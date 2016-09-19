神奇的翻修魔術：擁有木頭陽台的溫馨住宅

很難把這個重新裝潢後的起居間，和之前那張照片想在一起吧？擺放的傢俱和空間構成了完美的搭配，天花板的照明設備讓視覺呈現明亮的觀感，這一切的一切，都讓進來的訪客驚豔不已！客廳裡設計了諸多小細節，電視上方的置物架，連結陽台的落地窗，加上另一側的小餐廳，讓生活的功能更為齊全！