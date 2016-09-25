工廠大改造: 兼具日式傳統與現代時尚的家

日本大阪一直都是台灣人最喜愛的旅遊熱點之一，隨著旅遊業的發展，過往工廠林立的大城市已經開始轉型，結果市內出現愈來愈多停用、廢棄的工廠。這一次翻新大改造的主角正是大阪市其中一棟五層樓的工廠，經過日本建築公司 TOFU 的精心打造後，為大家展示了融合日式傳統跟現代時尚風格所帶來的驚喜！