7 個小住家必知的照明技巧

裝潢小住家的訣竅，通常是進可能採取簡約路線。但談到小住家的照明設備，可能就必須反向思考了。這當然並不意味著你必須採用强大的燈光，儘管小型住宅一般較缺乏自然光，但只要透過一些設計上的巧思，你還是可以讓家裡大放光明，卻又不顯得過度刺目搶眼，同時還能營造出時尚溫馨的家的感覺。現在就一起來看看以下這些很有創意的照明設計！
小型住家裡的臥室，通常面積也是很迷你。想要節省空間，就別讓床頭燈占據地板上的空間。你可以將燈具安裝到牆上或天花板上，讓臥房看起來更乾淨整潔，避免視覺上的雜亂感。
小空間也可以看起來比實際還要寬敞，只要你善用照明裝備，將空間打亮得更具層次感，同時呈現出美妙的紋理來。你應該儘量避免使用太大的中央式燈具，像照片中這樣採用具有不同功能性的燈具，把它們分散在房間裡不同高度和角落，就能創造出最佳的視覺氛圍。
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為小房間加裝固定於牆壁的櫥櫃，往往能讓空間感覺更寬敞。如果你的傢具下方恰好還有一些空間，可以在凹陷處裝置燈光設備，從下方徐徐放射出的光線，能讓房間更敞亮，也可節省掉擺放燈具的空間。
小房間的佈置千萬不要忽略掉自然光源。運用鏡子可以巧妙地捕捉住室外光線，並投射到室內想要的角落。你不一定要採用安裝在牆上的鏡子，像照片上這款有鏡子的傢俱就是很不錯的選擇。
小住家的空間有時小到令人沮喪，當所有東西都擁擠到無法透氣，此時你應該運用功能強大的工作燈。你可以考慮在廚房抽屜裏加裝燈光，或運用隱藏式照明設備，就不必再在黑暗中摸索了。
吊燈絕對是小空間的最佳選擇。它們不僅不佔用任何地面空間，還可以把小房間點亮出不同的區域範圍。為了達到最好的效果，你可以在小餐桌上懸掛像這種三個一組的小吊燈。