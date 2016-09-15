哈雷路亞! 舊教堂變身時尚現代風住宅

把古老的教堂重新整修打造成住家，聽起來很不可思議吧？但它卻是現在建築領域炙手可熱的項目。來看看這座由 Granit Chartered Architects 團隊負責的專案，你就會完全理解為什麼教堂會成為如此搶手的改造項目。過去在這處具有神秘氛圍的地方，有人慶祝生命的誕生，有人哀悼生命的逝去，更多人在此祈福感恩或懺悔。但對於設計師和屋主來說，最令他們愛不釋手的應是建築上的特點，像是高聳的天花板、有坡度的屋頂、長條型的窗戶，當然最重要的元素，就是它的歷史背景。
以下要參觀的這座教堂，工程始於 2007 年，現在已被巧妙地改造成 9 處擁有 1 到 2 個臥室的公寓。結構上橫跨舊有及新建的兩處建物，外觀也經過很大的整修，並由一座堅固的鋼造樓梯連繫了起來。現在就一起來參觀！
首先，我們看到宏偉的教堂前門，經過粉刷、裝修工程，它已重新恢復了昔日的榮光。過去前門受到一些侵入性植物的攀爬，建築外牆被破壞得相當嚴重。現在經由建築師的細心改造，這座建築物有機會再矗立上幾個世紀。
在這張照片中，你可以看到舊世界和新世界並立的對照。新建造部分有著醒目的幾何線條，蜿蜒的鋼造樓梯襯托著既有教堂的褐色磚牆和高大的窗戶。設計師運用相同色調的原木和磚塊，和白色牆面構成絕佳的視覺平衡感。
空間沐浴在自然光下，予人開放明亮的觀感。室外有著美妙的風景，你可以想像一旦擺進了傢俱及其他室內裝飾品，看來會有多麼氣派。原木地板和白色牆面互為搭稱，營造出平靜溫馨的氣氛。
在這處開放式的客廳裡還設置了一個寬敞的廚房，明亮寬裕的空間可供大展廚藝。廚房與起居室融合為一，讓居住者能夠一邊工作、烹飪，飯後清理完畢，就可以坐下來休閒娛樂。廚房區裝置有充足的儲物空間，整體看來非常具有現代時尚感。
這個浴室是都市人的夢想，主要採用黑白色系為主調。黑色的磁磚為淋浴空間帶來前衛時尚感，和白色的器皿構成強烈的對比。淋浴間裡的銀色門框、毛巾架和水龍頭，則為空間添加了亮眼的視覺。
和其他空間一樣，臥室也採用溫暖平靜的色調。為了平衡白色牆面和床組，室內裝置了木質的門框和窗框，搭配上鏡面反射，讓空間感覺更擴大。住在這樣一間臥室裡，心中平靜自然就更好入眠了。
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