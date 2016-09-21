現代方舟：樹林裡的長形木屋

如果可以，好想搭上一條船，來到世界上沒有人注意到的角落。但是這個如果，似乎不太可能在現實的生活中發生。然而我們可以藉由建築的廣大可能性，讓我們一圓心中最瘋狂的幻想。

這個座落在樹林中的家，從外觀上看來如同一條有著腿的方舟，佇立在蒼蒼的綠意中。木頭是它的軀幹，而綠色的葉片是它的美麗裝飾。

走吧！上船參觀建築師的作品吧！