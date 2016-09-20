舊車庫變身記：化身時尚代名詞的活力小宅

車庫可以是一個家嗎？如果可以把車庫變成一個家，你可以把它跟時尚別緻這兩個詞彙聯想在一塊嗎？
今天的改造專案，設計師利用了高度的優勢，藉此將車庫打造成一個可以成為時尚代名詞，充滿鮮艷色彩的小宅。改造後的房子不僅煥然一新，還有許多趣味十足的創意設計，許多小細節讓人看得又驚又喜，超乎了我們對於房屋改造的假設。
事不宜遲，快來看看這大幅度的轉變吧！
這間車庫原有的頹廢樣貌，應該連車子都不想在此休息吧？！但是如同我們剛才提到的，這間車庫的優勢是它的高度，這也讓我們期待，設計師會如何利用這個結構的特性，進而改造這個空間呢？
改造後的車庫是不是你意料之外的美呢？鮮艷的橘色以及藍色映入眼簾，更重要的是，利用高度所設計出的夾層！夾層的空間沒有實質的牆面，反而用白色的繩子交叉取代，讓不是很大的空間一點也不會讓人有壓迫感。雖然改造後的空間十分時尚，但是仔細看看天花板的面貌，是不是向老車庫致敬的手法呢？
這個開放式的廚房有太多值得注意的細節了。首先看看那拋光的深灰色地板，呼應著頭頂上的鐵製天花板。銀色與黑色的廚房系統櫃以及家電也散發着工業風的美感。在這個廚房煮飯，感覺整個人都時尚了起來！
有些日子總是不甚如意，這個時候需要一些不同的角落沈澱心靈或是改變心情。如果沒辦法出去旅遊，那家中有個特別的空間讓你能暫時逃離現實，應該是不錯的點子吧？
設計師發揮了創意，在天花板的中間設置了一個方形的吊床，吊床的下方則是室內的小花園。在吊床上可以看本書，或者是徹底放空，讓腦袋好好地休息一下。
在一樓走樓梯的房間在二樓的一側，它必須設置表的權利。這是什麼是需要滿足居民成被添加到周圍醒目的金屬獨特的氛圍，詳細的形式。斯堪的納維亞風格的餐桌和椅子正在與和諧空間的乾淨，整潔的感覺融為一體。但是，這是一個有點較深的顏色要關注對黑暗的空間全部責任。所以，絢麗的色彩地毯，包含成品空間格局是有道理的桌子底下鋪設。內飾配置也遍布居民透露有趣的空間個性的小地方。
與深色以及鮮艷顏色的室內相比之下，庭院的米白牆面更凸顯了植物的綠與美。以木頭所搭建而成的平台也更加強了自然的氣息，而這個寬敞的陽台甚至還能容納屋主的摩托車，可讓人放鬆又兼具實用性!
看更多時尚變身的改造案: