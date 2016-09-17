與現代接軌! 充滿年代感的老住宅時尚變身

這次我們要介紹的改造專案的主角，是一間可能會讓你想起外婆那間散發某個年代的氣息的家。雖然那時候蓋的住宅仍然堪稱穩固扎實，但是那揮不去的年代感，已經與現代生活格格不入。要怎麼樣才能在保留原有的歷史記憶下，擁有舒適自在的居家生活呢? 我們今天要介紹的專案應該能為你解答。通常讓人感受到年代感的住宅陰暗且動線不佳，因此加強採光以及開放感，便成了達人們的首要任務。