呼吸芬多精! 結合混凝土與玻璃的山坡上的家

這座位在山坡上的家，周遭被野生森林所包圍，可以看到德國萊茵河全景。儘管擁有絕佳的自然條件，但屋主卻表明自己很重隱私，設計上要有小房間和大窗戶，還要能與天然景緻親密相接。
Gian Salis 建築師團隊於是打造了這座位於茂密森林，同時坐擁河畔美景的景觀住家。基本結構包括有混凝土和非承重牆，門和櫥櫃則取材於松木膠合板。室內牆壁採用光滑的灰泥牆，其他部分也走自然風，和環境完美融合。現在就一起來欣賞這座美麗的德國住家！
從遠處望去，似乎看不出來這棟建築物是位於丘陵斜坡上，兩層樓的住家幾乎和其他位於平地上的現代式住屋沒有差別。平整的外觀、混凝土屋頂和大型窗戶呈現出幾何圖型設計，隱身在茂密的森林之間，被濃密的綠意所掩護，確保屋主想要的隱私。
從這一側才比較能看出這座住宅是位於一個陡峭的山坡上。花園區擁有自然景觀，有著盆栽植物，以及一條通往入口的草徑。兩層樓是由混凝土所打造，超大型玻璃窗讓室外與室內交融，從地板到天花板都呈現出透明觀感，每一口呼吸都充滿著清新的芬多精。
室內採用自然質樸風格，打開松木膠合板製造的大門，進入門廊後就有一座混凝土打造的樓梯。懸浮式階梯搭配細薄的鋼條，簡約的設計和粗糙的混凝土牆面創造出搶眼的工業風格來。
在這處主要生活空間裡，陽光明媚，視野寬廣，任誰都會第一眼就愛上！極簡派的家具流溢著閒適的氛圍，從地板到天花板的大型玻璃牆，讓大量陽光傾洩入室內。混凝土地板能夠儲存起太陽能，以備度過酷寒的德國冬天，周圍的樹木則可保護住家，免受夏日烈陽無情的曝曬。
開放式客廳的另一邊，設有一處休閒用餐區。儘管空間十分敞亮，卻仍保有一種樸實無華、輕鬆閒逸的居家氛圍。傢俱採用多種風格，木材質感和淺色調互搭，讓這處餐廳帶有一些北歐色彩。
從這裡可以眺望左側大型戶外陽台，欄杆同樣採用細緻的鋼條，觀景時不阻礙視野。
這座客廳的空間設計極具創意，木質滑門可以把起居室的後半部和前廳隔開。想要觀景時，就把滑動門打開，需要隱私時，隨時可以拉上。空間佈置同樣走簡約路線，混凝土地板上只簡單地放了地毯和枕頭。
從室外的角度，可以看到這個房間隱身於茂林的陰影中。低調質樸的外觀，毫無矯飾多餘的手筆，卻充分利用了山坡林地的自然隱蔽優點，完全是嚮往避世桃源者的夢想之地！
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