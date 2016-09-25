進來吧陽光！陰暗小套房變身品味住宅

套房式公寓通常名聲都不太好，因為大部分的套房都是在地狹人稠的城市中，可能因為交通相對方便而貴得不得了、空間狹小、擁擠又陰暗。這間住宅本來也是這樣，但是經歷了一次神奇的改造，一點巧思、一點時間、一點創新，一間小套房就可以變成夢幻之家！看看這間建築公司的驚人改造案，你一定也會發現你的小套房潛力！
明明有這麼一大片窗戶，怎麼室內還是這麼陰暗？我們還能稱之為一個住宅嗎？在專家們改造之前，這個客廳看起來就是一個空蕩蕩的、憂鬱的空間。地板上滿是灰塵、裸露的電線水管無力得垂掛著，壁紙和紙拉門上有油煙的痕跡、老舊泛黃。專家們到底要怎麼拯救這間房子啊？
回到改造後的這裡，我們可以完全理解你覺得走錯房間的心情，這怎麼可能是同一個地方呢！
那一整面窗戶被好好清理、整頓，與牆壁一起漆上白漆。陽光大方地灑進，在新舖的木地板上蹦跳著。舊時空的元素變成了點綴，看看水泥天花板跟外漏的管線，經過整理之後就不會像以前那樣陰森恐怖，而是變成了有個性的工業風設計！
改造前的這間住宅狹長又陰暗，看不出有變成舒適空間的潛力。現在我們看到的房間是開放式的空間，每一個區域都完美的連接在一起。寬廣的大床配上補綴圖騰床單、有輪子的床邊桌機動性很高，壁上的棚架、床邊的植物，可以想像這裡的屋主大概是一個活潑有想像力的人吧？
在房間的另一側，設計師把這個空間隔開了。右邊簡單地用現代風的桌子、不同顏色形狀的椅子，搭配上植物的綠色，讓這個餐廳看起來隨性又舒適。左邊就是廚房了。設計師讓廚房運用了每個狹小角落，漂浮的棚架、塞進凹壁的冰箱，收納空間充足以外也一點都不浪費。
從這個角度看過去更清楚了。天花板的水泥、地板、傢俱的木材元素、工業風的吊燈，都讓這個小公寓充滿了隨性的波西米雅風，而不顯得雜亂幼稚。看看細節的地方更有趣。補綴感的織品從床上延伸到沙發，木地板、木桌椅、廚房裡的木棚架相呼應，還有那一排漸層顏色排列的香料罐，這間小住宅是不是變得很有品味呢？
當然不會忘了浴室！這裡的浴室藏在角落，雖然很小但五臟俱全。亮眼的白色乾淨又時尚，把色彩的點綴交給了花束、竹籃和特別選過的浴室用品，繽紛又不雜亂。這個浴室就像這間公寓的其他地方一樣，讓我們發現美麗的住宅並不一定要有很大的坪數呢，在小住宅裡面有自己的品味才是最美麗的。
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