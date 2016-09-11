9 個利用樓梯下方空間的聰明訣竅

充滿禪風的花園能夠為室內帶來平靜的氛圍，像上圖這樣在樓梯下的空間鋪上白色石頭，再加上簡單的日系植物，以及夜間的照明，就是個讓人一望就能靜下心的小花園。
如果你的家沒有什麼收納空間，那千萬不能放過樓梯下方的空間!像這樣簡單的木頭層板，可以讓你擺放非常多的書籍，甚至是可以當作展示架使用。
如果你的樓梯就處在客廳旁邊，那不如把下方空間打造成一個小型圖書館，放上你最愛的書籍們，而坐在沙發上的你伸手就能拿到你要的愛書。
如果你是一個愛好收藏的人，但是在家中又苦無讓你現寶之處嗎? 那你可以把你樓梯下方的空間打造成充滿藝術感的展示區，一舉兩得。
在樓梯下方打造一個小型吧檯吧! 只要放是一個顏色鮮豔的儲藏櫃，然後擺上你最愛的酒以及酒杯，就是個訪客看到都會稱羨的時尚吧檯!
家中能有個完整的書房是非常奢侈的事情，如果你沒有太多餘的空間，那樓梯下方可以作為一個小工作室使用。除了讓你可以辦公外，這樣的私密性也讓人在工作的時候更為專注。
女人最多的就是衣服跟鞋子還有包包了，在家裡無法享有名人的更衣間，那將樓梯下方改造成衣櫥，是非常聰明又有品味的做法。
如果你家的樓梯夠高，那麼在下方打造一個客用的廁所是在實惠不過的了。不僅客人可以不用進到你私用的浴室裡，還可以不浪費樓梯下的寶貴空間。
如果你不希望搞得太複雜，並且你有熱愛的大型畫作，那麼擺放在樓梯旁或是下方的位置能夠讓空間更有美感!
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