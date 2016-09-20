許我一間小木屋！平實溫暖的木屋典範

這間小木屋有著傳統的外型以及設計，而中性的色調以及素材讓人感到十分舒服自在，裡面的設備也很實用。這樣平實卻溫暖的家，是最適合在週末的時候，遠離繁忙都市，放鬆散心的居所。

由來自 KULOĞLU ORMAN ÜRÜNLERI 的專業人士們所打造的這間小木屋，也許沒有採用什麼驚天動地的設計或是家具，但是以高質感的木材所營造出的踏實感與最原始的美感，卻是它無法取代的魅力。你想感受一下來自木頭的氣息嗎？走吧，讓我們往下看！