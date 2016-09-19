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7 個小住家必知的照明技巧

Genie Chien Genie Chien
homify 臥室 White
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裝潢小住家的訣竅，通常是進可能採取簡約路線。但談到小住家的照明設備，可能就必須反向思考了。這當然並不意味著你必須採用强大的燈光，儘管小型住宅一般較缺乏自然光，但只要透過一些設計上的巧思，你還是可以讓家裡大放光明，卻又不顯得過度刺目搶眼，同時還能營造出時尚溫馨的家的感覺。現在就一起來看看以下這些很有創意的照明設計！

​1. 將床頭燈安裝到牆上或天花板上

homify 臥室 White
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小型住家裡的臥室，通常面積也是很迷你。想要節省空間，就別讓床頭燈占據地板上的空間。你可以將燈具安裝到牆上或天花板上，讓臥房看起來更乾淨整潔，避免視覺上的雜亂感。

2. 運用不同高度的燈光創造出層次感

大東の家その２, アトリエ スピノザ アトリエ スピノザ 臥室
アトリエ スピノザ

アトリエ スピノザ
アトリエ スピノザ
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小空間也可以看起來比實際還要寬敞，只要你善用照明裝備，將空間打亮得更具層次感，同時呈現出美妙的紋理來。你應該儘量避免使用太大的中央式燈具，像照片中這樣採用具有不同功能性的燈具，把它們分散在房間裡不同高度和角落，就能創造出最佳的視覺氛圍。

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​3. 在家具凹陷處裝置燈光

homify 書房/辦公室
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為小房間加裝固定於牆壁的櫥櫃，往往能讓空間感覺更寬敞。如果你的傢具下方恰好還有一些空間，可以在凹陷處裝置燈光設備，從下方徐徐放射出的光線，能讓房間更敞亮，也可節省掉擺放燈具的空間。

​4. 運用鏡子反射燈光

Appleby Oak Double Wardrobe with Mirrors The Cotswold Company 臥室衣櫥與衣櫃
The Cotswold Company

Appleby Oak Double Wardrobe with Mirrors

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

小房間的佈置千萬不要忽略掉自然光源。運用鏡子可以巧妙地捕捉住室外光線，並投射到室內想要的角落。你不一定要採用安裝在牆上的鏡子，像照片上這款有鏡子的傢俱就是很不錯的選擇。

​5. 打亮廚房的抽屜和櫥櫃

homify 廚房收納櫃與書櫃
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小住家的空間有時小到令人沮喪，當所有東西都擁擠到無法透氣，此時你應該運用功能強大的工作燈。你可以考慮在廚房抽屜裏加裝燈光，或運用隱藏式照明設備，就不必再在黑暗中摸索了。

6. 使用吊燈來創造層次感

​TRAME COLLECTION, in-es.artdesign in-es.artdesign 廚房照明
in-es.artdesign

​TRAME COLLECTION

in-es.artdesign
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吊燈絕對是小空間的最佳選擇。它們不僅不佔用任何地面空間，還可以把小房間點亮出不同的區域範圍。為了達到最好的效果，你可以在小餐桌上懸掛像這種三個一組的小吊燈。

​7. 照亮入口

homify 斯堪的納維亞風格的走廊，走廊和樓梯 Green
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在小型住家裡，入口處需要的光線經常是靠起居室的燈光來照亮。但事實上入口處真的很需要安裝專屬的照明設備。當你回家進到屋內，或在此處迎接訪客，你會需要先解除掉心中的壓力，換上在家的舒適心情。此時如果能有像照片中這樣的燈光裝計，心情一定感到格外舒適輕鬆！

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