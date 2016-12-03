緊鄰農地的美好生活: L 型的舒適住宅

在建築的世界裡，求新求變是某些族群所追求的目標，但是對於居住的人來說，一個能夠經過時間淬鍊還能屹立不搖，並且仍然耐用耐看的住宅才是最重要的。最厲害的建築師是能夠聆聽屋主的需求，進而設計建造一個符合屋主生活方式的住宅。
我們這次要帶你來到一個緊鄰農地的鄉間，欣賞一個適合全家享受田園生活的住宅。
建築師將日系建築的特色運用在這個專案中，營造簡約感的白色牆面、木頭的門以及窗框，是許多鄉間住宅會使用的元素。
不過建築師沒有採用傳統的日式屋頂，而是將房子打造成 L 型，也藉此劃分出不同的空間。而傾斜的屋頂也值得注意。
一進到家中，我們就把這個家中的段差給吸引了。設計師採用霧面的木頭地板，加上潔白的白淨牆面，完美演繹簡約且現代的鄉間情調。白色的階梯的造型十分有現代感，也成為空間中的最佳藝術品。
比起這個住宅的面積，廚房的空間算是小了些，但是實用的現代廚房家電一樣都不少，磁磚的中島型流理台也給人清爽的感覺。在這樣的廚房煮飯似乎心情一點也不會被搞得烏煙瘴氣。
夜晚來臨時，這間住宅的溫暖黃光一一被點亮，在客廳空間的吊燈設計十分別緻。能夠通往戶外露臺的開放性設計讓自然與人毫無隔閡。在上方的氣窗則確保了屋子內的良好通風。
最後我們要看的就是看起來十分高級，並且佔去了一樓大部分空間的浴室。浴室的牆面以白色磁磚搭砌而成，給人潔淨之感。瞧瞧那寬大的盥洗空間，讓晨間與夜晚的洗澡以及梳洗的時間變得更加愜意享受。
在這樣的家裡面，似乎能夠心胸開闊地過著田園生活啊!
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