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陽光木屋:木頭與光影的空間魔術

Yungshun Lee Yungshun Lee
2 en 1, TICA TICA 露臺
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木造屋無論是在居家生活或是旅遊休憩都常帶給人放鬆的舒適感，在磚牆混凝土的悶塞感中，木造的設計總有著與大自然同步呼吸的輕盈。木頭的溫和加上良好的採光，讓空間的和諧感倍增；除此之外，由 TICA 的專家們所設計的木屋中，更強化了木頭與光影間的協調，讓這極具現代風的陽光木屋現身於此。

現代化的外觀

2 en 1, TICA TICA 露臺
TICA

TICA
TICA
TICA

光從這棟建築外觀，其實不容易判別它內在的特色，但也因為如此，一走入屋內才會更加的驚豔。

光影與空間

2 en 1, TICA TICA 現代風玄關、走廊與階梯
TICA

TICA
TICA
TICA

將木頭的曲面設計搭配燈光，將走廊牆面做出不規則的展示空間，一走進這裡，極具現代風的設計感就令人目光為之一亮。

空間的連通

2 en 1, TICA TICA 車庫/遮陽棚
TICA

TICA
TICA
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在這裡的空間少了廊道與室外空間作區隔，使室內空間與大自然能夠更貼近，從廚房一步就能到倉庫，轉個彎就能到戶外。

和諧而時尚

2 en 1, TICA TICA 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
TICA

TICA
TICA
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在這客廳裡透過木頭質感與不同材質地板的搭配，讓現代風的空間與周遭更加有和諧感，當然這需要有良好的採光搭配，而下張圖更能感受到設計者對採光的小心機。

採光的藝術

2 en 1, TICA TICA 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
TICA

TICA
TICA
TICA

落地窗配合這款特製的遮光簾，讓強烈的光線瞬間成為柔和的採光設施，客廳也能瀰漫著一股溫柔的情調。

閒適的色調

2 en 1, TICA TICA 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
TICA

TICA
TICA
TICA

在陽光灑入的木地板上，光著腳丫就能感受到這悠閒自在的溫度，或靜或動都多了一分隨姓。

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觸感的執著

2 en 1, TICA TICA 現代風玄關、走廊與階梯
TICA

TICA
TICA
TICA

讓木頭的觸感能隨著腳步及扶手延伸到二樓，就算是在樓梯也能體現出對木頭的些許執著。

陽光的延伸

2 en 1, TICA TICA 現代風玄關、走廊與階梯
TICA

TICA
TICA
TICA

經過樓梯，馬上就能感受到陽光的熱情，利用落地玻璃門讓光線的美好持續向二樓延伸。

陽光、木階、閱讀

2 en 1, TICA TICA 露臺
TICA

TICA
TICA
TICA

在這裡無論你是享受陽光或是靜靜地坐在階梯上發呆，又或者來本隨性的書籍雜誌，都會是極為享受的時光。

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