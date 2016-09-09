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20 個你可以在自家小角落打造的花園

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
Projeto de Paisagismo , Greice Peralta Greice Peralta 庭院
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不管是在室內還是室外，你總是能將自然的元素添加到這些空間中。今天 homify 為你精心挑選了 20 個小花園靈感，每個都是非常實惠簡單，你自己就能達成的方法。

首先，你要先分析和選擇最適合你家的植物品種。重要的是，不要混用多種類型的花草，避免破壞整體的平衡感與和諧度。另一個關鍵點是你要檢視你的可用空間，進而決定你要取材於什麼樣的小花園。現在就讓我們來看看這 20 個小花園靈感！

1.牆面花園

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores 溫室
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

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牆面花園非常適合擁有有限空間的你，如果不希望院子的白色壁面讓人感到死氣沈沈，你可以打造類似這樣的花園，以花色為留白處上色。

位在巴西聖保羅的 MC3 Arquitetura, Paisagismo e Interiores 的專家們主打園林綠化，讓室內以及室外的空間更為美好。

2.木甲板

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有時候，你並不需要一個巨大的花園，只要選擇有特色的單一植物，就能讓你的空間亮起來。光是兩個盆栽以及潔白的小石頭，再搭配上木甲板，就是一個溫馨的花園空間。

3.綠色牆

Projeto de Paisagismo , Greice Peralta Greice Peralta 庭院
Greice Peralta

Greice Peralta
Greice Peralta
Greice Peralta

你在購買前必須考慮到各個植物的大小。這張圖片的綠牆用不同的樹葉打造出像是森林般的效果。

4.易活植物

Casa A.A. , Eneida Lima Paisagismo Eneida Lima Paisagismo 庭院
Eneida Lima Paisagismo

Eneida Lima Paisagismo
Eneida Lima Paisagismo
Eneida Lima Paisagismo

你的花園的植物類型由你決定！如果你是懶人的話，你可以選擇在陰暗處也能好好存活，不太需要照料的品種。

5. 在牆上的盆栽

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要建立一個小花園不需要太多裝備，你只需要利用簡單的用具。例如你可以像上圖一樣將不同的盆栽放置在牆面的木板上，節省空間又美觀！

6.園林石組合

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這個花園用一棵小樹、石頭地板和木製甲板裝飾，與牆壁上的圖樣磁磚構成了令人感到愉悅的氛圍。

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7.運用樓梯下的空間

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樓梯下的空間是最容易被忽略的，但是你可以像上圖一樣，在樓梯下放上你最愛的植物盆栽，將地面鋪上石頭，再放上一張木頭椅子。

8.不同的香料盆

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雖然這些小盆栽也許不構成一個完整的花園，但是這些小綠意們可是能讓你的心情大大不同噢！

9.使用木製甲板

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在這個花園裡使用的木甲板成為石頭地上的路徑，牆壁上的花草與地面上的盆栽構成美好的畫面。

10.鮮艷牆面與盆栽

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你也可以一切從簡，在鮮艷的牆面前放上一些風格獨特的盆栽。

11.牆面花園噴泉

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房子重要的不是大小，而是你如何佈置裝潢。例如上圖，牆面的小花園還有噴泉功能，看起來就十分舒壓。

12.選擇當地的植物

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你可以挑選一些台灣當地最風行的植物。

13.使用木材

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木材絕對是讓你的花園更溫馨、更有溫度的素材。

14.花園走廊

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如果你有一個空曠的走廊，千萬別浪費了這珍貴的地方！你可以簡單擺幾個盆栽、鋪上石頭，然後在牆面放上花草。

15.藝術品

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在花園的中心點只需要放上一個藝術品，有了重點的小花園立刻變得閃閃發亮。

16.植物玄關

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你可以將將你的玄關打造成一個小花園，讓來訪的客人驚艷一下。

17.花園中的照明

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在小花園裡設置一些照明設備，是小小的巧思。

18.沙漠花園

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Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
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仙人掌不太需要照料，因此你可以在家種植一大群仙人掌，趁機也能打造出熱帶的風情。

19.花園用石頭和植物美食

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擺上躺椅，你的花園就是可以享受陽光與美食的空間。你可以效法上圖的做法，把盆栽嵌入牆內。

20.不要忘記照明

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我們提到了牆面花園、噴泉、木甲板、木凳、草坪和石頭地板，而最後要提的是照明。特殊的燈具能讓你的花園在夜間時分依然風格獨具！

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