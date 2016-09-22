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時尚鄉間住宅: 充滿現代感的小綠洲

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Neubau Einfamilienhais mit Atlier am Hofnerbach, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH 臥室
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誰說住在鄉間，就一定要遵照常規，將房子打造地像一般的木製小屋呢? 如果你渴望鄉間的氣息，卻又不想要甩開你內在的時尚感的話，那麼你一定要參考今天的時尚鄉間住宅。來自 VON MANN ARCHITEKTUR GMBH 的建築大師們打造了一個與附近自然景觀融合，卻充滿時尚感的住宅。這間住宅的外觀簡約獨特，大面積的玻璃窗讓人一眼驚豔。現在就讓我們前往這個開放又迷人的家中吧!

外觀

Neubau Einfamilienhais mit Atlier am Hofnerbach, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
von Mann Architektur GmbH

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這間住宅毗鄰天然的小坡，灰色的外牆十分穩重，也吐露了自然的樸實感。房子的一半是平的屋頂，另外一個區塊則是斜屋頂，因此雖然這間住宅散發時尚感，依舊處在自然環境中依然毫無違和感。大面積的窗戶面向的則是可以愜意喝茶聊天的小花園。

屋頂露臺

Neubau Einfamilienhais mit Atlier am Hofnerbach, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH 露臺
von Mann Architektur GmbH

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廣闊的屋頂露臺的灰色磁磚地板既沉穩又高貴，兩旁的植物整理得整整齊齊。坐在舒適的白色座椅上，可以盡情地欣賞著周圍的滿滿綠意。

客廳

Neubau Einfamilienhais mit Atlier am Hofnerbach, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH 餐廳
von Mann Architektur GmbH

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起居空間使用的是平滑優雅的灰色混凝土，牆面則是潔白的白色，配上淺灰色的沙發，感覺十分雅緻。在客廳的空間中，白色牆面裡的是鄉間生活不可或缺的壁爐，而它現代時尚的設計也讓人特別驚豔。而與客廳無阻隔連結的是簡單的餐廳。木頭的餐桌以及儲物櫃，讓人在用餐時能感受到自然的氣息。

走道

Neubau Einfamilienhais mit Atlier am Hofnerbach, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH 現代風玄關、走廊與階梯
von Mann Architektur GmbH

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淺色木樓梯通往的是閣樓，玻璃門窗以鐵框框起，產生的對比大膽而美觀。玻璃窗外的則是戶外的露臺，也因為這個設計，走道十分潔白明亮。

浴室

Neubau Einfamilienhais mit Atlier am Hofnerbach, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH 現代浴室設計點子、靈感&圖片
von Mann Architektur GmbH

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這間房子中的浴室十分簡約時尚，明亮的黃色與白色讓人在浴室裡的時光特別充滿活力。時尚的衛浴設備也與這個家中其他角落的風格呼應。

臥室

Neubau Einfamilienhais mit Atlier am Hofnerbach, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH 臥室
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閃閃發亮的混凝土地板以及天花板帶來了工業風的味道，玻璃取代了一般的厚實牆面，讓臥室充滿了來自外投的自然光。簡單的木床帶來柔和的氣息，與雅緻的燈具一同淡化了臥室的地板與天花板的生硬感。另外值得注意的，就是帶著復古與古典味道的儲物櫃以及畫框。

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