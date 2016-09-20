揮灑創意: 7 個讓氛圍 up up 的牆面設計

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在一個空間裡如果沒有任何擺飾跟家具時，最先映入眼簾的莫過於牆壁了。老舊斑駁的牆面給人滄桑的歲月感；潔白明亮的牆面營造出簡約風格。牆壁的顏色、質感甚至掛飾無一不影響著居家的空間氛圍，這次點子簿要分享的絕對有別於一般讓牆面成為配角的空間，在這裡牆壁才是屋子裡的主角。
簡單的景物畫就可以拿來用在牆上，這時的牆面就像是一個觀景窗，待在這空間中，似乎讓人變小世界變寬廣了。
把牆壁變成一個大大的書架，除了不用擔心一堆的書該放在哪裡之外，也可以很輕易地建造起一個適合閱讀的空間。
如果你是個喜愛軍裝風的人，或是個熱愛生存遊戲的玩家，那麼你絕對會喜愛上這樣的牆面，說不定穿件迷彩服你還能隱身在自家的牆壁裡呢!
利用黑白條紋跟一些配件營造出歐式的復古風，就連上個廁所也能讓人精彩到目不睱給。
不使用強大的照明設備，利用吊掛的燈泡裝飾牆面，搭配上燭光，有點夢幻又浪漫的氣息，多適合在這餐廳裡談場戀愛啊!
如果不知道如何安排這樣的照明，可以向我們的專家們諮詢!
利用大量的綠色製造出植物的生機感，這樣的牆面讓空間更充滿活力，搭配植栽，牆壁彷彿也活了起來。
牆壁一定是個隔絕視線的存在嗎?在這裡顛覆了這樣的觀念，這樣的牆面不但保留了區隔空間的功能，更給予了視線的延伸；更棒的是，這裡甚至可以來當作展示架呢!
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