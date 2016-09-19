7 個小住家必知的照明技巧

裝潢小住家的訣竅，通常是進可能採取簡約路線。但談到小住家的照明設備，可能就必須反向思考了。這當然並不意味著你必須採用强大的燈光，儘管小型住宅一般較缺乏自然光，但只要透過一些設計上的巧思，你還是可以讓家裡大放光明，卻又不顯得過度刺目搶眼，同時還能營造出時尚溫馨的家的感覺。現在就一起來看看以下這些很有創意的照明設計！