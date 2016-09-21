就愛別緻復古風! 陰暗老公寓的完美改造

在這個追逐青春顏值的現實世界裡，衰老幾乎等同於一個負面詞彙。然而，老房子其實具有獨特的魅力，尤其是那些 1970 年代的氛圍。今天要帶你參觀的一座老住宅，本身就具有強大的舊式魅力，但在未整修前，看起來活像來自恐龍紀元！馬德里的建築及室內設計團隊 Emmme Studio 決定為這座老建築注入新活力，將復古精緻的風格保留下來，並賦予它新時代的時尚氣質。現在就一起來參觀！
走進這個房間，猶如乘著時光機回到了老祖母的時代！設計於 70 年代的客廳，隨著時光流轉慢慢老去，連電視機都還是舊款！儘管偌大的門窗有自然光透進來，但還是讓人看了就感覺心情沮喪，仿如舊時代的陰影盤桓不去。
儘管改造後的客廳傢俱、裝潢和配色已令人眼目一新，但它仍承襲了原先的設計概念，外觀優雅簡約。裝修前客廳採取深色的主調，看起來陰沉且沉重。現在運用漂亮的粉彩和自然光源搭配，營造出開放通風的觀感，看來輕盈了許多。
起居室和廚房及餐廳之間，主要是運用一面對角的牆來作為區隔，牆面還設計成置放電視機的隔牆。這種新式佈局讓空間感覺更大、更開放。其次，淺色的木製傢俱簡約又時尚，沒有任何不必要的裝飾顯得簡潔俐落。
改造前的廚房有著白色牆壁，但黑暗的地磚讓空間顯得沈悶。糟糕的佈局使空間看來很侷促，窗戶大開卻仍顯幽暗。
改造後的廚房除了靠牆的流理台，室內還有張木質餐桌。洗衣機被移走，讓空間看來更寬敞明亮。一具優雅的吊燈懸掛在餐桌上，和桌椅形成時尚混搭風格。
之前的臥室看上去很單調，只能作為休息之用。老式的床舖和陳舊的被褥，瀰漫著悲傷疲倦的氛圍。經過設計師改造，現在這間臥室變得活潑又時尚。新的床組採用淺色多彩的風格，再加上一些藝術手筆的裝潢，讓房間顯得更具個人品味。
在裝修前，這裡是一個很擁擠的臥室，擺上兩張單人床後，已容納不下任何功能。重新裝潢後，這個臥室被改造成一個很時尚的更衣室，有著開放式的衣櫃和梳粧檯，空間感覺十分敞亮，除了更衣之外，也可以當作儲藏室使用。
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