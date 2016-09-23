車友的天堂: 6 個家中的自行車異想空間

自行車是種歷史相當悠久的交通工具，從 1790 年法國的西夫拉克伯爵在下雨天濺水得到的靈感，造就出腳踏車的雛形；因為時代的變遷，腳踏車也漸漸從原本時尚的交通工具演化至今日普及於社會的自行車運動。而現今自行車運動者對其的狂熱更是與日俱增，而自行車與我們居住的生活空間又能擦出甚麼樣的火花呢?就讓我們一起來看看吧!
將自行車於室內空間擺放，其實可以很自然的營造出帶點慵懶的現代風，時間似乎也能隨著自行車人工的慢節奏也降速了下來。
利用樓梯隔間牆面的閒置空間來擺放自行車，不但節省空間的運用，更讓其成為空間中的擺設，看起來就像部馳騁在空中的自行車。
運用自行車的影像概念打造的別緻書架，這台運書車上是否有找到你想要的書呢?
原來利用自行車輪組的幾何概念，搭配燈光也能創造出如此令人驚艷的光影魔術，在這裡可以感受得到滿滿的自行車魂啊!
這樣的效果不易達成? 專家們很樂意協助!
如果你熱愛自行車，你絕對會希望能有這樣的一面牆，能把自己心愛的車子吊掛於牆上展示及保養。
自行車運動也逐漸演化成室內的飛輪運動，如果你擔心外面的交通安全性，不妨也可以試著打造這樣的室內運動空間，在這樣的綠意中騎著飛輪，相信也能享受極佳的運動體驗。
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