窄面住宅: 木頭香四溢的隱藏現代小綠洲

家不僅是一個為我們遮風擋雨的避風港而已，它也是讓我們能暫時避開來自外接的刺激的地方。日本建築師 Arai Chongwen 將上述家的特質都考慮進它的設計中，進而打造出一個木頭香四溢的美麗的家。
建築師想要以來自大自然的素材，打造出靜謐的世界。於是這個兩層樓的家出現了室內的中庭，並且有屬於自己的強烈風格，但是同時家中的裝飾也走簡約的風格。這樣的家是真實呈現日系建築之美的最佳典範。
現在就讓我們一起探索這個現代的小綠洲。
這個狹窄的木頭外觀有很天然的柔軟感受，石頭以及木頭的開放式停車區也呈現出這樣的風格。由於建築師設計了木頭的遮蓋物，因此只有兩扇窗是正對著外面的馬路，而屋主也因此能享受足夠的隱密性。
一踏進家門後，映入眼簾的是木頭露臺，以及相互對應的大量綠色植物。在這裡擺上了小型的戶外桌椅，屋主就能放鬆地喝茶，一邊欣賞親手栽種的植物。這裡可謂是可以不畏路人眼光，感受天然氣息的現代小綠洲。
在這張圖的左手邊是主要的室內中庭，完全隱密的戶外區域充滿開放感，因此大量的自然光以及微風可以從這個區域竄進客廳的區域。室內的起居空間則是被大量的木頭給占領，但因為開放的設計，即使用了木頭的家具以及地板，也不會顯得壓迫。
從這個角度欣賞起居空間，你可以看到美麗的日式拉門，只要把門打開，就可以感受到來自中庭的陽光以及微風。傳統的日式拉門是用米紙做的，因此這精緻的材質非常脆弱，所以通常人們在使用它都時候，還會將之結合玻璃，以加強它的耐用度。
這個第二個起居空間與剛才我們所看到中庭連結在一塊。上了一層階梯後，是以深色木頭打造而成的，面積小卻十分舒適的閱讀區。由於這個閱讀區身旁就是中庭，因此來自戶外的光線能讓人迅速地找到自己要的書，並且輕鬆地在此享受閱讀的時間。
最後我們要看的就是以淺色系木材所組成的浴室，值得一看的是那天花板木頭不凡的排列方式，這個設計也讓偏向極簡風格的浴室有了更多的層次。浴室的大面積鏡面上還裝了燈泡照明，讓愛美的女生能夠在此好好地打理自己。
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