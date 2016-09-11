焦點排行榜: 本週最受好評的 5 本點子簿 (9 月 11 日)

在夜深人靜的時候，你是否有問過自己，你的終極夢想之家是長什麼模樣的呢? 老實說，我們的心願總是隨著年紀增長，以及歷練的不同而有所改變，但是追根究柢，我們所要的就是一個能夠讓我們徹底卸下心房，舒適且溫暖的家是吧? 這也是為什麼 homify 總是希望能夠提供不同的建築以及居家靈感給你們，而我們也很喜歡每週日與你們匯報當週最受歡迎的點子簿。

這個禮拜木頭的獨棟住宅依然魅力無法擋，而我們也看出來，你們對於花草植物的熱愛。

心裡大概有個底，哪本點子簿會是第一名了嗎? 讓我們看下去吧!