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與現代接軌! 充滿年代感的老住宅時尚變身

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建築家の元自邸をリノベーションでさらに快適な空間に！, 株式会社リボーンキューブ 株式会社リボーンキューブ 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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這次我們要介紹的改造專案的主角，是一間可能會讓你想起外婆那間散發某個年代的氣息的家。雖然那時候蓋的住宅仍然堪稱穩固扎實，但是那揮不去的年代感，已經與現代生活格格不入。要怎麼樣才能在保留原有的歷史記憶下，擁有舒適自在的居家生活呢? 我們今天要介紹的專案應該能為你解答。通常讓人感受到年代感的住宅陰暗且動線不佳，因此加強採光以及開放感，便成了達人們的首要任務。

改造前: 寂寥的起居空間

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改造前的起居空間似乎毫無經過規劃，更慘的是實在過於陰暗，光是站著似乎就能感受到寂寥的微風吹來。

改造後:喔這明亮感!

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改造後的起居空間明亮度大幅度提升! 現在陽光可以大肆地進駐室內，灑落在美麗的木頭地板上。頭頂上的樑柱則讓人依舊能回憶起過往的印記。

改造後: 梯子狀的階梯

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梯子狀的階梯可以引向樓上的閣樓工作室，右手邊的鐵製扶手讓人更好走動。

改造前: 單調的空間

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改造前的空間是不是異常單調呢? 牆面的油漆色以及老舊的木頭地板都需要經過重整。

改造後: 時尚復古

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改造後的起居空間裡使用了不少復古風格，但不會讓人感到陳舊的家飾品與家具。沙發旁裝飾用的留聲機更帶來獨特的個性。

改造後: 可愛的玄關

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改造後的玄關所裝上的幾個深色木頭層板帶點復古味道，擺上一些相框以及小飾品後，就能讓客人進門就感到主人的可愛個性。

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改造前的廚房: 令人窒息

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改造前的廚房設備其實到今日都還能使用，但是不良的動線讓料理的人會有窒息感，也不符合現代人的生活方式。

改造後的廚房: 開放明亮

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改造後的廚房依舊使用大量木材層板以及地板，但是開放式的動線設計讓廚房感覺寬敞明亮許多!料理時還可以一邊把煮好的食物直接放在吧檯桌上，非常方便。

改造前的和室: 過於陳舊

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改造前的和室也太有日劇阿信的感覺了，跟不上時代的它需要大改變。

改造後的客廳

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這個小客廳放上新穎但是走復古調性的沙發以及咖啡桌，配上了原有的樑柱，是一個讓人能放鬆的好空間。

改造前的外觀:年代感的洋房

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改造前的外觀，是不是讓人可以徹底感受到它不屬於今日呢?

改造後: 現代又亮麗

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改造後的中庭可以看出住宅的外觀已經大變身，擺脫了陳舊的風格，讓人好想待在這亮麗的地方。

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