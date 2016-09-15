哈雷路亞! 舊教堂變身時尚現代風住宅

把古老的教堂重新整修打造成住家，聽起來很不可思議吧？但它卻是現在建築領域炙手可熱的項目。來看看這座由 Granit Chartered Architects 團隊負責的專案，你就會完全理解為什麼教堂會成為如此搶手的改造項目。過去在這處具有神秘氛圍的地方，有人慶祝生命的誕生，有人哀悼生命的逝去，更多人在此祈福感恩或懺悔。但對於設計師和屋主來說，最令他們愛不釋手的應是建築上的特點，像是高聳的天花板、有坡度的屋頂、長條型的窗戶，當然最重要的元素，就是它的歷史背景。

以下要參觀的這座教堂，工程始於 2007 年，現在已被巧妙地改造成 9 處擁有 1 到 2 個臥室的公寓。結構上橫跨舊有及新建的兩處建物，外觀也經過很大的整修，並由一座堅固的鋼造樓梯連繫了起來。現在就一起來參觀！