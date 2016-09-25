進來吧陽光！陰暗小套房變身品味住宅

回到改造後的這裡，我們可以完全理解你覺得走錯房間的心情，這怎麼可能是同一個地方呢！

那一整面窗戶被好好清理、整頓，與牆壁一起漆上白漆。陽光大方地灑進，在新舖的木地板上蹦跳著。舊時空的元素變成了點綴，看看水泥天花板跟外漏的管線，經過整理之後就不會像以前那樣陰森恐怖，而是變成了有個性的工業風設計！