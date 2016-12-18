有著田園詩般的庭院與傳統人字形屋頂的鄉間住家

在德國不起眼的小村莊裡，有位屋主希望能打造一個充滿光線並且舒適的家，最重要的是，一個像是田園詩篇中的庭院。受到委託的專家以傳統的人字形屋頂，以及白色的牆壁，打造了一個看似樸實的住家。一進到屋內後，時尚卻又不失鄉村特色的裝潢讓人眼睛一亮，而有著大露臺的庭院是完美的休憩空間。
在此你可以大致猜想到設計師是如何讓室內洋溢著自然光。除了牆面開的大面積落地窗外，還有天窗的設計。落地窗緊密地連接著木頭露臺，露臺外則是大片的綠色草坪。
從街道上看這間房子，你會發現雖然它的外型走傳統路線，與村莊中的其他房子似乎別無兩樣，但仔細一瞧，它以木頭結合了現代的包浩斯設計概念，窗子的形狀也現代感十足，絕對是巧妙融合傳統與現代的手法。
淺色木材的露臺上除了可以當小花園，也是一間戶外的餐廳。夏季在此與親友一起吃烤肉是最理想的愜意時光。
這個家的室內有著白色牆面與木頭地板，基本的元素營造出舒適感，再搭配上具設計感的現代風家具與吊燈，家中的氣氛滿點。另外，黑色的火材壁爐，是充滿現代感的家中的鄉村元素。
ㄇ 字形的廚房看起來十分整潔明亮，嵌入櫃中的微波爐以及烤箱使用上十分方便，大面積的收納櫃更是方便屋主將東西分門別類收好。
透過大窗戶看出去，是美麗的綠意。在這裡你可以席地而坐，面對著一片綠意靜坐沉思。
浴室裡的斜屋頂上有天窗，因此這個容易潮濕的空間可以保持明亮乾爽。大地色系的設計也讓人感到安心自在，可以好好地在此沐浴身心。
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