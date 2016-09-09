20 個你可以在自家小角落打造的花園

不管是在室內還是室外，你總是能將自然的元素添加到這些空間中。今天 homify 為你精心挑選了 20 個小花園靈感，每個都是非常實惠簡單，你自己就能達成的方法。

首先，你要先分析和選擇最適合你家的植物品種。重要的是，不要混用多種類型的花草，避免破壞整體的平衡感與和諧度。另一個關鍵點是你要檢視你的可用空間，進而決定你要取材於什麼樣的小花園。現在就讓我們來看看這 20 個小花園靈感！