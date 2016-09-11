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焦點排行榜: 本週最受好評的 5 本點子簿 (9 月 11 日)

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
霧島の家, 株式会社 住まいず 株式会社 住まいず 餐廳
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在夜深人靜的時候，你是否有問過自己，你的終極夢想之家是長什麼模樣的呢? 老實說，我們的心願總是隨著年紀增長，以及歷練的不同而有所改變，但是追根究柢，我們所要的就是一個能夠讓我們徹底卸下心房，舒適且溫暖的家是吧? 這也是為什麼 homify 總是希望能夠提供不同的建築以及居家靈感給你們，而我們也很喜歡每週日與你們匯報當週最受歡迎的點子簿。

這個禮拜木頭的獨棟住宅依然魅力無法擋，而我們也看出來，你們對於花草植物的熱愛。

心裡大概有個底，哪本點子簿會是第一名了嗎? 讓我們看下去吧!

我們所提到的 舒適溫暖

home sweet home, ATELIER TAMA ATELIER TAMA 客廳
ATELIER TAMA

ATELIER TAMA
ATELIER TAMA
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好，該揭曉謎底了!

1. 每個人的家都可以有一個小花園

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores 溫室
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

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MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
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20 個你可以在自家小角落打造的花園讓你發現，不管是怎麼樣的空間，都能夠打造出一個小花園。你甚至是可以利用樓梯下的留白空間，將之以綠意填滿。

2. 日系美好生活

ふたつの芽, murase mitsuru atelier murase mitsuru atelier 房子
murase mitsuru atelier

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不得不承認，台灣在許多層面都受到日本的影響，而日系的居家風格也是我們希望能效法的。在這本點子簿中，我們告訴你幾個自己打造日系居家生活的訣竅，而你更可以發揮創意，將其他的風格與之結合，打造出屬於自己的品味家居。

3. 每個人心中都有間小木屋

home sweet home, ATELIER TAMA ATELIER TAMA 房子
ATELIER TAMA

ATELIER TAMA
ATELIER TAMA
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小木屋的魅力，應該就是那像是保護罩一樣的屋頂設計吧! 在這間小木屋裡，除了有最基本的木頭地板與天花板，磚牆以及壁爐更是讓人為之傾倒的元素。如果你正考慮蓋一間小木屋，我們非常推薦你參考這本點子簿

4. 來點異國情調的中庭吧

T House, Kumar Moorthy & Associates Kumar Moorthy & Associates
Kumar Moorthy &amp; Associates

Kumar Moorthy & Associates
Kumar Moorthy &amp; Associates
Kumar Moorthy & Associates

12 個美麗的自宅中庭設計為你介紹了 12 個充滿異國風情的獨特中庭，老實說，我們看了這些中庭後，也好想要出國度假啊!

5. 簡約是王道

59RUT New house between dividing walls in the centre of Terrassa, Vallribera Arquitectes Vallribera Arquitectes 房子
Vallribera Arquitectes

59RUT New house between dividing walls in the centre of Terrassa

Vallribera Arquitectes
Vallribera Arquitectes
Vallribera Arquitectes

我們的讀者們眼光十分獨到，這間時尚又簡約的獨棟住宅，也在本週擄獲大家的心。雖然這個家寬度不夠，但是設計師利用深度，讓每個空間都十分寬敞舒適。還沒看過這本點子簿嗎?請點

9 個利用樓梯下方空間的聰明訣竅

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