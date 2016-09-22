呼吸芬多精! 結合混凝土與玻璃的山坡上的家

這座位在山坡上的家，周遭被野生森林所包圍，可以看到德國萊茵河全景。儘管擁有絕佳的自然條件，但屋主卻表明自己很重隱私，設計上要有小房間和大窗戶，還要能與天然景緻親密相接。

Gian Salis 建築師團隊於是打造了這座位於茂密森林，同時坐擁河畔美景的景觀住家。基本結構包括有混凝土和非承重牆，門和櫥櫃則取材於松木膠合板。室內牆壁採用光滑的灰泥牆，其他部分也走自然風，和環境完美融合。現在就一起來欣賞這座美麗的德國住家！