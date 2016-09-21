就愛別緻復古風! 陰暗老公寓的完美改造

改造前的廚房有著白色牆壁，但黑暗的地磚讓空間顯得沈悶。糟糕的佈局使空間看來很侷促，窗戶大開卻仍顯幽暗。

改造後的廚房除了靠牆的流理台，室內還有張木質餐桌。洗衣機被移走，讓空間看來更寬敞明亮。一具優雅的吊燈懸掛在餐桌上，和桌椅形成時尚混搭風格。