繽紛的單身公寓: 生意盎然的工業田園風

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單身不是一種罪惡，有時一個人簡單的享受自己的空間，認真過生活並且學著跟自己對話，就是一件不平凡的事。當想要用適合自己的步調去感受生活的種種，自然而然就會造就出屬於自己品味的個人空間；在米蘭的這間小公寓就相當有它獨特的氛圍，繽紛且生意盎然。在這裡無論是個人居住或是兩人空間，都能夠感受到生活的不同風貌。
餐廚與客廳融合在同一個空間，雖然沒有大空間的奢華，卻兼顧了便利性跟機能性；吊燈、植物牆、地毯的搭配，讓空間的感受更為舒適。
在同一個空間裡，用大型書架與高低差隔出臥室空間，以為這樣的隔層會讓人感到悶塞，卻製造出意外的別緻感。
木地板總能感人溫暖的厚實感，在臥室也可以很隨性，誰說下午茶一定要在餐桌上，拿本書還是能在床上享受咖啡香的。
這搶眼的紅色冰箱點亮了這中性色調的空間；金屬光澤的紅冰箱搭配斑駁的牆面，以及裸露在外的吊燈管線，編織出十足工業風的廚房。
這滿牆的花草正是這空間極大的亮點，繽紛的植栽牆讓起居空間生意盎然，在這裡放空時，說不定還能感受到花花草草的呼吸聲呢!
公寓中擺放的自行車與植物的融合帶出了淡淡的田園風，但又更像是自行車因為迷戀此處的繽紛，而捨不得繼續向前。你是否也想在這裡停留下來呢?
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