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翻新大改造: 古舊別墅的第二個春天

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
Sanierung Jugendstilvilla in Perchtoldsdorf, illiz architektur Wien Zürich illiz architektur Wien Zürich 房子
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上世紀初期的新藝術運動 (Art Nouveau) 影響了歐洲廣泛地區的建築和裝潢的取向，這種風格主張運用自然的元素比如說花草、昆蟲、貝殼紋理等等，並以波浪形和流動的線條為特點。這一次 homify 帶大家來到奧地利，見證著一棟新藝術運動時期建成的古舊別墅，怎樣被當地設計公司 Illiz Architektur 賦與新生命！

翻新前: 歷史建築的外觀

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illiz architektur Wien Zürich

Sanierung Jugendstilvilla in Perchtoldsdorf

illiz architektur Wien Zürich
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別墅建於19世紀初期，樓高三層連花園，是個傳統不過的老房子，從簡單的外觀看起來並沒有特別吸引人的亮點。屋主希望翻新別墅內外的同時，這種新藝術運動簡單自然的風格可以保留下來。

翻新後: 庭院與前門

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Sanierung Jugendstilvilla in Perchtoldsdorf

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房子的外觀雖然沒有完全改變，但是為了讓房子看起來更簡單俐落，在翻新的過程中難免會加入新的建築元素，比如說室內的空間被打通和前門部分屋簷被拆卸等等。房子所在的位置被大小適中的花園包圍，保留了舊有的自然氣色。

前門的時尚元素

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Sanierung Jugendstilvilla in Perchtoldsdorf

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值得一提的是設計師採用了新式的雙邊摺疊門（Bi-folding Doors）來取代傳統的木門；門前入口的松木木架造型獨特，取代了傳統的奧地利前門木架 (Wooden Porch)，為房子帶來醒目的時尚元素。

翻新後: 客廳

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Sanierung Jugendstilvilla in Perchtoldsdorf

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建築師基本上打通了底樓大部分的牆壁，讓客廳、飯廳和廚房共同成了一個偌大的無間隔空間。可摺疊的大門可以隨時打通屋內外的空間之餘，也可以為屋內帶來新鮮的空氣。如果你想知道家裡有沒有辦法可以做同樣的改造，不妨找 homify上的專業人士幫忙喔！

翻新後: 廚房

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Sanierung Jugendstilvilla in Perchtoldsdorf

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已經風行好一陣子的 “Less is more” 少即是多的簡約風格，透過減少可見範圍的物品來營造極簡約的空間。你可能會問，那麼東西要放在哪裡呀？答案就是：善用各個不同大小和不同內部實用間隔的廚櫃。

翻新後: 主人房

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主人房的空間其實並不大，所以擺放過多的家具實在是大大大忌！從圖片可見，房間除了擺放一張雙人床外就沒有其他多餘的東西。而房間的亮點，其實是那幅白黃窗簾，設計師採用了特長的窗簾連接天花和地板，可以擴大空間感喔！（反之，短或中長度的窗簾會帶來反效果呢！）

更多的翻新例子：保留復古精緻風格的老屋翻新！

復古外觀與現代內裝:諾丁丘的建築美學
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