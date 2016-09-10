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擄獲你心的 26 坪住宅

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
Casa Eugênia por Joao Diniz Arquitetura, JOAO DINIZ ARQUITETURA JOAO DINIZ ARQUITETURA 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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這本點子簿要帶大家到熱力四射的巴西，欣賞一間十分獨特且意義非凡的住宅。這間房子是建築師若昂·迪尼茲與藝術家豪爾赫·多斯安若斯攜手合作的作品，主旨環繞著原始的木屋、山區的氣候以及周圍的環境。兩層樓的住宅可以俯瞰美麗的湖景，建築師更是挑戰混搭結構以及素材。這間住宅利用居家設計，讓人們思考到環境的問題，以及時尚人文因素對於房屋的重要性。如果你也喜歡不只是個空殻的房屋設計的話，這間住宅應該會擄獲你的心！

外觀

Casa Eugênia por Joao Diniz Arquitetura, JOAO DINIZ ARQUITETURA JOAO DINIZ ARQUITETURA 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
JOAO DINIZ ARQUITETURA

JOAO DINIZ ARQUITETURA
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房子的屋頂設計讓室內的通風效果更好，以三大支柱支撐的特殊形狀意外地有度假感。你也可以看到這間住宅的大門是透明且對外開放的，與外面的露臺無縫隙連結，方便訪客們在此自在地聊天。

晚上時的外觀

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這間房子的特別之處是建築師受到米納斯吉拉斯州的外星人的故事啟發，著手屋子的設計，也讓這間房子的外觀與眾不同。

我們可以看到，有隔熱以及隔音效果的壁面上特殊的類圖騰的圖樣以及白色的金屬屋頂，而金屬材質與溫暖的燈光以及土色調形成美好的對比，帶來溫馨的氛圍。

室內

Casa Eugênia por Joao Diniz Arquitetura, JOAO DINIZ ARQUITETURA JOAO DINIZ ARQUITETURA 現代廚房設計點子、靈感&圖片
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這個美麗建築的起居空間走的是質樸風格，不同紋理和顏色的金屬素材、木材和石材完美結合。大面積的窗戶帶來充足的日光，並從一樓延伸到二樓。

用色

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房子的內部的用色也是一大驚喜。例如你眼前有獨特圖紋的紅色小區塊，與木頭地板以及白色的樓梯形成強烈對比，也帶來鮮明的個性。圓點的座椅也不同於一般常見的座椅樣式，令人直嘆設計師的用心。

美麗的角落

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設計師沒有浪費樓梯下的空間，擺上兩張風格獨特的座椅、數個大小不一得相框以及擺飾品。而右手邊就是這個家的陽台，也因為大片的窗戶，樓梯下的空間也十分明亮。

二樓

Casa Eugênia por Joao Diniz Arquitetura, JOAO DINIZ ARQUITETURA JOAO DINIZ ARQUITETURA 臥室
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二樓的空間所能見到的視野是不是非常讓人驚艷呢？

臥室的右手邊沒有一般的牆面，而是用大片的玻璃拉門，讓人與自然毫無間隔。而當自然光打在白色牆面時，光線能夠在室內折射，明亮度更大大提升。房內的木雕裝飾品也與一樓的風格呼應，整個家都充滿藝術的氣息。

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設計圖

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最後我們可以欣賞一下這間住宅的平面圖和剖面圖，更深入瞭解建築師的構想。

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Casa Eugênia por Joao Diniz Arquitetura, JOAO DINIZ ARQUITETURA JOAO DINIZ ARQUITETURA 露臺
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