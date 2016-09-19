神奇的翻修魔術：擁有木頭陽台的溫馨住宅

想要把毫無特色的單調公寓，重新打造成可以住人的住家，只要願意投入時間和金錢，一般設計師大多不會辜負你的期待。但是若要把一個完全不修邊幅宛如黑暗巢穴的家，變身成明亮美麗的空間，就需要加入一些魔術手法了。所幸，負責這個專案的 Cota-Zero 團隊不乏擁有一手好技藝的魔術師，現在就一起來參觀！
改造前的公寓真是令人一看就心情低落。但是往好處想，這也意味著設計師可以大展身手。在這個一無所有的寬敞空間裡，你希望如何發揮創意，給它來個神變身呢？
很難把這個重新裝潢後的起居間，和之前那張照片想在一起吧？擺放的傢俱和空間構成了完美的搭配，天花板的照明設備讓視覺呈現明亮的觀感，這一切的一切，都讓進來的訪客驚豔不已！客廳裡設計了諸多小細節，電視上方的置物架，連結陽台的落地窗，加上另一側的小餐廳，讓生活的功能更為齊全！
陽臺應該是一個可供人放鬆休息，享受一點暖陽和美麗視覺的地方。但是這座陽臺卻只給人單調不愉快的感覺。看著眼前這幅畫面，你會希望如何來改造它呢？
打掉窗台，移除難看的壁磚，立刻創造出更大的空間，再安裝上法式拉門，讓整個室外空間立馬不一樣！地板和牆壁採用木質材料來裝潢，再結合漂亮的爬牆蔓生植物，讓人好想在這裡呼吸一下新鮮空氣！
這間臥室從落魄變得如此時尚，堪稱是最戲劇性的改變！隔開淋浴間和臥室的磨砂玻璃牆，創造出令人遐思的空間！整個房間呈現出優雅的格調，木頭地板和白色牆壁為它加添了家的溫馨氣息。
廚房打造得既光滑又具科技感，是不是讓你聯想到 NASA 的控制中心呢？設計師為它裝置了大量的櫥櫃，不僅看起來時尚，而且還具有實用性。天花板的隱藏式燈光，不僅為備餐的環境提供了充足的光源，還與光滑的櫥櫃及深色地板相呼應，作飯的時光也格外愉快了。
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