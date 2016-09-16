城市中的闔家歡! 高樓環繞的獨棟住宅

除了樓梯下的空間外，建築師也將斜屋頂下方的房間設計成可以當儲物間的小房間。雖然像這樣的小閣樓常給人陰暗的印象，但是斜屋頂上開的天窗，以及壁面的氣窗都確保了室內的明亮度以及良好通風。即使是在這邊午覺或是當成自己的秘密基地也不錯!

在這樣的家中，全家人應該可以愉悅地一起生活吧!

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