陽光木屋:木頭與光影的空間魔術

木造屋無論是在居家生活或是旅遊休憩都常帶給人放鬆的舒適感，在磚牆混凝土的悶塞感中，木造的設計總有著與大自然同步呼吸的輕盈。木頭的溫和加上良好的採光，讓空間的和諧感倍增；除此之外，由 TICA 的專家們所設計的木屋中，更強化了木頭與光影間的協調，讓這極具現代風的陽光木屋現身於此。