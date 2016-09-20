舊車庫變身記：化身時尚代名詞的活力小宅

車庫可以是一個家嗎？如果可以把車庫變成一個家，你可以把它跟時尚別緻這兩個詞彙聯想在一塊嗎？

今天的改造專案，設計師利用了高度的優勢，藉此將車庫打造成一個可以成為時尚代名詞，充滿鮮艷色彩的小宅。改造後的房子不僅煥然一新，還有許多趣味十足的創意設計，許多小細節讓人看得又驚又喜，超乎了我們對於房屋改造的假設。

事不宜遲，快來看看這大幅度的轉變吧！