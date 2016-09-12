10 個適合小庭院的盆景設計

著手設計小庭院比大空間來的容易許多，也更有效率。景觀設計師們懂得如何拿捏比例，以及搭配不同種類的花草，讓小庭院看起來更有魅力。
今天我們精心挑選了 10 種適合小庭院的盆景設計，讓你自己也可以動手打造屬於自己的美麗庭院。你只需要下定決心，讓你的雙手動起來，花個週末的時間就能擁有小綠洲。
如果你的小庭院是像上圖這種長窄型的話，你必須要依照庭院的大小選擇你的植物品種，不然如果你的植物相比之下過大，那看起來會非常突兀。
像是圖中這種窄卻高的植物就很適合這樣的庭院!
如果你想要讓庭院看起來很有隨意取材的個性感，那你必須拋開所有元素都必須搭配地天衣無縫的思維。
別忘記了，庭院是最接近自然的空間，你可以為其注入不同的調性，利用風格迥異的花草打造出獨特的庭院空間。
把盆栽往上堆疊不僅能節省空間，在視覺上也相當美觀。
爬藤類的植物或是長的參差不齊的花草很適合這樣的牆面盆景，另外，如果你把花草往牆面放，它們甚至看起來會像在空中飄浮一樣。
如果你是 DIY 控的話，那何不瘋狂一次，自己舖上美麗的白色路磚以及綠色盆景呢?雖然這也許會花費你許多時間，但是你可以揮灑你的創意，擺放你喜愛的花草，是不是很值得呢?
階梯式的盆景只要夠窄，即使是小庭院也能消化這樣的設計。你還可以利用植物的高度，創造出不同的層次。
利用跟牆面或是柵欄一樣的素材所搭建的盆景會是相當好的主意，你的小庭院看起來將會更和諧，而擺在裡頭的植物也能更跳出來，成為萬眾矚目的焦點。
U 型的盆景能讓你的庭院看起來更立體，你也能更好安排植物在不同的區塊。而你只需要買鮮艷顏色的油漆，就能讓你的盆景明豔動人!
如果你的庭院有設置用餐區，而你希望讓空間看起來不要太凌亂的話，那你可以將你的盆景設計在高處。像上圖這樣的讓植物往高處去的設計，能夠讓用餐區維持簡約感。
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