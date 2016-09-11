焦點排行榜: 本週最受好評的 5 本點子簿 (9 月 11 日)

在夜深人靜的時候，你是否有問過自己，你的終極夢想之家是長什麼模樣的呢? 老實說，我們的心願總是隨著年紀增長，以及歷練的不同而有所改變，但是追根究柢，我們所要的就是一個能夠讓我們徹底卸下心房，舒適且溫暖的家是吧? 這也是為什麼 homify 總是希望能夠提供不同的建築以及居家靈感給你們，而我們也很喜歡每週日與你們匯報當週最受歡迎的點子簿。
這個禮拜木頭的獨棟住宅依然魅力無法擋，而我們也看出來，你們對於花草植物的熱愛。
心裡大概有個底，哪本點子簿會是第一名了嗎? 讓我們看下去吧!
舒適溫暖
好，該揭曉謎底了!
20 個你可以在自家小角落打造的花園讓你發現，不管是怎麼樣的空間，都能夠打造出一個小花園。你甚至是可以利用樓梯下的留白空間，將之以綠意填滿。
不得不承認，台灣在許多層面都受到日本的影響，而日系的居家風格也是我們希望能效法的。在這本點子簿中，我們告訴你幾個自己打造日系居家生活的訣竅，而你更可以發揮創意，將其他的風格與之結合，打造出屬於自己的品味家居。
小木屋的魅力，應該就是那像是保護罩一樣的屋頂設計吧! 在這間小木屋裡，除了有最基本的木頭地板與天花板，磚牆以及壁爐更是讓人為之傾倒的元素。如果你正考慮蓋一間小木屋，我們非常推薦你參考這本點子簿。
12 個美麗的自宅中庭設計為你介紹了 12 個充滿異國風情的獨特中庭，老實說，我們看了這些中庭後，也好想要出國度假啊!