Paisagismo e Interiores 的專家們主打園林綠化，讓室內以及室外的空間更為美好。
有時候，你並不需要一個巨大的花園，只要選擇有特色的單一植物，就能讓你的空間亮起來。光是兩個盆栽以及潔白的小石頭，再搭配上木甲板，就是一個溫馨的花園空間。
你在購買前必須考慮到各個植物的大小。這張圖片的綠牆用不同的樹葉打造出像是森林般的效果。
你的花園的植物類型由你決定！如果你是懶人的話，你可以選擇在陰暗處也能好好存活，不太需要照料的品種。
要建立一個小花園不需要太多裝備，你只需要利用簡單的用具。例如你可以像上圖一樣將不同的盆栽放置在牆面的木板上，節省空間又美觀！
這個花園用一棵小樹、石頭地板和木製甲板裝飾，與牆壁上的圖樣磁磚構成了令人感到愉悅的氛圍。
樓梯下的空間是最容易被忽略的，但是你可以像上圖一樣，在樓梯下放上你最愛的植物盆栽，將地面鋪上石頭，再放上一張木頭椅子。
雖然這些小盆栽也許不構成一個完整的花園，但是這些小綠意們可是能讓你的心情大大不同噢！
在這個花園裡使用的木甲板成為石頭地上的路徑，牆壁上的花草與地面上的盆栽構成美好的畫面。
你也可以一切從簡，在鮮艷的牆面前放上一些風格獨特的盆栽。
房子重要的不是大小，而是你如何佈置裝潢。例如上圖，牆面的小花園還有噴泉功能，看起來就十分舒壓。
你可以挑選一些台灣當地最風行的植物。
木材絕對是讓你的花園更溫馨、更有溫度的素材。
如果你有一個空曠的走廊，千萬別浪費了這珍貴的地方！你可以簡單擺幾個盆栽、鋪上石頭，然後在牆面放上花草。
在花園的中心點只需要放上一個藝術品，有了重點的小花園立刻變得閃閃發亮。
你可以將將你的玄關打造成一個小花園，讓來訪的客人驚艷一下。
在小花園裡設置一些照明設備，是小小的巧思。
仙人掌不太需要照料，因此你可以在家種植一大群仙人掌，趁機也能打造出熱帶的風情。
擺上躺椅，你的花園就是可以享受陽光與美食的空間。你可以效法上圖的做法，把盆栽嵌入牆內。
我們提到了牆面花園、噴泉、木甲板、木凳、草坪和石頭地板，而最後要提的是照明。特殊的燈具能讓你的花園在夜間時分依然風格獨具！
延伸閱讀：12 個美麗的自宅中庭設計