車友的天堂: 6 個家中的自行車異想空間

自行車是種歷史相當悠久的交通工具，從 1790 年法國的西夫拉克伯爵在下雨天濺水得到的靈感，造就出腳踏車的雛形；因為時代的變遷，腳踏車也漸漸從原本時尚的交通工具演化至今日普及於社會的自行車運動。而現今自行車運動者對其的狂熱更是與日俱增，而自行車與我們居住的生活空間又能擦出甚麼樣的火花呢?就讓我們一起來看看吧!