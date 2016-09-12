10 個適合小庭院的盆景設計

著手設計小庭院比大空間來的容易許多，也更有效率。景觀設計師們懂得如何拿捏比例，以及搭配不同種類的花草，讓小庭院看起來更有魅力。

今天我們精心挑選了 10 種適合小庭院的盆景設計，讓你自己也可以動手打造屬於自己的美麗庭院。你只需要下定決心，讓你的雙手動起來，花個週末的時間就能擁有小綠洲。