9 個利用樓梯下方空間的聰明訣竅

樓梯有什麼好變化的啊?不就走上走下到不同的生活空間，根本就不會在上面有所停留不是嗎?但事實上，這任誰也不會多想或是多看幾眼的樓梯下的空間，其實可以有非常多的用途。

室內設計師通常都很清楚樓梯下的空間的寶貴，也因如此，常常為我們在房子內博得了更多的生活面積，充滿創意的巧思也能讓訪客驚艷又驚嘆。

我們為你整理了 9 個樓梯下方空間的創意佈置術，現在就立刻來瞧瞧!