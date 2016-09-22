時尚鄉間住宅: 充滿現代感的小綠洲

誰說住在鄉間，就一定要遵照常規，將房子打造地像一般的木製小屋呢? 如果你渴望鄉間的氣息，卻又不想要甩開你內在的時尚感的話，那麼你一定要參考今天的時尚鄉間住宅。來自 VON MANN ARCHITEKTUR GMBH 的建築大師們打造了一個與附近自然景觀融合，卻充滿時尚感的住宅。這間住宅的外觀簡約獨特，大面積的玻璃窗讓人一眼驚豔。現在就讓我們前往這個開放又迷人的家中吧!