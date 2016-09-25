工廠大改造: 兼具日式傳統與現代時尚的家

日本大阪一直都是台灣人最喜愛的旅遊熱點之一，隨著旅遊業的發展，過往工廠林立的大城市已經開始轉型，結果市內出現愈來愈多停用、廢棄的工廠。這一次翻新大改造的主角正是大阪市其中一棟五層樓的工廠，經過日本建築公司 TOFU 的精心打造後，為大家展示了融合日式傳統跟現代時尚風格所帶來的驚喜！
由於建築前身是工廠的關係，過往採光並不是重要的部分。在自然光不足的房子裡舖上灰色地毯實在是最典型的錯誤示範——因為這樣子只會為房子帶來髒亂的感覺啊！
日本的茶道文化歷史悠久，而茶室則是日本人為款待客人而特別設計的空間，設計一般講求簡單俐落，為客人營造一處可以放鬆品茶的地方。設計師首先當然把陳舊的地毯移除掉，換上傳統的塌塌米地墊。牆上裝上了特大的玻璃引入大量自然光，窗外以木條製成的柵欄則為房子增加隱私度。
備茶室的設計跟茶室統一樣是簡單俐落。設計師為了善用空間而在中間放了一張島式料理台(Kitchen Island)，以木材為面料，跟純白的牆壁融合。
連接廚房的是個簡單的工作空間，以兩種不同圖案舖設地板，簡單地把兩個空間分隔開來。如果嫌牆壁過於空白的話，大家不妨掛上數個黑框相架，把牆壁變成獨一無二的畫廊。（貓咪也看似對新居非常滿意呢！）
把其中一面牆塗上深藍色作對比，為純白的空間帶來一點變化。以木板砌成的書架不佔空間之餘，實用滿分。牆上的大玻璃讓自然光照亮了整個空間，貓咪也可以順道躺在沙發上曬太陽呢。
誰會想到這樣現代現尚的房子曾經是工廠大廈呢？這就是本設計專案最成功的地方啊！
更多的翻新專案看這裡：神奇的翻修魔術：擁有木頭陽台的溫馨住宅