翻新大改造: 古舊別墅的第二個春天

建築師基本上打通了底樓大部分的牆壁，讓客廳、飯廳和廚房共同成了一個偌大的無間隔空間。可摺疊的大門可以隨時打通屋內外的空間之餘，也可以為屋內帶來新鮮的空氣。如果你想知道家裡有沒有辦法可以做同樣的改造，不妨找 homify上的專業人士幫忙喔！