擄獲你心的 26 坪住宅

這間房子的特別之處是建築師受到米納斯吉拉斯州的外星人的故事啟發，著手屋子的設計，也讓這間房子的外觀與眾不同。

我們可以看到，有隔熱以及隔音效果的壁面上特殊的類圖騰的圖樣以及白色的金屬屋頂，而金屬材質與溫暖的燈光以及土色調形成美好的對比，帶來溫馨的氛圍。