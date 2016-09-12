你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

10 個適合小庭院的盆景設計

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Jardines con maceteros y más..., EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano 庭院
Loading admin actions …

著手設計小庭院比大空間來的容易許多，也更有效率。景觀設計師們懂得如何拿捏比例，以及搭配不同種類的花草，讓小庭院看起來更有魅力。

今天我們精心挑選了 10 種適合小庭院的盆景設計，讓你自己也可以動手打造屬於自己的美麗庭院。你只需要下定決心，讓你的雙手動起來，花個週末的時間就能擁有小綠洲。

1. 算好比例

Casa AT, Cenit Arquitectos Cenit Arquitectos 車庫/遮陽棚
Cenit Arquitectos

Cenit Arquitectos
Cenit Arquitectos
Cenit Arquitectos

如果你的小庭院是像上圖這種長窄型的話，你必須要依照庭院的大小選擇你的植物品種，不然如果你的植物相比之下過大，那看起來會非常突兀。

像是圖中這種窄卻高的植物就很適合這樣的庭院!

2. 混搭

Mostra de Ambientes de Sete Lagoas - Cozinha Gourmet e Área Livre de Lazer, Lider Interiores Lider Interiores 庭院
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

如果你想要讓庭院看起來很有隨意取材的個性感，那你必須拋開所有元素都必須搭配地天衣無縫的思維。

別忘記了，庭院是最接近自然的空間，你可以為其注入不同的調性，利用風格迥異的花草打造出獨特的庭院空間。

3. 往高處放

Jardines con maceteros y más..., EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano 庭院
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

把盆栽往上堆疊不僅能節省空間，在視覺上也相當美觀。

爬藤類的植物或是長的參差不齊的花草很適合這樣的牆面盆景，另外，如果你把花草往牆面放，它們甚至看起來會像在空中飄浮一樣。

4. 低調風格

homify 房子
homify

homify
homify
homify

如果你希望你的小庭院走低調風格，那麼你可以效法圖中的設計，將盆景設計在低處。簡單的夜間照明能讓低調的小庭院散發不一樣的味道。

5. 弧度

homify 庭院
homify

homify
homify
homify

有弧度的盆景看起來更加柔軟，不過我們會建議你請專家們協助你施工。

雖然圖中的盆景相當簡單，但是不尋常的弧度是否讓這個小庭院看起來更有魅力呢?

6. 嘗試不一樣的設計

Casa Bissu, Paisaje Radical Paisaje Radical 庭院
Paisaje Radical

Paisaje Radical
Paisaje Radical
Paisaje Radical

如果你是 DIY 控的話，那何不瘋狂一次，自己舖上美麗的白色路磚以及綠色盆景呢?雖然這也許會花費你許多時間，但是你可以揮灑你的創意，擺放你喜愛的花草，是不是很值得呢?

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7. 不同層次

SC-152, DF ARQUITECTOS DF ARQUITECTOS 庭院
DF ARQUITECTOS

DF ARQUITECTOS
DF ARQUITECTOS
DF ARQUITECTOS

階梯式的盆景只要夠窄，即使是小庭院也能消化這樣的設計。你還可以利用植物的高度，創造出不同的層次。

8. 野營風格

Urban Courtyard for Entertaining, Bestall & Co Landscape Design Ltd Bestall & Co Landscape Design Ltd 庭院
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd

Urban Courtyard for Entertaining

Bestall & Co Landscape Design Ltd
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd
Bestall & Co Landscape Design Ltd

利用跟牆面或是柵欄一樣的素材所搭建的盆景會是相當好的主意，你的小庭院看起來將會更和諧，而擺在裡頭的植物也能更跳出來，成為萬眾矚目的焦點。

9. 創造形狀

Moroccan style garden Gullaksen Architects 庭院
Gullaksen Architects

Moroccan style garden

Gullaksen Architects
Gullaksen Architects
Gullaksen Architects

U 型的盆景能讓你的庭院看起來更立體，你也能更好安排植物在不同的區塊。而你只需要買鮮艷顏色的油漆，就能讓你的盆景明豔動人!

10. 植物往高處爬

Palissade IdeAL bois composite aluminium, Deck-linéa Deck-linéa 庭院
Deck-linéa

Deck-linéa
Deck-linéa
Deck-linéa

如果你的庭院有設置用餐區，而你希望讓空間看起來不要太凌亂的話，那你可以將你的盆景設計在高處。像上圖這樣的讓植物往高處去的設計，能夠讓用餐區維持簡約感。

更多庭院的點子簿:

12 個美麗的自宅中庭設計

20 個你可以在自家小角落打造的花園

石頭與植栽的對話: 讓庭院展現不同的生命力

差很大！日本邋遢舊房子變身簡約時尚代表
你最喜歡哪個小庭院的設計呢?留言跟我們分享吧!

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了