現代方舟：樹林裡的長形木屋

如果可以，好想搭上一條船，來到世界上沒有人注意到的角落。但是這個如果，似乎不太可能在現實的生活中發生。然而我們可以藉由建築的廣大可能性，讓我們一圓心中最瘋狂的幻想。
這個座落在樹林中的家，從外觀上看來如同一條有著腿的方舟，佇立在蒼蒼的綠意中。木頭是它的軀幹，而綠色的葉片是它的美麗裝飾。
走吧！上船參觀建築師的作品吧！
當你看到這個家的第一眼，最吸引你注意的是什麼呢？我們看到的是木頭的柔和顏色，與周圍的綠葉們所勾勒出的美好面貌。置身在如此優美的環境中，建築師設計了大面積的木頭露臺，可以光著腳或坐或站，欣賞著這讓人忘憂的一片美景。
這個露臺也有通往家中各處的走道的功用，仔細一看，木頭的質感以及排列的工整度，都讓能感受到工匠的專業與細心。
從天上俯瞰這個家的樣貌，你會看到這個家的走道環繞整個房子。大方塊狀的屋頂讓房子在夏天時可以免於炙熱，冬季時則可以防止酷寒，非常具實用性。而這個屋頂的造型有點像是神社，讓這個家充滿了傳統的日本風情，使用的天然素材更讓這個建築十分貼近自然。
在預料之中，房子的室內使用了大量的木頭，讓人一進屋子就能立刻卸下所有的煩躁不安。在這個開放式的空間內，居住的人似乎能夠盡情地深呼吸。中島式的廚房也使用了木頭的材質，因此能和諧地存在於起居空間內，一點也不會讓人感到突兀。
浴室內設置了天窗的設計，因此明亮的自然光可以從天而降，而打在地上以及木頭牆面上的光似乎成為了室內的一種不刻意的設計。浴室的百葉窗設計也讓光能夠更隨意地穿越室內。設計師利用不同的地板材質，分隔了洗手台以及沐浴處的空間。
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