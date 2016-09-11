你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

9 個利用樓梯下方空間的聰明訣竅

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
Industrial Loft, DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. 工業風的玄關、走廊與階梯
Loading admin actions …

樓梯有什麼好變化的啊?不就走上走下到不同的生活空間，根本就不會在上面有所停留不是嗎?但事實上，這任誰也不會多想或是多看幾眼的樓梯下的空間，其實可以有非常多的用途。

室內設計師通常都很清楚樓梯下的空間的寶貴，也因如此，常常為我們在房子內博得了更多的生活面積，充滿創意的巧思也能讓訪客驚艷又驚嘆。

我們為你整理了 9 個樓梯下方空間的創意佈置術，現在就立刻來瞧瞧!

1. 設置一個禪風的花園

PROJECTO 3, Grupo HC Grupo HC 經典風格的走廊，走廊和樓梯
Grupo HC

Grupo HC
Grupo HC
Grupo HC

充滿禪風的花園能夠為室內帶來平靜的氛圍，像上圖這樣在樓梯下的空間鋪上白色石頭，再加上簡單的日系植物，以及夜間的照明，就是個讓人一望就能靜下心的小花園。

2. 走廊的收納

Коттедж в поселке Сепыч, Design Rules Design Rules 隨意取材風玄關、階梯與走廊
Design Rules

Design Rules
Design Rules
Design Rules

如果你的家沒有什麼收納空間，那千萬不能放過樓梯下方的空間!像這樣簡單的木頭層板，可以讓你擺放非常多的書籍，甚至是可以當作展示架使用。

3. 創造一個小圖書館

MOLTIPLICARE GLI SPAZI IN ORIZZONALE E VERTICALE, Azzurra Lorenzetto Azzurra Lorenzetto 現代風玄關、走廊與階梯
Azzurra Lorenzetto

Azzurra Lorenzetto
Azzurra Lorenzetto
Azzurra Lorenzetto

如果你的樓梯就處在客廳旁邊，那不如把下方空間打造成一個小型圖書館，放上你最愛的書籍們，而坐在沙發上的你伸手就能拿到你要的愛書。

4. 藝術感的區域

Casa Cedofeita, Floret Arquitectura Floret Arquitectura 現代風玄關、走廊與階梯
Floret Arquitectura

Floret Arquitectura
Floret Arquitectura
Floret Arquitectura

如果你是一個愛好收藏的人，但是在家中又苦無讓你現寶之處嗎? 那你可以把你樓梯下方的空間打造成充滿藝術感的展示區，一舉兩得。

5. 小型吧檯

Industrial Loft, DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. 工業風的玄關、走廊與階梯
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.

DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.

在樓梯下方打造一個小型吧檯吧! 只要放是一個顏色鮮豔的儲藏櫃，然後擺上你最愛的酒以及酒杯，就是個訪客看到都會稱羨的時尚吧檯!

6. 秘密書房

Palma Plaza Residence Hugh Jefferson Randolph Architects 現代風玄關、走廊與階梯
Hugh Jefferson Randolph Architects

Palma Plaza Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

家中能有個完整的書房是非常奢侈的事情，如果你沒有太多餘的空間，那樓梯下方可以作為一個小工作室使用。除了讓你可以辦公外，這樣的私密性也讓人在工作的時候更為專注。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7. 衣櫥

Appartement familial atypique : réaménagement de chambres de services-Paris-16e , ATELIER FB ATELIER FB 現代風玄關、走廊與階梯
ATELIER FB

ATELIER FB
ATELIER FB
ATELIER FB

女人最多的就是衣服跟鞋子還有包包了，在家裡無法享有名人的更衣間，那將樓梯下方改造成衣櫥，是非常聰明又有品味的做法。

8. 小的客用廁所

the blue whale, 23bassi studio di architettura 23bassi studio di architettura 浴室
23bassi studio di architettura

23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura

如果你家的樓梯夠高，那麼在下方打造一個客用的廁所是在實惠不過的了。不僅客人可以不用進到你私用的浴室裡，還可以不浪費樓梯下的寶貴空間。

9. 垂掛畫作

Appartement Paris 75116 :, ARC et SENS ARC et SENS 現代風玄關、走廊與階梯
ARC et SENS

ARC et SENS
ARC et SENS
ARC et SENS

如果你不希望搞得太複雜，並且你有熱愛的大型畫作，那麼擺放在樓梯旁或是下方的位置能夠讓空間更有美感!

更多居家生活的靈感:

12 種讓你家超有風格的壁紙

8 種打造居家綠洲的簡單方法

8 種更有創意的床頭櫃替代方案

神木本町の家, 向山建築設計事務所 向山建築設計事務所 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 木頭
向山建築設計事務所

向山建築設計事務所
向山建築設計事務所
向山建築設計事務所
漁村樂逍遙：迎風、光與自然的歡笑之家
你最喜歡哪個利用樓梯下方空間的設計呢?留言告訴我們吧!

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了