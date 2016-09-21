homify 偷學步! 動手將房間粉刷成白色必知的幾件事

油漆就像織品一樣，製造時都是成批生產的。表面看起來都是同樣簡單的白色調，但事實上，不同批的油漆是經過不同的混合過程，每一批都會與其他批略有不同。為了避免讓住家出現不同色調，最好在購買前先確認需要用的油漆數量。一加侖油漆大約可以覆蓋 350 平方英尺的面積。在購買時最好多買一點，以備不時之需。