緊鄰農地的美好生活: L 型的舒適住宅

在建築的世界裡，求新求變是某些族群所追求的目標，但是對於居住的人來說，一個能夠經過時間淬鍊還能屹立不搖，並且仍然耐用耐看的住宅才是最重要的。最厲害的建築師是能夠聆聽屋主的需求，進而設計建造一個符合屋主生活方式的住宅。

我們這次要帶你來到一個緊鄰農地的鄉間，欣賞一個適合全家享受田園生活的住宅。