窄面住宅: 木頭香四溢的隱藏現代小綠洲

家不僅是一個為我們遮風擋雨的避風港而已，它也是讓我們能暫時避開來自外接的刺激的地方。日本建築師 Arai Chongwen 將上述家的特質都考慮進它的設計中，進而打造出一個木頭香四溢的美麗的家。

建築師想要以來自大自然的素材，打造出靜謐的世界。於是這個兩層樓的家出現了室內的中庭，並且有屬於自己的強烈風格，但是同時家中的裝飾也走簡約的風格。這樣的家是真實呈現日系建築之美的最佳典範。

現在就讓我們一起探索這個現代的小綠洲。