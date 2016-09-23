你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

車友的天堂: 6 個家中的自行車異想空間

Yungshun Lee Yungshun Lee
MIKILI Sonderedition für 25hours Hotel Bikini Berlin, MIKILI – Bicycle Furniture MIKILI – Bicycle Furniture 客廳照明
Loading admin actions …

自行車是種歷史相當悠久的交通工具，從 1790 年法國的西夫拉克伯爵在下雨天濺水得到的靈感，造就出腳踏車的雛形；因為時代的變遷，腳踏車也漸漸從原本時尚的交通工具演化至今日普及於社會的自行車運動。而現今自行車運動者對其的狂熱更是與日俱增，而自行車與我們居住的生活空間又能擦出甚麼樣的火花呢?就讓我們一起來看看吧!

1. 自行車的慵懶

MIKILI Sonderedition für 25hours Hotel Bikini Berlin, MIKILI – Bicycle Furniture MIKILI – Bicycle Furniture 客廳照明
MIKILI – Bicycle Furniture

MIKILI – Bicycle Furniture
MIKILI – Bicycle Furniture
MIKILI – Bicycle Furniture

將自行車於室內空間擺放，其實可以很自然的營造出帶點慵懶的現代風，時間似乎也能隨著自行車人工的慢節奏也降速了下來。

2. 馳騁空中的自行車

Style～大松通の世界軸～, 久保田英之建築研究所 久保田英之建築研究所 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
久保田英之建築研究所

久保田英之建築研究所
久保田英之建築研究所
久保田英之建築研究所

利用樓梯隔間牆面的閒置空間來擺放自行車，不但節省空間的運用，更讓其成為空間中的擺設，看起來就像部馳騁在空中的自行車。

3. 運書車

Die Bücherstützen , DesignAtelierArticle DesignAtelierArticle 客廳配件與裝飾品
DesignAtelierArticle

DesignAtelierArticle
DesignAtelierArticle
DesignAtelierArticle

運用自行車的影像概念打造的別緻書架，這台運書車上是否有找到你想要的書呢?

4. 輪組的光影魔術

Lichtobjekte, radlbazi radlbazi 藝術品其他藝術物件
radlbazi

radlbazi
radlbazi
radlbazi

原來利用自行車輪組的幾何概念，搭配燈光也能創造出如此令人驚艷的光影魔術，在這裡可以感受得到滿滿的自行車魂啊!

這樣的效果不易達成? 專家們很樂意協助!

5. 自行車掛牆

Elektroplanung, Baubetreuung, KNX-Programmierung eines Einfamilienhauses, casaio | smart buildings casaio | smart buildings 車庫/遮陽棚
casaio | smart buildings

casaio | smart buildings
casaio | smart buildings
casaio | smart buildings

如果你熱愛自行車，你絕對會希望能有這樣的一面牆，能把自己心愛的車子吊掛於牆上展示及保養。

6. 綠意盎然的飛輪室

Гостеприимный дом в Подмосковье, LUXER DESIGN LUXER DESIGN 健身房
LUXER DESIGN

LUXER DESIGN
LUXER DESIGN
LUXER DESIGN

自行車運動也逐漸演化成室內的飛輪運動，如果你擔心外面的交通安全性，不妨也可以試著打造這樣的室內運動空間，在這樣的綠意中騎著飛輪，相信也能享受極佳的運動體驗。

更多居家佈置的靈感:

揮灑創意: 7 個讓氛圍 up up 的牆面設計

10 個讓牆面更具現代感的妝點方法

陽光木屋:木頭與光影的空間魔術
喜歡這次的點子簿嗎?留言分享一下吧!

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了