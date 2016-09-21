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homify 偷學步! 動手將房間粉刷成白色必知的幾件事

Genie Chien Genie Chien
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幾乎所有室內設計師都會同意，為房間塗上新的油漆，是最簡單也最經濟的裝潢方法。比起貼壁紙，粉刷房間是一個週末就可以完成的 DIY 項目，只要用對了油漆，馬上就能為房間創造出新的質感來。在所有顏色中，白色堪稱是最首選的顏色， homify 為你整理出自己動手 DIY 的技巧，立刻就來圍觀實習！

​購買足够的油漆

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油漆就像織品一樣，製造時都是成批生產的。表面看起來都是同樣簡單的白色調，但事實上，不同批的油漆是經過不同的混合過程，每一批都會與其他批略有不同。為了避免讓住家出現不同色調，最好在購買前先確認需要用的油漆數量。一加侖油漆大約可以覆蓋 350 平方英尺的面積。在購買時最好多買一點，以備不時之需。

選擇正確的白色

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白色聽起來好像是個簡單的顏色，但事實上，白色又可分為許多不同層次的色調，取決於你希望空間呈現出何種氛圍來。純白色顯得冷靜，象牙色則較溫暖。淨白予人大膽的觀感，暖白則讓人感覺親切。在選擇白色系時，可以先確定房間的功能是做何用途。純白色適合廚房和書房，暖白色則適合用於臥室、兒童房間和客廳。

​正確的配備

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在展開工作前，你需要先準備好一套不介意沾到油漆的舊衣服，一堆不要的破布來舖蓋地板，避免油漆滴落。抹刀、抹牆粉、金屬油漆刮刀、砂紙、肥皂和水也必須先準備好。另外還要備好膠帶，把不想沾到的區塊先隔離起來。在上漆時，還需要有平板塗刷、滾子和油漆托盤。

準備牆面

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在準備為牆上漆之前，先看看牆上有沒有釘孔，必要時先用刮刀和抹牆粉把孔填起來。接下來使用金屬刮板和砂紙刮掉現有的油漆，再用溫和的肥皂水來去除牆上的污垢和灰塵。讓牆面完全乾燥之後再動手。

​油漆的時間

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夏天是最佳的時機。如果是在寒冷的氣溫粉刷，乾燥後的牆面顏色可能不一致。理想的溫度是高於華氏 40 度。同時最好選擇濕度低的時候，以確保油漆乾燥後會較均勻。在粉刷牆壁時，最好一直開著電風扇，直到牆壁完全乾燥。

混合顏色

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有時油漆製造商可能無法給你想要的確切色調。此時你必須自己動手混和油漆。工藝著色劑提供了大量的色調，有助你調出想要的顏色。建議在混色時先少量試驗，並且在牆上試著塗一小塊，讓它乾了之後看看是否是自己想要的結果。

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​從哪裡開始

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從天花板線開始，採取水平橫向粉刷，然後再採垂直方向刷。在粉刷牆壁角落時，可以使用刷子的窄邊，以確保角落不會遺漏掉任何小區塊。

粉刷牆面

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為了粉刷均勻，首先將滾筒完全浸入油漆盤，取出前利用盤的邊緣除去多餘的油漆。在粉刷時採取“W”型動作，滾筒不要離開牆面，直到感覺不夠濕時，再重新浸上油漆。在塗下一層油漆之前至少要等兩個小時，好讓每一層漆都乾透。

​修飾潤色

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在塗料未乾之前，不要觸碰壁面。當油漆完全乾透之後，檢查看看是否還有需要修補的地方。如果需要修飾，一定要使用原來的塗料。修補時儘可能一次只使用很少量的油漆，避免破壞掉均勻感。

收尾

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完成工作之後，繼續開著電風扇直到油漆完全乾燥。當油漆半乾時，小心地除去膠帶，不要讓油漆剝離掉。同時也拿掉舖布，接下來就可以好好來裝飾房間了。

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