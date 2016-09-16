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城市中的闔家歡! 高樓環繞的獨棟住宅

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
homify 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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對於大多居住在公寓或是高樓大廈中的都市人來說，能夠與全家人一同棲身在一間獨棟住宅中，是多麼奢侈且美好的事情。來自 꿈꾸는목수 的建築達人們在韓國一個高樓林立的區域打造了適合全家一起從事各類休閒活動的獨棟住宅。這間住宅外表上看來穩重簡單，但是室內卻有許多趣味的設計。美麗的戶外草坪以及木頭露臺，讓人完全忘卻了置身於都市中的紛擾。

外觀

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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整個房子是以院子為中心點，也因此博取到更多的生活空間。整理得乾淨整潔的草坪上鋪上了石頭的路徑，不論是有遮雨棚的木頭露臺或是草坪上，都有讓人可以用餐或是喝茶的餐桌與椅子。可以想像一家人在此玩耍嘻笑的美好畫面。

客廳

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你可以很清楚地看到，這間客廳有通往木頭露臺的大落地窗，這個設計除了讓室內明亮感十足外，也讓身在客廳的人可以望向室外的綠意。客廳所使用的自然色系的牆面、地板以及家具，都讓人身在這個空間中也不感壓迫。燈具以及時鐘等小家飾，也為客廳帶來了典雅的氣息。

廚房

homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片
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這間住宅中的廚房十分氣派，白色的系統櫃與灰色系的磚牆是美麗的對比，與吧檯桌連結的木頭桌讓這個充滿現代感的廚房多了些自然的柔軟。最值得注意的無非是鮮豔色彩墊子的藤椅，以及吧檯桌上方的鐵框燈泡燈具。這個廚房無疑地結合了許多不同的風格與元素，卻能讓畫面十分和諧。

空間利用

homify 現代風玄關、走廊與階梯
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雖然房子本身的面積不小，但是建築師還是妥善地利用了每個角落。他們將樓梯下打造出一個小書房的空間，並且設置了大型的收納櫃，而桌前的氣窗也讓在此唸書的孩子可以享有充足自然光。

斜屋頂

homify 露臺
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除了樓梯下的空間外，建築師也將斜屋頂下方的房間設計成可以當儲物間的小房間。雖然像這樣的小閣樓常給人陰暗的印象，但是斜屋頂上開的天窗，以及壁面的氣窗都確保了室內的明亮度以及良好通風。即使是在這邊午覺或是當成自己的秘密基地也不錯!

在這樣的家中，全家人應該可以愉悅地一起生活吧!

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