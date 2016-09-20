許我一間小木屋！平實溫暖的木屋典範

這間小木屋有著傳統的外型以及設計，而中性的色調以及素材讓人感到十分舒服自在，裡面的設備也很實用。這樣平實卻溫暖的家，是最適合在週末的時候，遠離繁忙都市，放鬆散心的居所。
由來自 KULOĞLU ORMAN ÜRÜNLERI 的專業人士們所打造的這間小木屋，也許沒有採用什麼驚天動地的設計或是家具，但是以高質感的木材所營造出的踏實感與最原始的美感，卻是它無法取代的魅力。你想感受一下來自木頭的氣息嗎？走吧，讓我們往下看！
以木材平行搭建而成的牆面搭配上白色的窗框以及白色的柵欄，讓這間木屋的外觀十分典雅可人。傳統的屋頂造型以及深色屋瓦非常經典，也十分堅固耐用。左手邊的小露臺則提供了屋主一個能在遮蔭處下享受戶外空氣與陽光的場所。
進到室內後，你可以發現牆面所使用的木材比外牆來的淺了許多。長形的廚房流理台十分簡潔，洗手台的正前方是窗戶，讓人可以在陽光的沐浴下愉悅地料理餐點。簡單的餐桌與椅子構成了一個小餐廳，沒有隔間的設計也讓視覺更為遼闊。
這張圖片可以讓我們好好地欣賞這間木屋所使用的高品質木材的自然紋路，而其排列的方式也十分工整美觀。地面的木材使用深色系，與較淺色的牆壁相搭之下更顯穩重。
客廳的設計很簡單，除了木頭牆面與地板外，最引人注目的就是米白色的壁爐。這個壁爐十分典雅，也為這間平實的木屋帶來些許的高貴感。客廳有大面的落地窗，當日光照在木材上時，那美麗的光線就像是藝術品一樣讓人目不轉睛。
最後我門要看的是浴室。這個空間也依舊是以木材為主要建材，搭配上潔白的衛浴設備，是個讓人可以徹底放鬆，享受沐浴時光的場所。牆上的氣窗除了可以引進光線外，也能確保浴室的通風良好。
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