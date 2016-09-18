聽山說故事: 質樸外觀、現代內在的大房子

厲害的建築師是能夠傾聽屋主的心聲，並且依照他們的個性，量身打造出專屬的房子。今天要介紹的這個由來自꿈꾸는목수的專家們所精心設計的被群山所圍繞的房子，不僅有出眾的外型，內部的許多細節設計也非常符合屋主的生活形態與需求。現在就讓我們踏進這間山中的住宅吧!
上了石頭的階梯後，就是這個家的木頭階梯以及露臺。你可以看到大面積的落地窗是採取無法透視的玻璃材質，因此室內可以享受自然光，但是又有屋主期望的私密感。傾斜的屋頂設計十分不凡，深灰色以及淺土色的牆面呼應著山間的質樸氣息。
從露臺轉彎後，映入眼簾的是冬季的花園，在這個有屋頂遮蔽的空間，不管是什麼樣的天氣都能夠放鬆地欣賞遠方的美景。木材以及石材的天然顏色讓人感到平靜，搭配上現代風格的家具以及傳統的燈具，顯得十分有特色。
一踏進這間質樸外觀的房子的客廳，大膽的用色是不是讓你嚇了一跳?黑色的沙發搭配上前方的黑色箭頭狀木板牆壁，讓人感受到屋主不一般的品味。鐵製的旋轉階梯不僅有實質上的作用，還成為客廳的裝飾品。客廳的大窗戶也讓這間挑高的客廳洋溢著自然光。
黑色磁磚地板搭配上淺灰色壁面，這間浴室散發十足現代感。以木板所搭建而成的天花板以及木頭的儲物櫃，則平衡了牆面以及地板的生冷感覺。
這間外觀與內在截然不同風格的家，真的是讓人有種驚喜感呢!
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